Thổ địa Trùng Khánh chỉ điểm: 8 món vỉa hè "ngon chấn động" giấu trong hẻm sâu, chưa ăn coi như phí tiền mua vé

Nếu có dịp đến thành phố "sương mù và lẩu" này, hãy lưu ngay 8 món ăn tâm đắc của dân bản địa, bởi chưa thử qua thì coi như bạn chưa từng đến Trùng Khánh.

Người ta thường bảo nhau đến Trùng Khánh (Trung Quốc) là phải ăn lẩu. Đúng, nhưng chưa đủ. Cái hồn cốt của ẩm thực xứ tỷ dân này thực chất lại nằm ở những món ăn vặt lề đường, nơi vị "tê cay" làm nền và công thức gia truyền mấy chục năm mới là linh hồn. Không chiêu trò PR, không màu mè "sống ảo" như các quán xá mạng xã hội, 8 tiệm ăn cũ kỹ dưới đây là cả một bầu trời thương nhớ của người dân bản địa.

Thử tưởng tượng cái cảm giác ngồi xổm xì xụp bát mì cay xé lưỡi, hay cắn chiếc bánh bao nóng hổi giữa đêm sương lạnh, bạn sẽ hiểu thế nào là hương vị "giang hồ" thứ thiệt. Bài viết này là cuốn bí kíp dắt túi cho những ai muốn ăn sập Trùng Khánh theo cách của một thổ địa thực thụ!

Đừng để những khu trung tâm thương mại hào nhoáng đánh lừa, hãy đi theo mùi thơm của sa tế và sương sa, chúng ta sẽ bắt đầu từ một gánh mì trăm tuổi.

1. Mì bò Trúc Lâm: Hơn 100 năm rực lửa trong bát mì ngập thịt

Nằm nép mình bên cạnh trạm tàu điện trên cao khu Mã Vương, tiệm mì này đã tồn tại từ năm 1921. Khởi thủy từ một gánh hàng rong bán mì dằn (đảm đản diện) ở bến Triều Thiên Môn, nay truyền đến đời thứ tư nhưng nhà họ vẫn giữ nếp cũ: "Tre có tiết tháo, đầu bếp có lương tâm". Nước dùng được ninh từ sáng sớm với bí quyết riêng, thơm đậm đà. Thịt bò thái tảng, hầm mềm rục nhưng không bở, sợi mì dai ngậm đẫm nước dùng nhưng để lâu vẫn không bị vữa.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Nhất định phải gọi thêm một quả trứng ốp la ốp lết, để lòng đỏ béo ngậy vỡ ra, quyện vào nước dùng cay cay. Cảm giác húp một ngụm ta nói nó "đã" tận tâm can!

2. Bánh bao Ma (Quỷ Bao Tử): Món lót dạ đêm khuya của dân cày ca 3

Đừng sợ cái tên, "Quỷ Bao Tử" chỉ là tiếng lóng chỉ những gánh bánh bao bán lúc nửa đêm về sáng. Xe bánh ở đường Thể Thao khu Du Trung này mở từ năm 2008, cô chủ tiệm đã đứng bán suốt 18 năm nay. Bánh bao ở đây dùng bột lên men tự nhiên, vỏ mỏng dính, nhân thịt băm mọng nước hoặc nhân thịt xốt tương đậm đà, nhai đến đâu bột tươm vị ngọt đến đó. Giá thì rẻ bèo, tính ra tiền Việt chỉ vài ngàn đồng một chiếc.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Mua vài chiếc bánh, gọi thêm một bát cháo trắng loãng (cháo hoa) và quả trứng vịt muối. Đây chính là "combo chân ái" giải ngán, ấm bụng của những tài xế chạy xe đêm hay người đi làm về muộn. Giống hệt thói quen ăn cháo sườn đêm của người Việt mình vậy!

3. Hoành thánh tê cay Phù Lăng (Lão Ma Sao Thủ): Cay đến đổ mồ hôi hột

Sao Thủ chính là cách người Trùng Khánh gọi món hoành thánh/sủi cảo. Tiệm họ Thang ở Phù Lăng được coi là "tổ nghề" của món hoành thánh tê cay nức tiếng. Nước dùng là sự pha trộn giữa nước hầm xương heo và xương gà, thanh ngọt vô cùng. Điểm nhấn là cấp độ cay: không cay, tê nhẹ, tê vừa và cực tê. Lớp vỏ hoành thánh mỏng tang trôi tuột xuống họng, quyện nhân thịt nạc mướt rượt.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Khách ruột luôn gọi mức "tê nhẹ" (vi ma), sau đó tự thêm một thìa dấm đen. Vị chua của dấm sẽ trung hòa cái cay xé, đẩy vị ngọt của thịt lên một tầm cao mới. Ăn xong đảm bảo không chừa lại một giọt nước!

