Gọi trà sữa cho cả hội chị em dịp 8.3, thử một tính năng đặc biệt trên ShopeeFood mới thấy tiện

Những ngày cận 8.3, nhiều văn phòng thường có "truyền thống" rất dễ thương: hoặc là mấy anh đồng nghiệp chủ động khao trà sữa, hoặc đơn giản hơn là hội chị em tự rủ nhau đặt đơn để cùng uống cho vui. Có Như Lời Đồn cũng không ngoại lệ.

Nhưng thay vì cách quen thuộc một người phải hỏi từng người muốn uống gì rồi phải ghi chép như trước, lần này, cả nhóm đã thử dùng tính năng Đặt Đơn Nhóm trên ShopeeFood. Cách hoạt động khá đơn giản: một người tạo đơn, gửi link cho mọi người trong nhóm, sau đó mỗi người tự vào chọn món mình thích, tự ghi chú luôn mức đường - đá hay topping theo sở thích. Khi thanh toán, hệ thống tự động chia phần chi phí tương ứng cho mỗi người.

Cuối cùng, một đơn Gong Cha với 5 món khác nhau kèm một đơn bánh TOUS les JOURS với 3 món đã hoàn tất - đúng kiểu mỗi người một gu. Và phần thú vị nhất dĩ nhiên là “nhập tiệc”.

5 món trà sữa Gong Cha - mỗi ly một vẻ

Ngay từ khi mở nắp Trà Sữa Khoai Môn đã khiến hội chị em ai cũng “phải lòng” vì màu tím pastel rất dịu mắt và trendy. Hương khoai môn thoảng nhẹ, không quá gắt, vừa đủ để gợi vị. Khi uống, vị trà giúp giữ cho tổng thể không bị ngọt gắt, còn trân châu đen thì dai mềm vừa phải, tăng thêm phần vui miệng.

Nhìn chung, đây là kiểu đồ uống mà những ai thích vị béo nhẹ, dễ uống mà vẫn đủ tròn vị trà sữa

Ly trà Yogurt Pop có màu cam tươi khá nổi bật. Khi nhấp thử, vị chua nhẹ của quýt hòa với yogurt tạo cảm giác rất thanh, chua - ngọt cân bằng. Điểm thú vị nhất là hạt popping yogurt bên trong: mỗi lần cắn nhẹ lại vỡ ra một chút vị trái cây, khiến trải nghiệm uống trà không còn đơn điệu.

Đây là món mà trong hội chị em ai thử cũng gật gù vì cảm giác khá lạ miệng, rất “đúng bài” cho hội phái đẹp refresh vị giác sau một bữa ăn nhiều năng lượng

Với nhiều chị em công sở, Matcha Latte vốn là món đồ uống khá quen thuộc giúp vừa đủ tỉnh táo, vừa đủ dịu để nhâm nhi trong giờ nghỉ. Phiên bản kết hợp cùng xoài mang đến một biến tấu mới. Khi khuấy đều lên, vị matcha đậm nhẹ hòa cùng vị xoài chua ngọt tạo ra một kiểu cân bằng. Nhờ vậy, vị matcha cũng trở nên mềm và dễ uống hơn, cho những ai thích matcha nhưng vẫn muốn một chút vị trái cây để dễ thưởng thức.

Màu xanh matcha kết hợp với lớp xoài tạo thành hai tầng khá đẹp

Hai món cuối trong đơn đều xoay quanh hương vị lựu đỏ và đây cũng là những món đang có phiên bản combo kèm móc khóa nhân dịp 8.3.

Đầu tiên là Latte Oolong Lựu Đỏ. Ly trà có màu hồng đỏ khá xinh, nhìn thấy đã bắt mắt, rất hợp không khí 8.3. Khi uống, vị oolong thơm nhẹ lan tỏa trước, hậu vị thanh, dễ chịu.

