Khách Việt sững người khi lần đầu thử trà sữa ở Trung Quốc: "Mình không dám nhận xét luôn"

Ẩm thực Trung Quốc từ lâu luôn là chủ đề được nhiều du khách Việt tò mò khám phá. Không chỉ có các món ăn nổi tiếng, trà sữa - thức uống gắn liền với đời sống giới trẻ - cũng là một trải nghiệm mà nhiều người muốn thử khi đặt chân đến đất nước này. Đặc biệt, khi mạng xã hội liên tục chia sẻ về những thương hiệu trà sữa nổi tiếng tại Trung Quốc, không ít du khách đã ghi sẵn vào danh sách phải thử khi có dịp ghé thăm.

Cô bạn Hồng Anh cũng không ngoại lệ. Trước chuyến đi đến Thành Đô (Trung Quốc), cô đã nghe rất nhiều lời khen về trà sữa bản địa, thậm chí còn tìm sẵn một vài thương hiệu được dân mạng gợi ý. Vì vậy, ngay khi vừa đặt chân đến nơi, Hồng Anh đã quyết định đi thử món đồ uống nổi tiếng này.

Thế nhưng trải nghiệm thực tế lại khiến cô khá bất ngờ.

Chia sẻ lại cảm nhận của mình, Hồng Anh cho biết: "Mình hào hứng bao nhiêu thì lúc uống lại bị đơ bấy nhiêu. Mình thật sự không ngờ luôn á."

Theo miêu tả của nữ du khách, ly trà sữa đầu tiên cô thử có hương vị khá khác so với những loại trà sữa cô từng uống. Điều khiến cô bất ngờ là tổng thể đều rất... nhạt. Với những ai quen uống trà sữa ngọt rõ vị, cảm giác ban đầu có thể hơi "lạ miệng".

Hồng Anh chia sẻ rằng cô cảm nhận đồ uống có phần nhạt cả vị trà lẫn vị đường. Tuy nhiên, giữa lúc nhiều vị khách xung quanh vẫn thưởng thức rất hào hứng, cô lại tự nghĩ có lẽ khẩu vị của mình hơi khác so với số đông nên cũng không đưa ra nhận xét quá nhiều.

"Thấy mọi người vẫn uống rất ngon lành nên mình cũng không dám nhận xét gì luôn," cô nói vui.

Vị trí mà Hồng Anh thử trà sữa nằm ngay trung tâm Thành Đô (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không chỉ thử một lần, Hồng Anh cho biết trong những ngày ở Trung Quốc, cô đã ghé thêm vài thương hiệu trà sữa khác để trải nghiệm. Tuy vậy, cảm nhận chung của cô vẫn khá giống nhau: đồ uống có vị thanh, ít ngọt hơn so với khẩu vị quen thuộc của cô.

Không chỉ Hồng Anh, khá nhiều du khách Việt từng thử trà sữa tại Trung Quốc cũng cho biết họ có cảm giác tương tự. Một số người cho rằng trà sữa ở đây thiên về vị thanh, độ ngọt nhẹ nên đôi khi tạo cảm giác "thiếu vị" nếu quen uống ngọt.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ngược lại. Nhiều người nhận xét rằng dù vị không quá đậm, nhưng bù lại trà sữa Trung Quốc thường có độ béo khá rõ, tạo cảm ngậy và rất "cuốn" khi uống. Chính vì vậy, không ít du khách lại cho rằng kiểu hương vị này khá dễ uống và không bị ngấy.

Từ những chia sẻ này, nhiều người cũng rút ra một đặc điểm khá thú vị của trà sữa Trung Quốc: đồ uống thường được pha theo hướng thanh vị, ít ngọt hơn so với một số nơi khác. Điều này phần nào phù hợp với xu hướng đồ uống ít đường đang ngày càng phổ biến.

Tất nhiên, cũng giống như nhiều món ăn khác, cảm nhận ngon hay không phần lớn vẫn phụ thuộc vào khẩu vị mỗi người. Nếu muốn điều chỉnh theo sở thích cá nhân, du khách hoàn toàn có thể chọn thêm mức đường hoặc thay đổi độ đậm của trà khi gọi món.

Vì vậy, nếu có dịp thử trà sữa tại Trung Quốc, nhiều người khuyên rằng đừng ngại tùy chỉnh theo khẩu vị của mình. Biết đâu chỉ cần thêm một chút đường hoặc tăng vị trà, ly trà sữa ấy lại trở thành trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi.