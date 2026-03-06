Du lịch Thái Lan có thể giảm đến 25% nếu khủng hoảng kéo dài và lý do vì sao cả Đông Nam Á đều dễ "chao đảo"?

Thông tin nói trên được đưa ra trong bài phân tích của Bangkok Post đăng tải hôm 5/3, khi đánh giá những tác động của khủng hoảng địa chính trị và gián đoạn hàng không tới ngành du lịch.

Theo các chuyên gia trong ngành, Thái Lan - một trong những điểm đến đông khách nhất châu Á - đang đứng trước một phép thử lớn. Nếu chi phí bay tiếp tục tăng và các tuyến hàng không quốc tế bị ảnh hưởng, lượng du khách đường dài có thể giảm đáng kể.

Khi du lịch phụ thuộc vào bầu trời

Trong nhiều năm qua, Thái Lan là một trong những quốc gia phụ thuộc mạnh nhất vào du lịch quốc tế.

Những điểm đến nổi tiếng như Bangkok, Phuket hay Chiang Mai thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm. Trước đại dịch, quốc gia này từng đón gần 40 triệu khách quốc tế.

Tuy nhiên, ngành du lịch phụ thuộc rất lớn vào mạng lưới hàng không toàn cầu. Khi các tuyến bay phải đổi lộ trình hoặc bị hạn chế, hành trình du lịch lập tức trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Các hãng hàng không hiện phải điều chỉnh nhiều chuyến bay đường dài, kéo dài thời gian bay và tăng chi phí nhiên liệu. Điều này có thể khiến giá vé máy bay tăng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu du lịch.

Theo dự báo sơ bộ của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), kịch bản xấu nhất sẽ liên quan đến khả năng giảm 25% xuống còn từ 27 triệu đến 29 triệu du khách nước ngoài, từ mục tiêu 36,7 triệu vào năm 2026.

Nếu xung đột ở Trung Đông kết thúc trong vòng ba tháng, con số nói giảm sẽ rơi vào khoảng 18% xuống còn 30–31 triệu, đây là kịch bản cơ bản. Còn đối với kịch bản tươi sáng nhất, nếu căng thẳng giảm dần trong hai đến bốn tuần, tác động tối thiểu sẽ là khoảng 2%.

Tuy nhiên, ông Artthakorn - Quyền Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan, cho biết còn quá sớm để dự đoán kết quả và TAT hiện đang tích cực đa dạng hóa các nỗ lực quảng cáo của mình sang các thị trường không bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi vẫn phải cố gắng hết sức để duy trì dòng khách đến trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh và lễ Songkran vào tháng Tư, hy vọng sẽ thu hút được ít nhất 30 triệu khách du lịch trong năm nay" , ông nói.

Vào năm 2025, Thái Lan đã đón 33 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra 1,53 nghìn tỷ baht. Đầu năm nay, TAT đã nhắm mục tiêu 36,7 triệu khách du lịch quốc tế với doanh thu 2 nghìn tỷ baht vào năm 2026.

Khách du lịch đường dài dự kiến sẽ chiếm 30% khối lượng và 45% doanh thu cho những người đến Thái Lan.

Ông Artthakorn cho biết Bộ và TAT sẽ gặp đại diện của các khách sạn, công ty du lịch và hãng hàng không vào thứ Hai để đánh giá thêm tác động của cuộc chiến và lắng nghe các giải pháp tiềm năng.

Không chỉ Thái Lan, cả Đông Nam Á đều dễ bị tác động

Thái Lan không phải quốc gia duy nhất đối mặt với rủi ro này. Trên thực tế, nhiều điểm đến nổi tiếng của Đông Nam Á đều có cấu trúc du lịch khá giống nhau.

Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan) hay các đảo của Philippines đều phụ thuộc lớn vào du khách quốc tế.

Khi xảy ra biến động toàn cầu, từ khủng hoảng kinh tế, xung đột chính trị cho tới gián đoạn hàng không, lượng khách có thể giảm rất nhanh.

Ngoài ra, nhiều tuyến bay đến Đông Nam Á phải đi qua các trung tâm trung chuyển lớn như Dubai, Doha hoặc Singapore. Khi những điểm trung chuyển này bị ảnh hưởng, hành trình bay quốc tế có thể trở nên dài hơn và tốn kém hơn.

Một yếu tố khác khiến du lịch Đông Nam Á nhạy cảm với biến động toàn cầu là sự phụ thuộc vào một số thị trường khách lớn.

Trong nhiều năm, du khách Trung Quốc là nguồn khách quan trọng nhất của nhiều quốc gia trong khu vực. Khi thị trường này thay đổi vì kinh tế, chính sách hay các yếu tố chính trị, ngành du lịch của cả khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Điều tương tự cũng xảy ra với các thị trường khách đường dài như châu Âu hoặc Mỹ. Khi chi phí di chuyển tăng hoặc kinh tế suy yếu, những chuyến du lịch xa thường là thứ bị cắt giảm đầu tiên.

Khi du lịch trở thành "nhiệt kế của kinh tế toàn cầu"

Các chuyên gia nhận định du lịch là một trong những ngành phản ứng nhanh nhất trước các biến động toàn cầu.

Khi kinh tế suy giảm, giá nhiên liệu tăng hoặc xuất hiện bất ổn chính trị, nhu cầu du lịch quốc tế thường giảm gần như ngay lập tức.

Đó cũng là lý do vì sao nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách đa dạng hóa nguồn khách.

Một số chiến lược đang được thúc đẩy bao gồm thu hút khách từ các nước trong khu vực, mở rộng chính sách miễn visa, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch mới như wellness và du lịch trải nghiệm.

Những chiến lược này nhằm giúp ngành du lịch bớt phụ thuộc vào một vài thị trường khách lớn.

Dù đối mặt với nhiều rủi ro, Đông Nam Á vẫn được xem là một trong những khu vực có tiềm năng du lịch lớn nhất thế giới.

Cảnh quan thiên nhiên, văn hóa phong phú và chi phí du lịch hợp lý giúp khu vực này luôn hấp dẫn du khách quốc tế.

Trong dài hạn, khi tầng lớp trung lưu ở châu Á tiếp tục tăng nhanh, nhu cầu du lịch được dự báo vẫn sẽ tăng.

Vì vậy, câu chuyện của ngành du lịch Thái Lan hiện nay không chỉ là một cảnh báo về những biến động toàn cầu, mà còn là lời nhắc rằng du lịch - dù bùng nổ đến đâu - vẫn luôn gắn chặt với nhịp thở của nền kinh tế thế giới.