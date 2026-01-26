Món Việt lên đài Hàn Quốc, khách mời nổi tiếng ăn không ngừng, còn phải gọi thêm lần 2

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã ghi dấu ấn trong lòng du khách Hàn Quốc nhờ hương vị tươi mới, cách kết hợp nguyên liệu tinh tế và sự cân bằng hài hòa giữa các vị. Phở, bánh mì, bún chả hay cà phê sữa đá đã quá quen thuộc với bạn bè quốc tế. Thế nhưng trong chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip của đài KBS (Hàn Quốc), một món Việt khác lại bất ngờ "lên sóng" và nhanh chóng chiếm trọn spotlight.

Không phải những cái tên quen thuộc, món ăn được lựa chọn lần này chính là bánh hỏi nem lụi - một đặc sản miền Trung Việt Nam.

Trong tập phát sóng, 2 sao nam Hàn Quốc có dịp trải nghiệm món ăn này đã không giấu nổi sự tò mò ngay từ lúc đĩa bánh hỏi trắng muốt, nem lụi nướng vàng cùng mâm rau sống được bày ra trước mặt. Ban đầu còn dè dặt, nhưng chỉ sau vài thao tác cuốn bánh hỏi cùng nem, rau và chấm nước mắm, cả hai gần như "nhập cuộc" hoàn toàn.

Không còn những lời bình luận rôm rả như thường thấy trên các show truyền hình, cả hai tập trung tuyệt đối vào việc ăn. Tay thoăn thoắt cuốn, miệng nhai liên tục, ánh mắt đầy thích thú. Thậm chí, có lúc họ còn quên cả nói chuyện, chỉ gật gù công nhận ngon bằng biểu cảm gương mặt.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi họ cùng khựng lại, nhìn sang nhau.

Khoảnh khắc ấy khiến người xem hồi hộp, tưởng như đã "no nê" sau một vòng ăn uống. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ vỡ òa khi cả hai đồng loạt gật đầu và đưa ra quyết định: gọi thêm một phần nữa.

Và thế là màn ăn uống say mê lại tiếp tục.

Nem lụi được mang ra lần hai, bánh hỏi được xếp thêm, rau sống đầy đặn hơn. Hai sao nam Hàn Quốc lại tiếp tục cuốn, chấm và thưởng thức một cách đầy hào hứng, không giấu được sự phấn khích trước hương vị lạ mà quen của món Việt.

Bánh hỏi nem lụi vốn là món ăn dân dã nhưng cầu kỳ trong cách chế biến và thưởng thức. Nem lụi được làm từ thịt heo xay nhuyễn, nướng trên que sả hoặc tre, dậy mùi thơm đặc trưng. Bánh hỏi mềm mịn, trắng tinh, ăn kèm rau sống đủ loại và đặc biệt là chén nước chấm đậm đà, được xem như linh hồn của món ăn. Khi cuốn tất cả lại trong bánh tráng, vị béo của thịt, vị thanh của rau, vị mềm của bánh hỏi hòa quyện cùng nước mắm tạo nên trải nghiệm trọn vẹn, khó quên.

(Ảnh: Nhà hàng Gánh)

Không riêng bánh hỏi nem lụi, các món cuốn của Việt Nam nói chung từ lâu đã "ghi điểm" với du khách Hàn Quốc. Từ gỏi cuốn, nem cuốn, phở cuốn đến bánh cuốn nóng - tất cả đều mang tinh thần chung: tươi, nhẹ bụng, nhiều rau và tự tay cuốn theo khẩu vị cá nhân.

Việc bánh hỏi nem lụi xuất hiện trên Battle Trip không chỉ mang đến một khoảnh khắc truyền hình thú vị, mà còn góp thêm một dấu ấn nhỏ cho ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế. Không cần quá cầu kỳ hay sang trọng, chỉ bằng một món ăn bình dị, Việt Nam lại một lần nữa khiến sao Hàn phải gật gù công nhận.

Một minh chứng nữa cho thấy: ẩm thực Việt không chỉ dừng lại ở phở hay bánh mì. Và đôi khi, chính những món ăn giản dị nhất lại là thứ khiến người ta nhớ lâu nhất.