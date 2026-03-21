Cảnh báo đặc biệt về một khu di tích nhiều người đến ở Hải Phòng

Những ngày đầu năm, từng dòng người nối dài tìm về một ngôi đền nổi tiếng ở Hải Phòng để cầu bình an, tài lộc. Không khí tấp nập, khói hương nghi ngút khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách thập phương. Thế nhưng, ẩn sau sự đông đúc ấy lại là một thực tế ít người để ý: không phải ai cũng đang đứng đúng nơi mình nghĩ.

Cụ thể, điểm đến đang được nhắc tới là Đền Tranh, hay còn gọi là Đền Quan Tuần Tranh, tọa lạc tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, là một trong những di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia tiêu biểu của Hải Phòng. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng và các bài viết trên Báo Hải Phòng, đây là nơi thờ Quan Lớn Tuần Tranh – vị thần gắn với tín ngưỡng sông nước, có vai trò bảo hộ, che chở cho người dân vùng châu thổ.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, Đền Tranh còn nằm trong không gian của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Tứ phủ, di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận năm 2016. Chính vì vậy, nơi đây không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn đón lượng lớn du khách từ nhiều tỉnh thành lân cận như Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội.

Theo ghi nhận từ Báo Hải Phòng và VietnamPlus, mỗi dịp lễ hội chính vào tháng 2 âm lịch, Đền Tranh thu hút hàng vạn lượt người về dự. Các nghi lễ truyền thống như rước kiệu, tế lễ, hầu đồng diễn ra trong không khí trang nghiêm, tạo nên sức hút đặc biệt của điểm đến này trong bản đồ du lịch tâm linh miền Bắc.

Nhiều người đi lễ nhầm mà không biết

Tuy nhiên, một phóng sự mới đây của VTV đã chỉ ra thực trạng khiến không ít người bất ngờ. Ngay tại khu vực xung quanh di tích Đền Tranh, hiện tồn tại nhiều cơ sở thờ tự khác cũng treo biển “Đền Quan Lớn Tuần Tranh”.

Đáng nói, có những địa điểm chỉ cách khu di tích được công nhận khoảng 1 km, khiến du khách rất khó phân biệt nếu không tìm hiểu kỹ. Những cơ sở này vẫn tổ chức các hoạt động như hầu đồng, tiếp nhận tiền công đức, tạo cảm giác không khác gì một điểm thờ tự chính thức.

Phóng sự mới đây của VTV về sự nhầm lẫn ngôi đền thật và giả (Ảnh chụp màn hình)

Theo ghi nhận của VTV, không ít người dân và du khách đã vô tình đi lễ nhầm mà không hề hay biết. Trong bối cảnh lượng khách đổ về đông, đặc biệt vào mùa lễ hội, sự nhầm lẫn này càng trở nên phổ biến.

Phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam cũng phản ánh rõ hơn về nguồn gốc của một số cơ sở “mang danh” Đền Tranh. Nhiều công trình được xây dựng tự phát từ khoảng năm 2008–2011, không được cấp phép và không nằm trong danh mục di tích được công nhận.

Tại đây, việc đặt nhiều hòm công đức, thậm chí xuất hiện dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn diễn ra công khai, dù đã có quy định hạn chế. Chính quyền địa phương khẳng định: trên địa bàn chỉ có một Đền Tranh là di tích cấp quốc gia, các điểm còn lại do cá nhân tự dựng, không có giá trị pháp lý về di tích.

Không chỉ dừng ở câu chuyện tín ngưỡng, một số khu vực còn nằm gần ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách, đặc biệt trong những ngày đông người. Điều này đặt ra vấn đề không chỉ về quản lý mà còn liên quan trực tiếp đến trải nghiệm và sự an tâm của người đi lễ.

Các cơ sở cũng mang tên Quan Lớn Tuần Tranh khiến du khách dễ bị nhầm (Ảnh VTV)

Trong khi cơ sở duy nhất được công nhận di tích nằm cách đó chỉ khoảng 1km (Ảnh VTV)

Đi lễ đầu năm, làm sao để không “lạc” giữa nhiều lựa chọn?

Trong bối cảnh hiện nay, việc tìm hiểu thông tin trước khi đến các điểm tâm linh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Với Đền Tranh, du khách nên xác định rõ địa chỉ chính thức tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo – khu di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia.

Ngoài ra, việc tham khảo thông tin từ các kênh chính thống, quan sát biển chỉ dẫn hoặc hỏi người dân địa phương cũng là cách giúp tránh nhầm lẫn. Trong không gian tâm linh, sự thành tâm là điều quan trọng, nhưng đi đúng nơi, đúng giá trị của di tích cũng không kém phần cần thiết.

Giữa một mùa lễ hội đông đúc, mỗi chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn nếu người hành hương không chỉ mang theo niềm tin, mà còn có thêm sự tỉnh táo trước những lựa chọn tưởng chừng giống nhau.