Mạng xã hội “dậy sóng” khi dàn KOL rủ nhau bắt trend thử thách Bia Saigon ngày Tết vừa qua

Lời mời trao đi, Tết thêm gắn kết

Thông qua lăng kính của các nhà sáng tạo nội dung, những lon Bia Saigon phiên bản "lời mời" đã tạo nên ấn tượng đáng nhớ. Bên cạnh giao diện mang đậm sắc xuân, điểm nhấn thực sự nằm ở khả năng kết nối của sản phẩm. Mỗi thông điệp in trên lon đóng vai trò như một lời mở đầu tinh tế, giúp người dùng tìm được lý do hợp lý để bắt chuyện và xích lại gần nhau hơn.

Loạt video gửi trao lời mời Tết lấy cảm hứng từ bộ sưu tập 8 lon Bia Saigon Lager phiên bản Tết 2026

Video của Châu Muối mở ra không gian Tết ấm cúng tại căn hộ nhỏ với mâm cơm miền Tây đặc trưng. Thay vì những lời khách sáo, sự gắn kết được khơi gợi tự nhiên qua hình ảnh lon bia Saigon Lager mang thông điệp "Ăn một miếng". Đây không chỉ là một lời mời dùng bữa, mà còn là "chìa khóa" mở ra những câu chuyện rôm rả kéo dài không dứt giữa hội bạn và người thân. Vai trò của lon bia "lời mời" được khẳng định như một nét văn hóa bản địa tinh tế, từ "Ăn một miếng" đến "Dô một cái", biến những khoảnh khắc đời thường thành một cái "Tết lớn" trọn vẹn và đậm đà tình thân.

Trong khi đó, video của Hai Phước đã dẫn dắt người xem từ tiếng cười đến những khoảng lặng hoài niệm về tình bạn thuở thiếu thời. Nhận ra sự thiếu vắng của thành viên trong nhóm, Phước đã dùng chính thông điệp "Ngồi một chút" trên lon Bia Saigon để gửi đi lời mời đến người bạn phương xa. Khoảnh khắc đoàn viên qua màn hình tuy giản đơn nhưng lại đầy cảm xúc. Chính những lời mời mộc mạc như "Ngồi một chút" đã trở thành sợi dây vô hình, kéo những người bạn cũ xích lại gần nhau để cùng sẻ chia một cái Tết trọn vẹn

Dù đón Tết xa quê tại Sài Gòn, Ánh Tuyết đã tìm thấy hơi ấm qua hành trình tự tay trao gửi quà Tết cho những người thân thiết. Gặp gỡ bạn bè từ khắp các vùng miền, cô nhận ra nét thú vị riêng trong từng lời mời: người Miền Trung trầm ổn với "Ngồi một chút", còn người Miền Tây lại hào sảng với "Ăn một miếng", "Dzô một cái". Tuy khác biệt về cách diễn đạt, nhưng chính những lon Bia Saigon đã trở thành điểm chạm chung. Những lời mời trên vỏ lon không chỉ khởi đầu câu chuyện mà còn biến những người con xa xứ thành "người một nhà" để cùng sẻ chia một cái Tết ấm áp.

Ngoài những tình huống thú vị trong video, dân tình còn đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của trọn bộ sưu tập "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn". Bia Saigon đã khéo léo gói ghém những câu mời quen thuộc như "Kính một ly", "Đối một câu" hay "Ngồi một chút" lên bao bì. Nhờ sự đa dạng này, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một "lời mời" vừa vặn để trao gửi, giúp không khí Tết thêm phần rộn rã và ý nghĩa.

Bộ 8 lon Bia Saigon Lager phiên bản giới hạn Tết Bính Ngọ 2026

Không khí "tỏa Tết lớn" rộn ràng mọi nhà

Không chỉ thu hút cộng đồng KOL, chiến dịch của Bia Saigon còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng người dùng, tạo nên một trào lưu nổi bật trên mạng xã hội. Người tham gia tích cực tìm kiếm các mẫu lon đặc biệt để thực hiện video, minh chứng cho việc một lời mời nhỏ có thể kết nối mọi người mạnh mẽ đến thế nào.

Lướt qua các diễn đàn hay trang cá nhân trong mùa Tết Bính Ngọ, không khó để cảm nhận sức nóng của thử thách qua hàng loạt chia sẻ thú vị. Bạn Huỳnh Thi (TP.HCM) hào hứng kể: "Tết vừa rồi quyết tâm rinh cả thùng về để sưu tầm cho đủ bộ. Tiện tay lấy lon "Đối một câu" mời ông anh rể mê văn thơ, thế là bữa cơm rộn ràng tiếng cười vì hai anh em mải mê đối đáp." Một bạn trẻ khác lại xúc động: "Nhờ thông điệp 'Ngồi một chút' mà mình đủ dũng khí rủ bố nán lại tâm sự chuyện tương lai. Bất ngờ nhất là bố đã lắng nghe và ủng hộ mình hết lòng."

Sức nóng của chương trình còn đến từ cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Theo đó đã có hàng nghìn giải thưởng đã tìm thấy chủ nhân thông qua những video "tỏa Tết lớn" độc đáo. Dù ở miền nào thì người tham gia vẫn có cách gắn kết theo nét riêng nhờ vào những "lời mời" trong bộ sưu tập.

Biến không gian mạng thành cầu nối, thử thách đã thành công trong việc kéo mọi người xích lại gần nhau dịp năm mới. Điểm thú vị là các bài dự thi đã vô tình tạo nên một làn sóng "lời mời" đa dạng. Đó có thể là lời "Kính một ly" đầy trân trọng của đất Bắc hay sự sảng khoái, không câu nệ trong tiếng "Dzô một cái" của miền Nam.

Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam