Khách Việt ở Trung Đông xin hủy cọc, quán nhậu TP.HCM lên tiếng "Giám đốc cũng đang kẹt ở Dubai"

Do tình hình căng thẳng ở các nước Trung Đông, một số hành khách Việt Nam đã buộc phải thay đổi lịch trình bay đột ngột để đảm bảo an toàn. Sự cố bất khả kháng này không chỉ làm đảo lộn kế hoạch di chuyển mà còn khiến nhiều khách Việt đã đặt trước các tiện ích, dịch vụ tại Việt Nam rơi vào thế khó khi phải xin hoãn hoặc hủy gấp. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm, hướng xử lý từ phía một thương hiệu ẩm thực chuyên món nhậu tại TPHCM đã khiến thực khách cảm thấy chưa hài lòng.

Trong một bài đăng đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng, chủ bài đăng đã liên hệ đặt bàn tại một quán ăn nổi tiếng ở TP.HCM từ cuối tháng 2 để chuẩn bị cho buổi tiệc vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, do lệnh đóng cửa không phận tại khu vực Dubai, chuyến bay của người này đã bị hủy bỏ, khiến kế hoạch trở về Việt Nam để đến quán ăn cũng bị huỷ gấp.

Bài viết chia sẻ của vị thực khách khi đặt bàn tại quán ăn nổi tiếng ở TP.HCM. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay khi nhận được thông báo từ hãng hàng không, người này đã chủ động liên hệ với quán để xin hủy bàn và mong nhận được sự hỗ trợ về khoản tiền đã đặt cọc trước đó. Ngay sau đó, phía quán ăn đưa ra phản hồi rất nhanh chóng và chuyên nghiệp theo đúng chính sách: Không hoàn tiền cọc mà quy đổi thành voucher có giá trị tương đương, áp dụng trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, trong bối cảnh người đặt bàn chưa biết chính xác ngày nào mới có thể sắp xếp công việc để về lại Việt Nam, thời hạn 30 ngày của voucher gần như không thể sử dụng được. Dù người này đã giải thích, cung cấp hình ảnh xác nhận hủy chuyến từ hãng bay và mong muốn được gia hạn voucher lâu hơn hoặc không thời hạn để có dịp sẽ quay lại ủng hộ, nhưng quán không chấp nhận.

Sau đó, quán đã liên hệ với vị thực khách với mong muốn được hoàn 100% tiền đặt bàn và ngỏ ý hỗ trợ khách ngay tại nước sở tại. Đáp lại thiện chí đó, vị thực khách đã từ chối nhận lại tiền, khẳng định việc chia sẻ câu chuyện chỉ mong quán rút kinh nghiệm cho những trường hợp sau. Vị thực khách này vẫn giữ thái độ rất văn minh khi khẳng định mình tôn trọng chính sách của quán, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn về một trải nghiệm chưa đủ an tâm để quay lại trong tương lai.

Quán cũng đã ngỏ ý hoàn tiền cho vị thực khách trên và mong muốn được hỗ trợ

Liên hệ với thương hiệu, đại diện chia sẻ rằng: “ Hiện tại Giám đốc bên em cũng đang công tác tại Dubai - khu vực có những biến động về an ninh và di chuyển, nên việc trao đổi và xác nhận thông tin có thể chậm hơn một chút so với bình thường.

Tuy nhiên bên sẽ gửi phản hồi chính thức sớm nhất để anh/chị có góc nhìn đầy đủ và khách quan.”

Fanpage của quán cũng vào bình luận tại bài viết trên diễn đàn về quán rằng "Ngay khi nắm được sự việc, chúng tôi đã chủ động liên hệ và trao đổi với khách với tinh thần lắng nghe và thiện chí, đồng thời cũng nhận được cảm thông từ khách hàng".

Sự việc hủy bàn vì lý do bất khả kháng này hiện vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý. Việc cân bằng giữa nội quy của quán và tình huống hy hữu của khách hàng luôn là một bài toán khó. Hiện tại dư luận đang tiếp tục theo dõi diễn biến và chờ đợi thông tin chính thức từ phía thương hiệu.