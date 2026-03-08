Tháp Bà Ponagar - dấu ấn nghìn năm văn hóa Chăm giữa lòng Nha Trang

Nằm trên đồi Cù Lao bên bờ sông Cái, Tháp Bà Ponagar﻿ là một trong những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Nha Trang. Rất nhiều du khách quốc tế ấn tượng với công trình cổ kính, linh thiêng này. Tháp Bà Ponagar được xây dựng để thờ Po Ina Nagar, vị nữ thần được người Chăm tôn kính như “Mẹ xứ sở”. Theo truyền thuyết, bà là người đã tạo ra đất đai, cây cối và dạy con người nhiều nghề nghiệp như trồng lúa, dệt vải. Chính vì vậy, nữ thần được xem là người bảo hộ cho cuộc sống và mùa màng của cư dân trong vùng.