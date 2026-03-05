Từ nay, đặt món trên app nhớ làm việc này để được đền tiền khi đồ ăn bị đổ hoặc thiếu món

Hiện nay, đặt đồ ăn, thức uống qua mạng đã trở thành một thói quen quen thuộc trong thời đại 4.0. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, từ trà sữa, cà phê cho đến bữa ăn đầy đủ đều có thể được shipper mang đến tận cửa. Sự tiện lợi này khiến nhiều người gần như không còn phải ra ngoài mua đồ như trước.

Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi ấy cũng có những tình huống "dở khóc dở cười". Đôi khi, đơn hàng có thể gặp những vấn đề như thiếu món, sai món, thiếu topping hoặc quán đóng gói nhầm. Phần lớn khách hàng chỉ phát hiện ra khi đã mở túi đồ ăn và chuẩn bị thưởng thức.

Lúc đó, nhiều người mới vội vàng vào ứng dụng để khiếu nại với quán hoặc với nền tảng giao hàng. Nhưng không phải lúc nào việc khiếu nại cũng thành công. Thậm chí có trường hợp khách phải chấp nhận "mất tiền oan" chỉ vì thiếu một chi tiết nhỏ: không quay video lúc mở túi đồ ăn.

Một vị khách bị giao thiếu món nhưng không thể khiếu nại, chỉ còn cách đánh giá quán nhưng cũng không được đền tiền (Ảnh chụp màn hình)

Những người có kinh nghiệm đặt đồ ăn khuyến khích người dùng quay video quá trình mở túi hàng ngay khi vừa nhận từ shipper. Lý do là video này sẽ trở thành bằng chứng rõ ràng nếu xảy ra tranh chấp, chẳng hạn như thiếu món hoặc sai món.

Nếu khách chỉ mở túi ra rồi mới báo thiếu, việc chứng minh món bị thiếu ngay từ đầu sẽ khó hơn nhiều. Lúc này, phía chăm sóc khách hàng phải tiến hành xác minh lại với quán và tài xế giao hàng, quy trình có thể mất khá nhiều thời gian.

Trong trường hợp không có bằng chứng cụ thể, dù vẫn có khả năng được hoàn tiền nhưng tỷ lệ thành công thấp hơn và cũng mất nhiều thời gian hơn. Vì vậy, nhiều người có kinh nghiệm đặt đồ ăn online thường tạo thói quen rất đơn giản: đặt điện thoại quay lại vài giây khi mở túi đồ ăn.

(Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, những người có kinh nghiệm trong vấn đề này cũng chia sẻ các lưu ý nên thực hiện khi bị giao thiếu hoặc hỏng đồ ăn:

Trước hết, người dùng nên báo cáo sự cố ngay trên ứng dụng ngay khi phát hiện vấn đề (bằng cách ấn báo cáo hoặc gọi điện tới tổng đài - tuỳ theo ứng dụng). Việc phản hồi sớm giúp hệ thống ghi nhận thời điểm xảy ra sai sót và dễ dàng kiểm tra hơn. Sau đó, sử dụng chính video và hình ảnh đã ghi lại để chứng minh đơn hàng có dấu hiệu thiếu món hoặc món bị đổ, bị hỏng.

Ngoài ra, người dùng cần mô tả rõ ràng món bị thiếu trong phần báo cáo. Càng cung cấp thông tin chi tiết, quá trình xác minh càng nhanh. Sau khi tiếp nhận phản hồi, bộ phận chăm sóc khách hàng của các ứng dụng sẽ tiến hành kiểm tra và liên hệ với shipper để xác nhận lại đơn hàng. Từ đó, người dùng sẽ được đền bù quyền lợi tương ứng.

(Ảnh minh hoạ)

Tóm lại, nhiều người đặt đồ ăn online lâu năm thường chia sẻ một "mẹo nhỏ" nhưng rất hữu ích: khi shipper vừa giao tới, hãy quay nhanh một đoạn video lúc mở túi đồ ăn, thậm chí quay ngay khi nhận từ shipper. Chỉ mất vài chục giây, nhưng có thể giúp bạn tránh được khá nhiều rắc rối nếu đơn hàng xảy ra sai sót.

Trong thời đại mọi thứ đều có thể đặt qua mạng, việc bảo vệ quyền lợi của mình đôi khi bắt đầu từ những thói quen rất đơn giản. Và với những ai thường xuyên đặt đồ ăn online, thao tác nhỏ này có thể sẽ trở thành một bước quen thuộc trước khi bắt đầu thưởng thức bữa ăn.