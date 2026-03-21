Điều không ngờ về quán ăn của Mai Phương Thuý

Nhắc đến Mai Phương Thuý, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một Hoa hậu kín tiếng, ít xuất hiện nhưng lại có những bước đi khá thú vị trong kinh doanh. Trong đó, Quán Bụi - mô hình ẩm thực mang đậm tinh thần cơm nhà Việt - từng là một trong những cái tên được nhắc đến khá nhiều.

Không đi theo hướng cầu kỳ hay cao cấp, Quán Bụi gây ấn tượng với phong cách mộc mạc, gần gũi, tập trung vào những bữa cơm quen thuộc của người Việt. Từ cách bài trí không gian cho đến thực đơn, tất cả đều hướng tới cảm giác ấm cúng, như một bữa cơm gia đình giữa lòng thành phố.

Thế nhưng, bên cạnh yếu tố "quán của người nổi tiếng", thời gian gần đây, Quán Bụi lại tiếp tục thu hút sự chú ý bởi một điều khác - không ồn ào nhưng đủ khiến nhiều người bất ngờ.

(Ảnh: Quán Bụi - Enriching Vietnamese Food Culture)

Cụ thể, vào ngày 14/1/2026, theo chia sẻ từ phía Quán Bụi, quán ăn này đã vinh dự góp mặt trong Top 20 địa điểm hàng đầu ở TP.HCM do Google Maps bình chọn.

Trong thông báo, Quán Bụi viết: "Đây là sự ghi nhận cho những bữa cơm Việt mộc mạc, cho từng góc không gian ấm áp, và cho tất cả những khoảnh khắc mà Quán Bụi đã được đồng hành cùng quý khách." Đồng thời, phía quán cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng - những người đã ghé thăm, đánh giá và góp ý trong suốt hành trình phát triển.

Theo đó, Quán Bụi nằm trong danh sách các địa điểm hàng đầu tại TP.HCM được Google mô tả là "những địa điểm được quan tâm nhiều nhất từ trước đến nay trong cộng đồng Maps, phù hợp để trở thành nơi nổi tiếng và đáng tin cậy". Việc một quán ăn mang phong cách cơm nhà như Quán Bụi xuất hiện trong danh sách này phần nào cho thấy sức hút riêng của mô hình tưởng chừng rất quen thuộc.

(Ảnh: Quán Bụi - Enriching Vietnamese Food Culture)

Giữa một thành phố sôi động với vô số lựa chọn ẩm thực, từ fine dining đến các quán ăn theo xu hướng mới, việc một địa điểm giữ được nét giản dị nhưng vẫn đủ sức níu chân thực khách là điều không dễ. Và có lẽ chính sự "không phô trương" ấy lại trở thành điểm mạnh.

Ở một góc nhìn khác, việc góp mặt trong danh sách do Google Maps bình chọn cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của cộng đồng người dùng trong việc "định hình" các địa điểm ẩm thực. Không chỉ dựa vào tên tuổi hay quảng bá, chính trải nghiệm thực tế và đánh giá từ khách hàng mới là yếu tố quyết định.

Với Quán Bụi, đây có thể xem là một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển.