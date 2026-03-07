Hội An 3 năm liên tiếp là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

Phố cổ Hội An - điểm đến thân thiện hàng đầu Việt Nam trong mắt du khách toàn cầu.

Phố cổ Hội An tiếp tục khẳng định sức hút khi ba năm liên tiếp được bình chọn là điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam, theo bảng xếp hạng do Booking.com công bố trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao, nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và nhịp sống du lịch sôi động.

Ngày 4/3, nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Booking.com công bố danh sách những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026 dựa trên hàng triệu đánh giá thực tế của du khách toàn cầu. Theo đánh giá của họ, bảng xếp hạng năm nay phác họa bức tranh đa dạng của du lịch Việt Nam, từ những đô thị di sản, vùng núi hùng vĩ cho đến các bãi biển cát trắng. Điểm chung của các địa danh này không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở sự hiếu khách, chân thành của người dân địa phương, yếu tố khiến nhiều du khách quốc tế ấn tượng sau mỗi chuyến đi.

Du khách tản bộ giữa sắc vàng cổ kính của phố cổ Hội An.

Dẫn đầu danh sách là phố cổ Hội An, gây ấn tượng với du khách nhờ kiến trúc truyền thống được bảo tồn gần như nguyên vẹn, những con phố rực rỡ đèn lồng cùng sự giao thoa văn hóa độc đáo.

Những mái nhà cổ san sát tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của phố cổ Hội An.

Xếp sau Hội An là Mai Châu và Cù Lao Thu thuộc Phú Quý. Các điểm đến còn lại trong danh sách gồm Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng.

Giải thưởng Traveller Review Awards được xây dựng dựa trên hơn 370 triệu đánh giá của du khách toàn cầu. Ngoài các điểm đến, giải thưởng còn vinh danh nhiều cơ sở lưu trú và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.