4. Huyết chưng nội tạng Từ Khí Khẩu (Mao Huyết Vượng): Mĩ vị từ những thứ bình dân nhất

Đến phố cổ Từ Khí Khẩu, bỏ qua mấy quán chèo kéo khách du lịch, hãy tìm sâu vào hẻm nhà họ Vương. Đây là cái nôi của món Mao Huyết Vượng (huyết chưng cay). Không dùng sơn hào hải vị, món này đậm chất bình dân với thịt đầu heo, lòng non, huyết lợn tươi rói chần qua mỡ ớt và giá đỗ. Sự tài tình nằm ở cách căn chỉnh lửa, biến những nguyên liệu thô kệch thành một nồi xốt sóng sánh, đậm đà, ngậy mà không ngấy.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Dặn đầu bếp "ít cay, nhiều tê". Lấy miếng huyết ngậm đẫm nước cốt mỡ ớt, và vội miếng cơm trắng. Chao ôi, tốn cơm phải biết!

5. Tào phớ gà xé chị Linh: Sự kết hợp kỳ lạ nhưng "cuốn" không tưởng

Ở Việt Nam mình quen ăn tào phớ (đậu hũ nước đường) tráng miệng, nhưng người Trùng Khánh lại chuộng tào phớ mặn. Quán chị Linh nằm trên khu dốc bộ hành là chân ái của nhiều người. Tào phớ làm thủ công mềm như lụa, rắc thêm thịt gà xé tơi không hề bị khô, chan đẫm dầu ớt đỏ au và vừng rang. Xúc một thìa, vị béo của đậu nành, vị mặn cay của ớt, độ dai của gà xé đánh thức mọi giác quan.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Cảm thấy cay quá? Gọi ngay một phần thạch băng chanh hoặc thêm một thìa nếp cẩm hoa mộc quế vào tào phớ. Cái ngọt thơm của nếp cẩm sẽ ôm ấp vị cay, làm món ăn trở nên cực kỳ tinh tế.

6. Cơm rượu nếp mỡ heo Phù Lăng: Món tráng miệng di sản

Nghe tên có vẻ mỡ màng, nhưng đây là món ăn vặt được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể của Trùng Khánh. Người ta ủ nếp lên men, sau đó thêm mỡ heo, mè đen sên chậm suốt 45 phút để nhốt trọn mùi thơm. Món này sinh ra là để dành cho những ngày sương giá, ăn một bát là ấm sực cả người. Nó mang hương vị tuổi thơ của mọi đứa trẻ vùng Phù Lăng.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Thả một quả trứng gà vào nấu cùng cho đến khi thành trứng lòng đào. Cắn miếng trứng béo ngậy lẫn với mùi men rượu thơm lừng, bạn sẽ hiểu vì sao người ta lại nghiện món này đến thế.

7. Bánh nướng bàn ủi trong hẻm sâu: Trở về tuổi ấu thơ

Nấp trong một con hẻm cũ ở khu Giao Trường Khẩu, hàng bánh không tên này vẫn giữ trọn phương pháp thủ công. Người bán trộn bột gạo với đường đen, đổ vào những chiếc khuôn gang nặng trịch hình như chiếc bàn ủi than ngày xưa. Mặt ngoài bánh xém vàng, giòn rụm, bẻ ra bên trong rễ tre mềm xốp, thơm mùi đường mật mà không gắt.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Bánh này phải đứng canh cạnh bếp than, vừa ra lò là thổi phù phù cắn ngay lập tức mới thấm cái giòn tan của lớp vỏ. Khá giống với cách người Việt mình ăn bánh bò nướng vỉa hè.

8. Xiên lạnh lầu tập thể (Lãnh Xuyến Xuyến): Chén chú chén anh dưới chân chung cư cũ

Trùng Khánh nổi tiếng với văn hóa "Xuyến Xuyến" (xiên que). Nằm dưới chân một khu tập thể cũ ở Dương Gia Bình, quán xiên lạnh này lúc nào cũng tấp nập. Từng xiên thịt bò, mề gà, váng đậu đâm sẵn, chần chín rồi ngâm ngập trong nồi nước xốt dầu ớt sền sệt, mát lạnh. Cay xé lưỡi nhưng nguyên liệu tươi rói khiến bạn không thể ngừng tay.

Tuyệt chiêu ăn như thổ địa: Rau củ thì nhúng nước lèo thanh ngọt, thịt thà thì nhúng xốt dầu ớt đỏ au. Tay trái cầm xiên thịt, tay phải cầm cốc nước ô mai đá lạnh buốt. Ăn nhậu kiểu đường phố thế này, bảo sao du khách đến một lần là nhớ mãi không quên!