Sự ra mắt rầm rộ và sức nóng trên mạng xã hội

Trong những ngày đầu năm 2026, thị trường bánh ngọt chứng kiến màn chào sân của một sản phẩm mới lạ từ Artemis Pastry: chiếc bánh Croizza. Đây là sự hòa quyện giữa lớp bánh ngàn lớp giòn tan truyền thống và hình thức lấy cảm hứng từ lát pizza, kết hợp với các loại trái cây tươi theo mùa. Sản phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và Threads, với hình ảnh bắt mắt được nhiều người chia sẻ.

Croizza không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài độc đáo mà còn bởi chiến dịch ra mắt rầm rộ của Artemis. Thương hiệu đã đẩy một loạt hoạt động như: mini game đón bánh mới, chương trình mua một tặng một tại cửa hàng, cùng với sự kiện tặng bánh miễn phí tại phố đi bộ Hồ Gươm, khiến sản phẩm lan tỏa rộng rãi ngay từ những ngày đầu năm mới. Kết quả là, đi đâu cũng có thể nghe thấy cuộc thảo luận về "chiếc bánh pizza ngàn lớp" này. Phản hồi từ cộng đồng khá đa chiều: một số người khen ngợi vị bánh được kết hợp hài hòa, chất lượng nguyên liệu cao cấp, đáng để thử và thậm chí đáng để "FOMO" (fear of missing out). Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng sản phẩm chưa đủ "wow" để tạo ấn tượng mạnh, đặc biệt khi giá bán lên đến 120.000 đồng/chiếc - mức giá được nhiều người đánh giá là quá cao so với một món bánh ngọt.

Một số người còn tự phân tích rằng sự ra mắt dòng bánh nướng của thương hiệu bánh vốn nổi tiếng với Entremet còn là một dấu hiệu của thị trường, cho thấy sức hấp dẫn của bánh ngàn lớp ở thời hiện đại.

Khi được hỏi về lý do Artemis quyết định ra mắt một dòng bánh hoàn toàn khác biệt như vậy, Co-Founder Nguyễn Phương Ly của Artemis, chia sẻ: "Ngay từ khi xây dựng thương hiệu, chúng tôi luôn xác định bánh ngọt hiện đại là nền tảng cốt lõi để sáng tạo và phát triển. Chúng tôi không giới hạn bản thân trong bất kì một dòng sản phẩm nhất định nào và Entremet chỉ là bước đầu tiên cho một hành trình đầy tham vọng sắp tới. Dòng bánh nướng ngàn lớp - Croizza ra đời từ chính tư duy này. Dù hình thức và kỹ thuật khác biệt so với Entremet, sản phẩm mới vẫn giữ trọn vẹn DNA của thương hiệu: lấy hoa quả tươi theo mùa làm trung tâm, sáng tạo kết hợp nhiều tầng vị, nhiều nguyên liệu với nhau để tạo ra một tổng thể hài hòa, cân bằng và đầy tinh tế".

Chiến lược kinh doanh và ngách thị trường mới

Chiến lược này dường như nhắm đến một ngách thị trường mới: bánh ngọt "phá cách" kết hợp yếu tố quen thuộc và mới mẻ, nơi mà các sản phẩm truyền thống như bánh ngàn lớp được nâng tầm với nguyên liệu cao cấp và sáng tạo. Thị trường bánh ngọt Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của các món ăn lai (fusion), từ bánh mì kết hợp với topping Á Đông đến bánh ngọt lấy cảm hứng từ ẩm thực quốc tế. Artemis dường như nhận thấy khoảng trống ở phân khúc bánh ngàn lớp cao cấp, nơi mà hầu hết các sản phẩm hiện tại tập trung vào hương vị cổ điển, ít sáng tạo với trái cây tươi theo mùa của Việt Nam. Bằng cách định vị Croizza như một "trải nghiệm hoàn toàn mới", thương hiệu không chỉ mở rộng danh mục mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong việc kết hợp ẩm thực Pháp-Việt.

