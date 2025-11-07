Bãi biển Quy Nhơn ngập rác

Rác thải bủa vây trên bãi biển Quy Nhơn, sau bão 13 đi qua. Ảnh: Trương Định
Đủ các loại rác thải được gió bão thổi ra bãi biển. Ảnh: Trương Định
Một lốp ô tô bị gió bão cuốn ra biển. Ảnh: Trương Định
Một khối lượng lớn rác thải phủ kín bãi cát vàng sau bão số 13. Ảnh: Trương Định
Thùng đựng rác bị gió bão thổi bay, ngã đổ. Ảnh: Trương Định
Cát biển cũng bị gió thổi phủ kín tuyến đường biển Xuân Diệu. Ảnh: Trương Định
Liên quan công tác khắc phục thiệt hại sau bão, lực lượng môi trường của tỉnh Gia Lai ngay trong sáng 7/11 đã triển khai dọn dẹp. Ảnh: Trương Định