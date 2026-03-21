Chân dung bà bán trái cây và chàng tiên cá khiến khách Tây xếp hàng dài chờ gặp

Năm 2026, các thành phố biển ở Việt Nam chứng kiến một sức hút to lớn từ những vị khách quốc tế lẫn trong nước, nhất là Nha Trang. Không còn là những con số nằm trên mặt báo, sự trở lại của các dòng khách quốc tế cùng tình trạng cháy phòng liên tục tại các phân khúc khách sạn trung và cao cấp là minh chứng rõ nhất cho sức hút của vịnh biển này.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp thiên phú của đường bờ biển dài hay những rạn san hô kỳ ảo, Nha Trang năm nay còn đốn tim du khách bằng một thứ đặc sản mới. Đó chính là sự nồng hậu và năng lượng tích cực từ chính những con người bản địa, những người đang vô tình trở thành đại sứ du lịch phủ sóng khắp mạng xã hội toàn cầu.

Sức hút từ thiên đường nghỉ dưỡng và sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách quốc tế

Dạo quanh đường Trần Phú hay khu vực trung tâm thành phố vào những ngày này, dễ dàng nhận thấy sự hiện diện đông đảo của du khách nước ngoài, đặc biệt là nhóm khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước châu Âu. Những bãi cát trắng mịn của Nha Trang luôn kín chỗ từ sáng sớm, nơi du khách tận hưởng làn nước xanh ngắt cùng nắng vàng đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Sự hồi sinh này không chỉ dừng lại ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn nằm ở sự nhộn nhịp của các dịch vụ đi kèm.

Vẻ đẹp ở Nha Trang khiến nhiều du khách mê mẩn

Ẩm thực Nha Trang với những món ăn mang đậm hơi thở biển cả như bún sứa, nem nướng hay hải sản tươi sống tại làng chài luôn trong tình trạng thực khách phải xếp hàng chờ đợi. Theo ghi nhận thực tế từ các đơn vị lữ hành, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre và dọc cung đường biển đã chạm mốc trên 90% trong các tuần cao điểm.

Thành công của du lịch Nha Trang năm nay với mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách trong cả năm 2026 cho thấy một xu hướng rõ rệt là du khách không chỉ tìm kiếm những điểm check-in đẹp mà họ còn tìm kiếm sự kết nối và những câu chuyện thật. Nha Trang không chỉ là điểm đến để ngắm nhìn mà đã trở thành nơi để tận hưởng trọn vẹn sự kết hợp giữa thiên nhiên tuyệt mỹ và dịch vụ chuyên nghiệp.

Những đại sứ đặc biệt từ tiếng rao hàng triệu view đến chàng tiên cá 100kg

Điều khiến du lịch Nha Trang năm 2026 trở nên khác biệt và giàu cảm xúc hơn chính là những câu chuyện về con người. Họ không phải là những người mẫu chuyên nghiệp trong các video quảng bá nhưng lại là lý do khiến hàng nghìn du khách quyết định đặt chân đến đây.

Hình ảnh dì Mai với gánh hàng rong cùng nụ cười rạng rỡ, rao bán trái cây bằng tiếng Anh trên nền nhạc bài hát Hello của Lionel Richie đã trở thành biểu tượng mới của sự hiếu khách. Tiếng rao trái cây xoài thơm chuối dưa hấu không chỉ là lời mời chào mua hàng mà còn là một thông điệp vui vẻ kết nối du khách quốc tế với nhịp sống bình dị của người dân địa phương. Sự nổi tiếng của dì Mai trên các nền tảng video ngắn đã biến một hành động mưu sinh thường nhật thành một trải nghiệm văn hóa đáng yêu mà bất kỳ khách Tây nào cũng muốn tận mắt chứng kiến khi đến bãi biển trung tâm.

Dì Mai bán trái cây khiến nhiều khách Tây thích thú, xếp hàng để chờ gặp. Ảnh: @local__lou

Song song với đó, tại Thủy cung trong một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang, show diễn nàng tiên cá truyền thống nay đã có thêm một ngôi sao mới là chàng tiên cá với thân hình mũm mĩm và phúc hậu. Những màn nhào lộn điêu luyện kết hợp cùng biểu cảm hài hước dưới làn nước của chàng trai này đã thật sự gây ấn tượng. Sự tự tin và tinh thần lạc quan của nhân vật này mang lại tiếng cười sảng khoái cùng sự thiện cảm cực lớn cho người xem. Nhiều du khách thừa nhận rằng họ cảm thấy Nha Trang là một thành phố vô cùng cởi mở và tràn đầy năng lượng tích cực sau khi chứng kiến những màn trình diễn độc lạ này.

Chính chàng trai Lê Nguyên Phong sinh năm 2005 cũng không ngờ màn trình diễn của mình được nhiều khán giả yêu thích đến thế.

Chàng tiên cá ở Nha Trang gây ấn tượng với nhiều người. Ảnh: @tqt_0209

Chính sự chân thành của những người như dì Mai hay chàng tiên cá tại thủy cung đã tạo nên một không khí du lịch rất riêng cho thành phố biển.

Nha Trang đang chứng minh rằng khi cảnh sắc thiên nhiên được cộng hưởng cùng sự sáng tạo và lòng hiếu khách của con người, sức lan tỏa sẽ vượt xa khỏi biên giới quốc gia.