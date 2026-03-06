Chờ chực 20 phút săn miếng tàu hũ may mắn giá 30k, mỗi năm chỉ bán một ngày ở TP.HCM

Mỗi năm cứ vào dịp Tết Nguyên tiêu tức rằm tháng Giêng âm lịch khu vực Chợ Lớn tại TP.HCM lại trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn bao giờ hết. Bên cạnh các hoạt động văn hóa truyền thống rực rỡ sắc màu người dân và du khách còn đổ xô đi tìm mua một món ăn vỉa hè vô cùng đặc biệt. Đó chính là món đậu hũ vàng Triều Châu lừng danh. Dù phải chen chúc chờ đợi mỏi chân nhưng hàng người xếp hàng trước các quầy bán đậu hũ vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút minh chứng cho sức hút kỳ lạ của món ăn truyền thống này.

Nhiều người xếp hàng tại Hội quán Nghĩa An để mua đậu hũ

Món ăn như đậu hũ bình thường bán đầy ngoài chợ nhưng ăn tiền ở 1 điểm

Thoạt nhìn vẻ ngoài của món ăn này khá giống với các loại đậu hũ chiên quen thuộc bán ngoài chợ. Tuy nhiên điểm làm nên sự khác biệt độc đáo chính là màu sắc vàng ruộm vô cùng bắt mắt. Màu vàng này không phải tự nhiên mà có mà được tạo ra trong quá trình người thợ nấu sữa đậu nành hòa quyện cùng với nước nghệ tươi. Theo quan niệm của người Hoa sắc vàng rực rỡ này tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng trong những ngày đầu năm mới.

Đậu hũ được làm vàng ruộm tượng trưng cho sự tài lộc và thịnh vượng trong năm mới

Khi thưởng thức thực khách sẽ cảm nhận được lớp vỏ bên ngoài được chiên giòn sơ trong khi phần ruột bên trong vẫn giữ nguyên độ mềm mịn và beo béo rất đặc trưng. Cắn thử một miếng hương vị béo ngậy xen lẫn mùi nghệ nhè nhẹ sẽ lan tỏa trong khoang miệng. Phiên bản truyền thống nấu bằng rơm bào còn mang theo một chút mùi khói hoài cổ.

Tuy nhiên, linh hồn thực sự của món ăn này lại nằm ở phần nước chấm đi kèm. Thay vì dùng nước tương hay tương ớt người ta lại ăn kèm đậu hũ vàng với nước muối hẹ hoặc nước mắm hẹ. Vị mằn mặn của muối hòa cùng hương thơm nồng nàn đặc trưng của lá hẹ tươi xắt nhỏ đã tạo nên một sự bùng nổ hương vị vô cùng lạ miệng và bắt vị. Nếu thiếu đi chén nước chấm này món ăn chắc chắn sẽ vơi đi một nửa sức hút.

Sức hút của món ăn này nằm ở nước chấm đi kèm

Không đông như năm trước nhưng thực khách vẫn xếp hàng dài để chờ đậu hũ

Ghi nhận thực tế tại các quầy bán đậu hũ vàng trong khu vực Hội quán Nghĩa An, năm nay lượng khách đổ về có phần hạ nhiệt hơn so với những mùa lễ hội trước. Một số thực khách cho biết cảnh chen lấn đùn đẩy đã giảm bớt đôi chút. Thế nhưng vì số lượng chảo chiên có hạn và khách mua thì liên tục nên nhiều người vẫn phải kiên nhẫn đứng đợi khá lâu.

Nhiều người cho rằng, xếp hàng không đông như năm ngoái nhưng vẫn đợi 20 phút để mua được đậu hũ

Một nữ thực khách tên Vân Anh lặn lội từ huyện Nhà Bè lên tận Quận năm chia sẻ rằng: “Mình đã phải đứng chờ khoảng hai mươi phút mới mua được một hộp đậu hũ vì quán chỉ có duy nhất một chảo chiên hoạt động. Nãy giờ mình đứng đợi là chờ đậu hũ chín chứ không phải chờ người ta làm công đoạn gì phức tạp”. Bù lại sự chờ đợi đó hoàn toàn xứng đáng khi được cầm trên tay phần ăn nóng hổi.

Một thực khách nam khác cũng hào hứng bày tỏ cảm nhận khi thưởng thức. Anh đánh giá món ăn này rất ngon và ấn tượng nhất chính là phần nước mắm hẹ. Anh chia sẻ thêm rằng vì mỗi năm món này chỉ được bán đúng một lần vào dịp Tết Nguyên tiêu nên năm nào anh cũng dành thời gian ghé ăn như một cách để lưu giữ kỷ niệm.

Nhiều bạn chia sẻ mỗi năm vào dịp Tết Nguyên tiêu đến ăn một lần

30 nghìn đồng cho 1 miếng tàu hũ mỗi năm chỉ bán đúng 1 lần

Mức giá niêm yết cho một phần gồm 1 miếng đậu hũ vàng kèm chén nước mắm hẹ đặc trưng là ba mươi ngàn đồng. Thoạt nghe qua nhiều người có thể e ngại và cho rằng con số này khá đắt đỏ so với mặt bằng chung của các món ăn vỉa hè thông thường. Thế nhưng hầu hết thực khách sau khi nếm thử đều gật gù công nhận mức giá này là hoàn toàn hợp lý và có thể chấp nhận được.

Nguyên nhân cốt lõi là vì món ăn truyền thống này mang tính thời vụ rất cao và mỗi năm chỉ được mở bán đúng một lần duy nhất vào dịp rằm tháng Giêng. Việc bỏ ra ba mươi ngàn đồng không đơn thuần chỉ để thưởng thức vài miếng đậu hũ chiên lót dạ mà còn là tấm vé để người mua hòa mình vào bầu không khí lễ hội nhộn nhịp hiếm hoi của cộng đồng người Triều Châu.

Một miếng đậu hũ có giá 30 nghìn đồng

Nếu chỉ muốn ăn thử cho biết hương vị nhiều người có thể tìm đến khu vực chợ Phùng Hưng để mua với mức giá rẻ hơn nhưng chắc chắn việc thưởng thức đậu hũ chiên nóng hổi ngay tại không gian lễ hội rực rỡ đèn lồng vẫn luôn mang lại một cảm giác trọn vẹn và đáng nhớ nhất trong những ngày đầu xuân.