Hội An khai hội Nguyên Tiêu, hút du khách về miền du lịch di sản

Lễ hội Nguyên Tiêu diễn ra tại phố cổ Hội An với nhiều nghi lễ và hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút du khách về miền du lịch di sản.

Tết Nguyên Tiêu, còn gọi là Tết Thượng Nguyên - ngày Rằm đầu tiên của năm, theo quan niệm dân gian là dịp “Thiên quan tứ phước”, từ lâu được người dân Hội An xem như “Tết sau Tết”, mở đầu cho một năm mới hanh thông, an hòa. Đây cũng là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của đô thị cổ trong những ngày đầu xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng tại Chùa Ông, Chùa Bà, các hội quán người Hoa, đình làng, nhà thờ tộc cùng nhiều di tích trong khu phố cổ và các vùng lân cận. Nổi bật là lễ cúng Nguyên Tiêu, giỗ Tổ Tiền hiền và các nghi thức dâng hương cầu an - những nghi lễ mang đậm đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần gìn giữ mạch nguồn tâm linh bền chặt của cộng đồng cư dân phố Hội qua nhiều thế kỷ.

Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương, lễ hội còn mở ra cơ hội để du khách cảm nhận chiều sâu văn hóa và đời sống tinh thần của một đô thị di sản văn hóa thế giới, đồng thời là Đô thị sáng tạo của UNESCO.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ dâng hương và diễu hành mừng Tết Nguyên Tiêu, diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 4/32026 (tức ngày 16 tháng Giêng) tại di tích Đình Hội An và Quan Công miếu. Hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự với nhiều nghi thức trang trọng, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, gửi gắm ước vọng về may mắn, thịnh vượng và bình an trong năm mới.

Xuyên suốt lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống được tổ chức như biểu diễn tuồng cổ, trò chơi bài chòi, trưng bày hình ảnh về Tết Nguyên Tiêu… Cùng với đó là các nghi thức cầu an, tập tục truyền thống và sinh hoạt tín ngưỡng tại các xóm làng, khu dân cư, góp phần tái hiện không khí lễ hội đậm chất Hội An.

Trong những đêm trăng đầu năm, không gian đô thị cổ trở nên huyền ảo dưới ánh trăng xuân và sắc màu đèn lồng rực rỡ, tạo nên trải nghiệm vừa linh thiêng, vừa thơ mộng cho người dân và du khách thưởng ngoạn.

Lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở Hội An không chỉ là sự kiện văn hóa đầu xuân mà còn là biểu hiện sinh động của một đô thị di sản, nơi các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được gìn giữ ngay trong nhịp sống cộng đồng. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển du lịch bền vững, lễ hội tiếp tục khẳng định bản sắc riêng của Hội An - sâu lắng nhưng rực rỡ, truyền thống mà không ngừng sáng tạo.

Thông qua lễ hội, hình ảnh phố cổ Hội An tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần thu hút du khách đến với miền du lịch di sản, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc và không gian lễ hội giàu bản sắc trong những ngày đầu năm mới.

