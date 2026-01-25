Bất chấp mùa đông, hot girl diện bikini thậm chí “cosplay bà tưng” khoe dáng dưới trời tuyết

Trong thế giới của những Influencer xứ Hàn, Seon nổi lên như một hiện tượng thị giác đầy kịch tính. Cô không chỉ đơn thuần là một người mẫu ảnh, mà còn là một "phù thủy" trong việc thao túng không gian và thời tiết để làm nổi bật vẻ đẹp cơ thể. Nhìn vào danh mục hình ảnh của Seon, người ta thấy một sự tương phản mãnh liệt: Giữa cái lạnh giá của những đỉnh núi tuyết phủ và sức nóng rực người tỏa ra từ những bộ cánh kiệm vải.

Seon sở hữu một vẻ đẹp mang tính biểu tượng của các hot girl thế hệ mới với làn da trắng sứ như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời hay thậm chí là trong ánh đèn mờ ảo của phố thị Sapporo. Mái tóc vàng bạch kim rực rỡ trở thành thương hiệu, giúp cô luôn nổi bật dù ở bất cứ đâu, từ bãi biển Bali rực nắng đến những rừng thông phủ đầy tuyết trắng.

Nhưng điều thực sự khiến người xem "nghẹt thở" chính là thân hình đồng hồ cát với những chỉ số vàng. Seon biết cách khai thác triệt để lợi thế hình thể với vòng một nảy nở, vòng eo con kiến săn chắc và đôi chân dài miên man. Dù là trong trang phục bikini mỏng manh hay những bộ bodysuit ôm sát, từng đường cong của cô đều được phô diễn một cách đầy khiêu khích, tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với hơn 677.000 người theo dõi.

Đáng chú ý nhất trong phong cách của Seon chính là sự "thách thức" giới hạn. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, khi mọi người vùi mình trong những lớp áo phao dày cộm, Seon lại chọn cho mình lối đi riêng. Cô sẵn sàng diện những bộ bikini tí hon, hay táo bạo hơn là mốt "thả rông" vòng một với những chiếc áo khoác hờ hững, gợi nhắc đến phong cách từng gây bão của "Bà Tưng" một thời.

Sự kết hợp giữa những đôi boots lông ấm áp với những bộ trang phục cắt xẻ hiểm hóc tạo nên một hình ảnh vừa hoang dại, vừa sang chảnh. Không chỉ dừng lại ở bikini, Seon còn biến hóa linh hoạt với phong cách cosplay. Những bộ trang phục mang hơi hướng anime với tất đùi, sơ mi thắt cà vạt nhưng được biến tấu đầy gợi cảm giúp cô xây dựng hình tượng một "nàng thơ" đa diện: Lúc thì ngọt ngào, lúc lại đầy ma mị và nhục dục.

Tuy nhiên, chính sự phóng khoáng quá mức này đã đẩy Seon vào tâm điểm của những luồng dư luận trái chiều. Phong cách "thời trang phang thời tiết" của cô bị một bộ phận công chúng phê bình là quá mức khiêu gợi và mang tính chất "khoe thân" phản cảm. Việc liên tục đăng tải những hình ảnh thiếu vải trong những bối cảnh trang trọng hoặc tại các địa điểm công cộng khiến không ít người cảm thấy ái ngại về ranh giới giữa sự quyến rũ và tính dung tục.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Seon tận dụng tối đa những góc chụp cận vào các bộ phận nhạy cảm và quảng bá cho các nền tảng nội dung trả phí là minh chứng cho việc thương mại hóa cơ thể một cách quá đà. Sự chỉ trích không chỉ nằm ở bộ trang phục, mà còn ở thông điệp mà nó truyền tải: Một lối sống thiên về vật chất và sự phô trương hình thể bất chấp các chuẩn mực văn hóa thông thường. Cuộc tranh luận về việc Seon là một "biểu tượng thời trang tự do" hay chỉ là một "chiêu trò câu view" vẫn chưa có hồi kết, nhưng rõ ràng, cô đã rất thành công trong việc khiến thế giới phải nhắc đến tên mình qua mỗi khung hình nóng bỏng.