Vượt qua Anh và Ý, một "thiên đường biển" của Việt Nam lọt Top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới

Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa qua đã xướng tên một "thiên đường biển" của Việt Nam ở vị trí thứ 4 trong danh sách 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026. Đó chính là Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

"Thiên đường biển" nhận danh hiệu du lịch danh giá từ Tripadvisor

Travelers' Choice Awards Best of the Best được xem là cấp độ vinh danh cao nhất của Tripadvisor – nền tảng du lịch trực tuyến lớn với hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới. Bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá của du khách trong vòng 12 tháng, từ hơn 8 triệu điểm đến, khách sạn, nhà hàng và trải nghiệm du lịch trên hệ thống.

Một "thiên đường biển" của Việt Nam lọt Top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Theo kết quả công bố, Quy Nhơn đứng thứ 4 trong danh sách 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026, chỉ xếp sau Madeira (Bồ Đào Nha), Tbilisi (Georgia) và Chicago (Mỹ). Điều đáng chú ý là thành phố biển miền Trung này thậm chí vượt qua nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như Milan (Ý), Glasgow (Anh), Abu Dhabi (UAE) hay Recife (Brazil).

Hạng mục "Trending Destinations" (điểm đến xu hướng) của Tripadvisor tôn vinh những nơi đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng du khách toàn cầu, với lượng đánh giá tích cực tăng nhanh trong thời gian gần đây. Danh hiệu "Best of the Best" chỉ được trao cho chưa đến 1% trong tổng số các địa điểm được đánh giá trên nền tảng này, vì vậy việc góp mặt trong bảng xếp hạng được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với bất kỳ điểm đến nào.

Việc Quy Nhơn lọt vào Top 4 không chỉ phản ánh sự thay đổi trong xu hướng du lịch toàn cầu là nơi du khách ngày càng tìm kiếm những điểm đến mới mẻ, ít đông đúc mà còn cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt của các thành phố biển Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Quy Nhơn trong mắt du khách quốc tế

Trong phần giới thiệu về Quy Nhơn, Tripadvisor mô tả đây là một "thiên đường biển" mang vẻ đẹp yên bình, sở hữu những bãi biển dài với làn nước xanh trong, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi. Từ TP.HCM, du khách chỉ mất khoảng một giờ bay để đến thành phố này, sau đó có thể dễ dàng khám phá các bãi biển và đảo nhỏ quanh khu vực.

Theo nhiều đánh giá của du khách quốc tế, sức hút của Quy Nhơn nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa núi, biển và những làng chài ven bờ vẫn giữ được nét nguyên sơ. Các điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Bãi Xép hay khu du lịch Ghềnh Ráng – Tiên Sa thường xuyên xuất hiện trong danh sách những nơi được du khách yêu thích nhất khi ghé thăm thành phố.

Các điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Bãi Xép hay khu du lịch Ghềnh Ráng – Tiên Sa thường xuyên xuất hiện trong danh sách những nơi được du khách yêu thích nhất khi ghé thăm thành phố. (Ảnh: iVivu)

Kỳ Co nổi bật với làn nước trong vắt cùng những vách đá bao quanh tạo thành một vịnh nhỏ như bức tranh thiên nhiên. Trong khi đó, Eo Gió gây ấn tượng bởi các dãy núi đá uốn cong ôm trọn bờ biển, tạo nên một trong những cung đường ven biển được du khách chụp ảnh nhiều nhất.

Ngoài việc tắm biển và nghỉ dưỡng, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như lặn ngắm san hô, đi cano khám phá đảo, câu cá hay trekking trên những triền núi hướng ra đại dương. Những trải nghiệm này khiến Quy Nhơn trở thành điểm đến phù hợp với xu hướng "slow travel" là hình thức du lịch chậm, chú trọng tận hưởng thiên nhiên và tái tạo năng lượng.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực địa phương cũng là yếu tố khiến nhiều du khách quốc tế ấn tượng. Các món hải sản tươi sống, bún chả cá, bánh xèo tôm nhảy hay các món ăn dân dã miền Trung thường xuyên được nhắc đến trong các bài đánh giá trên Tripadvisor.

Sức hút ngày càng lớn trên bản đồ du lịch quốc tế

Không chỉ Tripadvisor, nhiều tổ chức và tạp chí du lịch quốc tế trong những năm gần đây cũng liên tục nhắc tới Quy Nhơn như một điểm đến đáng chú ý của châu Á. Một số chuyên trang du lịch nhận định thành phố biển này mang vẻ đẹp tương tự nhiều bãi biển nổi tiếng trong khu vực nhưng vẫn giữ được sự yên bình và ít đông đúc hơn.

Theo các chuyên gia du lịch, đây chính là yếu tố giúp Quy Nhơn nổi lên trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những hành trình giàu cảm xúc, gần gũi thiên nhiên và tránh xa sự quá tải du lịch.

Không chỉ Tripadvisor, nhiều tổ chức và tạp chí du lịch quốc tế trong những năm gần đây cũng liên tục nhắc tới Quy Nhơn như một điểm đến đáng chú ý của châu Á. (Ảnh: iVivu)

Trong những năm gần đây, hạ tầng du lịch tại Quy Nhơn cũng được đầu tư mạnh mẽ với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ trải nghiệm ven biển. Sự phát triển này giúp thành phố vừa giữ được nét nguyên sơ đặc trưng của miền Trung, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách.

Việc được vinh danh trong danh sách điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới của Tripadvisor được xem là một cột mốc quan trọng đối với du lịch địa phương. Danh hiệu này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Quy Nhơn ra quốc tế mà còn mở ra cơ hội để thành phố biển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Từ một điểm đến còn khá mới mẻ với nhiều du khách quốc tế, Quy Nhơn đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tìm kiếm một "thiên đường biển" yên bình, nơi thiên nhiên và nhịp sống chậm hòa quyện trong không gian đại dương xanh biếc.