Lớp sữa latte mang đến độ béo vừa phải, trong khi vị lựu đỏ tạo điểm nhấn ngọt dịu, giúp tổng thể trở nên hài hòa mà không hề ngấy

Chiếc móc khóa nơ gắn trên ly cũng là một điểm cộng dễ thương. Thiết kế nhỏ xinh với tông bạc và chi tiết ly trà lựu đỏ nổi bật, khá bắt mắt để hội chị em gắn vào túi xách hoặc balo. Đây sẽ là món quà thú vị dành tặng chị em dịp 8.3 này khi vừa được thưởng thức đồ uống vừa có một món phụ kiện xinh xắn mang về.

Món cuối cùng là Trà Oolong Lựu Đỏ - phiên bản thanh hơn. Không có lớp sữa nên vị trà rõ ràng hơn, cảm giác rất nhẹ và mát.

Trong nhóm Có Như Lời Đồn, đây lại là món được mấy bạn thích đồ uống ít béo chọn nhiều nhất

Thêm bánh Tous Les Jours cho bữa tiệc đầy ắp

Trà sữa đã có, nhưng vài người trong nhóm muốn thêm chút bánh “ăn kèm cho vui”, nên đơn hàng được bổ sung thêm vài món từ Tous Les Jours.

Đầu tiên là Mini Ham Cheese Pastry Roll - hộp gồm 5 chiếc bánh cuộn nhỏ với phô mai cheddar và thịt nguội bên trong. Bánh mềm, vị phô mai béo nhẹ hòa với thịt nguội mằn mặn, thơm, khá hợp để chia nhau ăn cùng trà sữa.

Một hộp bánh cuộn phô mai, một hộp croissant trứng muối, đủ để cả nhóm vừa uống vừa ăn cho vui

Tiếp theo là Mini Croissant với 3 chiếc nhỏ trong hộp. Điểm đáng chú ý nhất là phần sốt trứng muối đi kèm. Khi chấm nhẹ, vị bơ của croissant hòa với sốt trứng muối tạo cảm giác mặn, béo khá “gây nghiện”. Cuối cùng là Mini Castella Cheese Flavor - bánh bông lan castella mini mềm xốp, vị phô mai nhẹ nhàng.

So với hai món còn lại, bánh này có vị dịu hơn, hợp để kết thúc bữa ăn vặt

Điều thuận tiện là nhờ tính năng Đặt Đơn Nhóm trên ShopeeFood, mỗi người đều có thể chọn đúng món mình thích mà không cần nhờ người khác ghi lại. Người thích ít đường thì tự chỉnh, người muốn thêm topping cũng có thể dễ dàng tự chọn. Khi đơn đến nơi, chỉ việc nhận đúng ly của mình, hạn chế việc nhầm lẫn.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với những đơn có 5-7 người, tính năng này giúp mọi thứ gọn gàng hơn hẳn.

Đặt đơn theo nhóm cũng là cách để tận dụng thêm nhiều ưu đãi trên ứng dụng, giúp cả nhóm vừa dễ đặt món, vừa tiết kiệm chi phí

Đặc biệt, nhân dịp 8.3, ShopeeFood cũng mang đến thêm một lý do để hội chị em “chốt đơn” cùng nhau. Cụ thể, từ 9:00 ngày 6.3, khi nhập mã 83SPFTONGTAIKHAOCATEAM, cả nhóm sẽ nhận được voucher 83.000 đồng cho đơn nhóm từ 150.000 đồng (số lượng có hạn).

Sau một buổi thử nghiệm thú vị, Có Như Lời Đồn nhận ra rằng đôi khi niềm vui không chỉ nằm ở bản thân món ngon, mà còn nằm ở việc cả hội chị em cùng háo hức chọn món, rủ nhau thêm topping, cùng chờ tài xế giao đến. Và có lẽ vì thế mà mỗi dịp như 8.3, những đơn trà sữa đặt theo nhóm lại trở thành một kiểu "nghi thức nhỏ" của dân văn phòng - vừa đơn giản, vừa đủ biến buổi làm việc bình thường thành dịp tụ họp nho nhỏ của hội chị em.