Pizza 4P's Mỹ tiến, mở nhà hàng flagship đầu tiên ngay ở trung tâm New York

Sau hơn một thập kỷ phát triển và trở thành cái tên quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực tại Việt Nam, Pizza 4P's đang chuẩn bị bước sang một chương mới khi tiến vào thị trường Mỹ. Mới đây, thương hiệu này đã chính thức công bố kế hoạch mở cửa hàng đầu tiên tại Brooklyn (New York), đánh dấu lần đầu tiên hiện diện tại xứ cờ hoa.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Pizza 4P's)

Theo kế hoạch, nhà hàng sẽ tọa lạc tại địa chỉ 50 Norman Avenue, Brooklyn, New York và dự kiến khai trương vào mùa hè năm 2026. Đây được xem là cửa hàng flagship của thương hiệu tại Mỹ, đồng thời cũng là một cột mốc quan trọng trong hành trình vươn ra thế giới của chuỗi pizza này.

Trong thông báo chính thức, Pizza 4P's chia sẻ rằng việc đặt chân đến New York không chỉ đơn thuần là mở thêm một nhà hàng mới, mà còn là bước đi mang tính biểu tượng. Theo thương hiệu, đây là nơi những triết lý, giá trị và tinh thần phục vụ mà họ đã xây dựng suốt nhiều năm có cơ hội tiếp tục được lan tỏa ở một thị trường hoàn toàn mới.

Triết lý cốt lõi mà Pizza 4P's theo đuổi là "từ nông trại đến bàn ăn", chú trọng nguồn nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng và quy trình chế biến thủ công. Một trong những điểm đặc trưng làm nên tên tuổi của chuỗi nhà hàng này chính là pho mát tự sản xuất, được chế biến ngay tại các xưởng riêng của thương hiệu trước khi đưa vào thực đơn.

Bên cạnh đó, phong cách phục vụ của Pizza 4P's cũng chịu ảnh hưởng từ Omotenashi - triết lý hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản, nhấn mạnh sự tận tâm và tinh tế trong từng trải nghiệm dành cho thực khách.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Pizza 4P's)

Theo chia sẻ từ thương hiệu, trong suốt 15 năm hoạt động, họ luôn tin vào khái niệm "Nhất thể" (Oneness) - nơi mọi yếu tố trong chuỗi giá trị đều kết nối với nhau. Từ người nông dân cung cấp nguyên liệu, đầu bếp chế biến món ăn, nhân viên phục vụ cho đến thực khách, tất cả đều góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn quanh bàn ăn.

Chính vì vậy, Pizza 4P's cho biết họ không chỉ muốn mang đến những chiếc pizza, mà còn hướng tới việc tạo ra những khoảnh khắc gắn kết giữa con người với con người, giữa thực khách với nguồn gốc của món ăn.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Pizza 4P's)

Trong bối cảnh New York được xem là một trong những thị trường ẩm thực cạnh tranh nhất thế giới, việc mở cửa hàng tại đây cũng mang nhiều ý nghĩa thử nghiệm. Cửa hàng tại Brooklyn được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu đánh giá mô hình vận hành cũng như mức độ đón nhận của khách hàng Mỹ, từ đó làm cơ sở cho các kế hoạch mở rộng tiếp theo trong tương lai.

Pizza 4P's được sáng lập bởi ông Yosuke Masuko và bà Sanae Takasugi, với nhà hàng đầu tiên khai trương tại TP.HCM vào năm 2011. Từ một quán pizza nhỏ ban đầu, thương hiệu dần phát triển thành chuỗi nhà hàng được nhiều thực khách yêu thích nhờ phong cách ẩm thực kết hợp giữa Ý và Nhật Bản, cùng cách tiếp cận chú trọng trải nghiệm.

Trước Mỹ, Pizza 4P's đã mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế tại châu Á. Cửa hàng tại Brooklyn sẽ trở thành chi nhánh quốc tế thứ 5, sau các quốc gia gồm Nhật Bản, Campuchia, Indonesia và Ấn Độ. Hiện tại, Pizza 4P's đang vận hành 40 nhà hàng trên toàn thế giới, trong đó 35 chi nhánh nằm tại Việt Nam ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.

Việc chuẩn bị mở nhà hàng tại New York vì thế được xem là bước đi đáng chú ý của một thương hiệu khởi nguồn từ Việt Nam, khi mang phong cách ẩm thực và triết lý phục vụ của mình đến một trong những trung tâm ẩm thực sôi động bậc nhất thế giới.