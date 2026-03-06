Tranh cãi cảnh nữ khách Tây bỏ quần lót vào máy pha cà phê khách sạn để khử trùng

Khi bước chân vào một căn phòng khách sạn, hành khách thường mang theo tâm thế sẵn sàng tận hưởng những tiện ích có sẵn, từ chiếc giường êm ái đến những món đồ dùng cá nhân được chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng, những chia sẻ bất ngờ từ một nữ du khách Tây gần đây đã khiến cộng đồng mạng hoang mang, đồng thời tạo ra tâm lý e ngại cực độ cho bất kỳ ai chuẩn bị sử dụng các thiết bị điện trong phòng nghỉ.

Cụ thể, một đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh nữ TikToker thản nhiên thực hiện một "mẹo du lịch" khiến người xem phải rùng mình. Thay vì sử dụng dịch vụ giặt là hoặc mang đủ đồ dùng, cô gái này đã chọn cách cho thẳng đồ lót của mình vào ngăn chứa nước của máy pha cà phê trong phòng khách sạn rồi nhấn nút đun sôi để khử trùng. Hành động này được cô quảng bá như một cách tiết kiệm thời gian và công sức khi đi du lịch dài ngày.

Mẹo du lịch mà nữ du khách này chia sẻ đang có nhiều luồng ý kiến trái chiều

Ngay lập tức, làn sóng phẫn nộ đã bùng phát dữ dội. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là hành động vô ý thức và thiếu tôn trọng tối thiểu đối với những vị khách đến sau. Việc sử dụng một thiết bị chế biến đồ uống để làm sạch đồ cá nhân không chỉ gây mất vệ sinh nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan các loại vi khuẩn khó tiêu diệt chỉ bằng nhiệt độ nước thông thường. Chính vì thế, hành động này đang vấp phải làn sóng không đồng tình từ nhiều cư dân mạng và bày tỏ sự quan ngại khi sử dụng các tiện ích có sẵn trong khách sạn trong tương lai.

Nữ du khách chia sẻ cách bản thân để đồ lót vào bên trong máy pha cà phê

Tuy nhiên, trong một video khác, cô chia sẻ thêm rằng bản thân chưa từng sử dụng mẹo trên để thực hiện tại khách sạn và bài đăng nhằm mục đích nêu bật lý do tại sao bản thân cô tránh sử dụng máy pha cà phê trong khách sạn, chứ không phải để khuyến khích bất cứ ai bắt chước phương pháp này.

Theo tờ People, máy pha cà phê hay ấm đun nước trong khách sạn vốn đã nằm trong danh sách những vật dụng "kém sạch" nhất vì tần suất sử dụng cao nhưng quy trình vệ sinh lại thường bị bỏ qua hoặc làm sơ sài. Các bác sĩ vi sinh cảnh báo rằng môi trường ẩm ướt bên trong máy pha cà phê là nơi trú ngụ lý tưởng của nấm mốc và vi khuẩn. Việc đưa thêm chất bẩn từ đồ dùng cá nhân vào bên trong sẽ tạo thành một lớp màng sinh học bám chặt vào hệ thống ống dẫn khiến tách cà phê không biết sẽ có những loại vi khuẩn gì bên trong.

Chính vì thế hành khách khi lưu trú tại các khách sạn cần nâng cao tinh thần cảnh giác và vô cùng cẩn trọng trước khi quyết định sử dụng các thiết bị đun nước hay pha chế có sẵn trong phòng. Để tự bảo vệ sức khỏe của chính mình cách an toàn nhất là bạn nên tự trang bị bình đun nước du lịch cá nhân hoặc chủ động đun sôi xả bỏ nước nhiều lần để tiệt trùng thiết bị trước khi dùng.

Nguồn: Tara Woodcox