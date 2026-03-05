Sao nam Hàn Quốc nói món ăn Việt Nam có "hương vị của sự tội lỗi"

Ẩm thực Việt Nam từ lâu luôn để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong mắt du khách nước ngoài, trong đó có du khách Hàn Quốc. Không ít người đã từng chia sẻ rằng các món ăn Việt có sự cân bằng thú vị giữa hương vị đậm đà, độ tươi của nguyên liệu và cách kết hợp gia vị khá tinh tế. Phở, bánh mì, bún chả, nem hay bún bò Huế thường là những cái tên quen thuộc được nhắc đến, nhưng đôi khi chính những món ăn rất đời thường lại khiến du khách bất ngờ nhất.

Trong một tập của chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip của đài KBS (Hàn Quốc), 2 sao nam xứ Hàn là Kim Min-seok và Park Jae-min đã có dịp ghé thăm phố Tạ Hiện (Hà Nội). Giữa không khí náo nhiệt của khu phố đêm, cả 2 được giới thiệu thử một món ăn quen thuộc với nhiều người Hà Nội: nướng giấy bạc.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Đây là kiểu nướng khá phổ biến ở các quán ăn vỉa hè tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội. Thịt - thường là ba chỉ, bò hoặc các loại hải sản - được đặt trên lớp giấy bạc, thêm bơ và dầu để nướng trực tiếp trên bếp. Khi chín, món ăn tỏa mùi thơm rất đặc trưng, thường được chấm cùng một loại sốt pha chế riêng và ăn kèm rau sống.

Sau khi nếm thử, được hỏi về hương vị, Kim Min-seok đã có một câu miêu tả khiến người xem bật cười. Khi được hỏi cảm nhận về hương vị, anh nói: "Hương vị của sự tội lỗi ạ."

Cách nói hài hước này khiến người bạn đồng hành Park Jae-min không nhịn được cười. Thực ra, nếu theo dõi chương trình sẽ hiểu ngay rằng trước đó họ đã ăn tối. Thế nên khi tới Tạ Hiện lại ăn tiếp, lại còn là những miếng thịt ba chỉ nướng cùng bơ thơm ngậy, anh vẫn thấy ngon đến mức không thể dừng lại. Vì vậy, cảm giác "tội lỗi" ở đây chỉ đơn giản là… biết mình đã ăn nhiều nhưng vẫn muốn ăn thêm.

Dù nói vui như vậy, cả 2 vẫn ngồi thưởng thức món ăn rất say mê. Họ liên tục khen thịt nướng thơm, béo và đậm đà. Park Jae-min thậm chí còn nhiều lần thốt lên: "Ôi là trời!" mỗi khi ăn một miếng thịt vừa chín tới.

Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả bật cười vì sự chân thật của 2 vị khách Hàn Quốc.

Không chỉ bật cười trước trải nghiệm thú vị của 2 sao nam xứ sở kim chi khi đến phố Tạ Hiện, tập phát sóng trên cũng cho thấy sức hấp dẫn của những món ăn rất bình dị trong ẩm thực Việt Nam - đôi khi không cần cầu kỳ, chỉ cần một bếp nướng nhỏ, vài lát thịt và chút bơ thơm cũng đủ khiến thực khách "không cưỡng lại được".