Bãi biển Quy Nhơn ngập rác

Trương Định, Theo tienphong.vn 16:10 07/11/2025
Bão 13 (Kalmaegi) đi qua, đủ loại rác từ túi ni lông, chai nhựa, vỏ xốp, dụng cụ đánh cá, cành cây cho đến lốp xe phủ kín bãi cát vàng vốn thơ mộng của bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Rác thải bủa vây trên bãi biển Quy Nhơn﻿, sau bão 13﻿ đi qua. Ảnh: Trương Định

Đủ các loại rác thải được gió bão thổi ra bãi biển. Ảnh: Trương Định

Một lốp ô tô bị gió bão cuốn ra biển. Ảnh: Trương Định

Một khối lượng lớn rác thải phủ kín bãi cát vàng sau bão số 13. Ảnh: Trương Định

Thùng đựng rác bị gió bão thổi bay, ngã đổ. Ảnh: Trương Định

Cát biển cũng bị gió thổi phủ kín tuyến đường biển Xuân Diệu. Ảnh: Trương Định

Liên quan công tác khắc phục thiệt hại sau bão, lực lượng môi trường của tỉnh Gia Lai ngay trong sáng 7/11 đã triển khai dọn dẹp. Ảnh: Trương Định

