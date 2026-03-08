Giải thưởng Traveller Review Awards 2026: Công bố những điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam

Hội An (TP Đà Nẵng) là điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026

Booking.com chính thức công bố danh sách Những điểm đến thân thiện nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14.

Danh sách các điểm đến năm nay phác họa một bức tranh sinh động về du lịch Việt Nam, từ phố cổ mang vẻ đẹp vượt thời gian, núi non thanh bình đến những bờ biển chan hòa nắng gió. Dù muôn màu muôn vẻ, tất cả đều hội tụ một điểm chung là tinh thần hiếu khách chân thành - thứ tình cảm còn vương mãi trong ký ức du khách.

Danh sách Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026: 1. Hội An (Đà Nẵng) 2. Mai Châu (Phú Thọ) 3. Cù Lao Thu - đảo Phú Quý (Lâm Đồng) 4. Ninh Bình 5. Hà Giang (Tuyên Quang) 6. Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) 7. Phong Nha (Quảng Trị) 8. Đà Lạt (Lâm Đồng) 9. Phú Quốc (An Giang) 10. Cao Bằng

Giải thưởng năm nay khắc họa rõ nét sự đa dạng trong thị hiếu lưu trú của du khách trên khắp dải đất hình chữ S. Loại hình lưu trú ở khách sạn truyền thống vẫn giữ vững ngôi đầu với 5.361 đơn vị được vinh danh, theo sau là loại hình căn hộ (2.478), homestay (1.651), căn hộ khách sạn (645) và villa (516), phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong việc tìm kiếm những không gian lưu trú đặc sắc, mang đậm bản sắc địa phương.

Phong cảnh tại Mai Châu (Phú Thọ)

Dựa trên hơn 370 triệu đánh giá được xác thực từ du khách toàn cầu, giải thưởng Traveller Review Awards vinh danh các đối tác du lịch đã duy trì chất lượng dịch vụ xuất sắc trên khắp thế giới. Trong năm 2026, có 1,81 triệu đối tác đến từ 221 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt giải - tăng 5% so với năm trước – cụ thể là 1.817.848 đơn vị lưu trú, 1.977 công ty cho thuê xe và 137 đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay.

Tại Việt Nam, có 13.052 đối tác lưu trú (trong đó có 6.503 nhà nghỉ dưỡng) được trao giải Traveller Review Award, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc cũng như chất lượng nhất quán trong việc nâng cao trải nghiệm du khách của ngành du lịch Việt Nam.

Trên phạm vi toàn cầu, Ý dẫn đầu năm thứ 9 liên tiếp với 214.666 đối tác du lịch nhận giải, tiếp theo là Pháp (với 170.596 đối tác nhận giải) và Tây Ban Nha (với 152.292 đối tác nhận giải). Đức (với 111.685 đối tác nhận giải) và Vương quốc Anh (với 93.989 đối tác nhận giải) trong Top 5.

Trong thời đại mà du khách khao khát tìm kiếm trải nghiệm chân thực hơn bao giờ hết, giải thưởng Traveller Review Awards đề cao những vùng đất luôn mang đến cung cách phục vụ đáng nhớ, đáng tin cậy.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ: "Một điểm đến được ‘định nghĩa’ không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên hay di sản văn hóa mà còn bởi sự chân thành của con người nơi đó. Dù là người chủ nhà đang gìn giữ từng nếp nhà cổ kính ở Hội An hay cộng đồng địa phương ở Hà Giang và Mai Châu đang giang tay đón khách vào cuộc sống thường ngày của mình, chính họ mới là những người tạo nên những trải nghiệm mà du khách nhớ mãi kể cả khi hành trình của họ đã khép lại. Giải thưởng Traveller Review Awards là cách chúng tôi ghi nhận những ‘người hùng’ trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và đồng thời cũng là lời tri ân từ Booking.com đến hàng triệu du khách khắp thế giới".