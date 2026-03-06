Fan Meeting Đảo Hoa Hậu - “quân bài” shoppertainment mới giúp Shopee Live khuấy đảo mạng xã hội

Chỉ sau một đêm lên sóng, Fan Meeting của vở kịch Đảo Hoa Hậu trên Shopee Live đầu tháng 3 đã nhanh chóng chiếm spotlight khắp các nền tảng. Từ màn hô tên "chấn động", những phần thi duyên dáng đậm chất miền Nam đến phần thuyết trình hài hước, hàng loạt clip recap thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trong thời gian ngắn. Những khoảnh khắc ứng xử "khó đỡ" cùng biểu cảm lầy lội hay câu thoại hài hước của dàn cast cũng liên tục được cắt ghép, chế meme và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Dân tình "rần rần" chia sẻ các khoảnh khắc ấn tượng và những meme viral khắp mạng xã hội.

Đằng sau loạt khoảnh khắc viral ấy là chiến lược mở rộng nội dung trên Shopee Live, khi nền tảng liên tục khai thác những format mới lạ, qua đó không ngừng làm mới và nâng cấp trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí cho người dùng.

Cú bắt trend vở kịch đang hot, khuấy đảo cộng đồng mạng

Nếu trước đó Shopee tạo dấu ấn với các phiên livestream sân khấu ca nhạc quy mô lớn trên Shopee Live, thì lần kết hợp cùng vở kịch Đảo Hoa Hậu cho thấy bước chuyển mình rõ rệt trong cách xây dựng nội dung. Nền tảng tiếp tục thử nghiệm và nâng cấp "cuộc chơi" với format giải trí mới, lần đầu đưa Fan Meeting của một vở kịch lên sóng livestream, gia tăng tính tương tác và kết nối với khán giả.

Màn hợp tác này xuất phát từ việc tận dụng sức nóng sẵn có của Đảo Hoa Hậu - một trong những vở kịch khó mua vé nhất thời gian qua. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ phải xếp hàng chờ cả nghìn người mới tới lượt đặt chỗ, thậm chí liên tục "săn" vé vẫn không kịp. Chính độ phủ thảo luận dày đặc đó góp phần hình thành một cộng đồng người hâm mộ đông đảo, duy trì độ hấp dẫn cho các suất diễn của vở kịch này.

Nắm bắt đúng thời điểm, Shopee Live nhanh chóng tái cấu trúc tinh thần vở diễn thành một format giải trí mới trên sóng livestream. Chương trình được thiết kế gần gũi, giàu tính tương tác, giúp hàng triệu khán giả online có thể theo dõi sân khấu đang "cháy vé", đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí liền mạch và hấp dẫn.

Điểm nhấn "chất liệu" văn hóa miền Nam tạo dấu ấn riêng

Với chủ đề "Hoa Hậu Miền Nam", Fan Meeting do Shopee Live tổ chức, kết hợp cùng dàn cast Đảo Hoa Hậu đã mang đến một "bữa tiệc giải trí" đúng nghĩa. Chương trình được xây dựng xuyên suốt như một vở kịch thống nhất, nơi mỗi phần thi không chỉ tôn vinh sắc đẹp mà còn lồng ghép những nét văn hóa đặc trưng của miền Nam. Sự pha trộn giữa yếu tố hiện đại và sắc màu địa phương đã dẫn dắt khán giả qua hành trình ngập tràn tiếng cười với những màn tung hứng duyên dáng của dàn nghệ sĩ.

Sân khấu mang đậm chất miệt vườn với thiết kế đậm chất miền Nam, mang lại cảm giác vừa gần gũi vừa sôi động.

Từ thiết kế sân khấu mang hơi thở miệt vườn đến hình ảnh tà áo bà ba cách điệu, từng chi tiết đều góp phần khắc họa rõ nét bản sắc miền Tây Nam Bộ. Mỗi thí sinh bước lên sân khấu không chỉ xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, mà còn đại diện cho câu chuyện văn hóa riêng của tỉnh thành mình.

Nhờ đó, mỗi phần thi không đơn thuần là màn trình diễn cá nhân, mà trở thành một "điểm nhấn văn hóa" sống động, giới thiệu những nét đặc trưng như đờn ca tài tử, không khí đám cưới miền sông nước hay điệu múa Khmer đặc sắc.

Bé 7 mang trọn không khí đám cưới miền Tây Nam Bộ lên sóng livestream với màn múa mâm đậm chất sông nước.

BB Trần hóa thân thành công tử miền Tây Nam Bộ "hớp hồn" biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Sự kết hợp này đã giúp chương trình giữ được tinh thần giải trí sôi động, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp đời sống và con người miền Tây Nam Bộ. Các phần thi trình diễn và ứng xử cũng được biến tấu đầy bất ngờ, lồng ghép yếu tố văn hóa vùng miền một cách duyên dáng khiến khán giả không khỏi thích thú.

Trải qua những phần thi ứng xử gay cấn, BB Trần đăng quang ngôi vị "Hoa Hậu Miền Nam" trong tiếng hò reo của khán giả nhờ những màn ứng xử duyên dáng.

Không chỉ dừng lại ở những phút giây giải trí, phiên livestream còn mang đến bầu không khí mua sắm sôi động. Trong suốt chương trình, người xem còn được tham gia minigame săn kho 180 triệu xu, dự đoán đúng Hoa hậu đăng quang để có cơ hội nhận vé xem kịch Đảo Hoa Hậu, cùng hàng loạt voucher Shopee được trao liên tục. Buổi xem show từ đó trở thành trải nghiệm vừa giải trí, vừa "chốt đơn" hấp dẫn.

Sau Tết Nguyên Đán, Shopee Live mang đến làn gió mới cho mảng livestream khi mạnh tay đầu tư những chương trình kết hợp giải trí và mua sắm sáng tạo, bắt nhịp nhanh với thị hiếu giới trẻ. Với đà khởi động này, Shopee Live hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều format bùng nổ, đã mắt, đã tai hơn trong thời gian tới.