Về chiến dịch truyền thông rầm rộ - được đánh giá là quy mô nhất từ trước đến nay của Artemis - Phương Ly giải thích: "Với dòng bánh nướng ngàn lớp, chúng tôi xác định ngay từ đầu đây không đơn thuần là một màn ra mắt sản phẩm, mà là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu ở một lĩnh vực mới. Chính vì vậy, chiến dịch truyền thông được đầu tư bài bản và quy mô hơn so với các lần ra mắt trước đây, nhằm truyền tải trọn vẹn tinh thần sáng tạo mà thương hiệu đang theo đuổi. Croizza được Artemis nhìn nhận như một trải nghiệm hoàn toàn mới, không chỉ riêng đối với khách hàng và còn là thị trường bánh ngàn lớp nói chung".

Đánh giá mức giá: có thực sự "đắt" như lời phàn nàn?

Một trong những điểm tranh cãi lớn nhất là mức giá 120.000 đồng, khiến nhiều người tiêu dùng cho rằng sản phẩm "quá đắt". Xét dưới góc độ kinh tế, giá này có thể được đánh giá dựa trên chi phí sản xuất và giá trị mang lại. Thị trường bánh ngọt cao cấp tại Việt Nam thường dao động từ 100.000-150.000 đồng cho các sản phẩm artisan, tùy thuộc vào nguyên liệu và quy trình. Croizza sử dụng bơ, kem sữa từ thương hiệu quốc tế cao cấp, kết hợp trái cây tươi nhập mới hàng ngày như xoài Cát Chu, bưởi da xanh, chanh xanh và kem dừa - ví dụ trong phiên bản Mango Sago lấy cảm hứng từ chè xoài Hồng Kông - chỉ cần là người sành ăn hay thạo đi chợ là sẽ nhận ra ngay được giá trị của nguyên liệu. Quy trình sản xuất đòi hỏi kỹ thuật cao để duy trì kết cấu giòn tan của bánh ngàn lớp trong khi tích hợp nhiều loại nguyên liệu tươi, dẫn đến chi phí cao hơn so với bánh nướng truyền thống.

Đại diện của thương hiệu bảo vệ mức giá này: "Với Artemis, mức giá của Croizza không được xây dựng dựa trên yếu tố 'cao cấp' về mặt hình thức, mà phản ánh đúng giá trị thực bên trong sản phẩm. Trước hết là nguyên liệu: Artemis luôn tự hào khẳng định với các sản phẩm nói chung, và Croizza nói riêng, sử dụng bơ, kem sữa và các thành phần từ các thương hiệu quốc tế thuộc phân khúc cao cấp, kết hợp cùng hoa quả tươi vùng miền được nhập mới theo ngày để đảm bảo độ tươi, hương vị và tính mùa vụ. Bên cạnh đó là yếu tố kỹ thuật. Việc đưa nhiều loại nguyên liệu tươi vào cấu trúc bánh nướng ngàn lớp đòi hỏi kỹ thuật cao và quy trình kiểm soát chặt chẽ".

Từ góc nhìn kinh tế, nếu so sánh với các sản phẩm tương đương như bánh ngọt từ các thương hiệu cao cấp khác, Croizza có thể không "đắt" nếu xét đến giá trị dinh dưỡng từ trái cây tươi và trải nghiệm độc đáo. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát và thu nhập trung bình của người tiêu dùng Việt Nam 9 (khoảng 6,9 triệu đồng/tháng ở đô thị - theo báo cáo 2024 của Tổng cục Thống kê), mức giá này có thể hạn chế đối tượng khách hàng, chủ yếu nhắm đến phân khúc trung-cao cấp sẵn sàng chi trả cho sự mới lạ. Nếu Croizza duy trì được sức hút lâu dài, nó có thể mang lại lợi nhuận cao nhờ biên lợi nhuận từ nguyên liệu cao cấp, nhưng nếu chỉ là xu hướng ngắn hạn, thương hiệu có thể cần điều chỉnh để tiếp cận rộng rãi hơn. Còn nếu so sánh nó với sản phẩm của phân khúc bình dân thì chiếc bánh này quá đắt rồi.

Croizza đại diện cho một xu hướng lớn hơn trong ngành ẩm thực: sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để tạo ra sản phẩm mới mẻ. Dù nhận được phản hồi tích cực lẫn tiêu cực, sản phẩm này đã thành công trong việc tạo buzz và mở rộng hình ảnh thương hiệu. Liệu Croizza có trở thành biểu tượng mới của Artemis, mở ra trào lưu mới cho thị trường bánh hay chỉ là một thử nghiệm thoáng qua? Thời gian sẽ trả lời, nhưng rõ ràng, nó đã góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho những ai yêu thích bánh ngọt sáng tạo.