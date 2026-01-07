Món này rất thích hợp cho thời tiết lạnh, nấu nhanh khoảng 15 phút mà vô cùng ngon miệng và đưa cơm

Khi trời lạnh, chúng ta thường thèm những món ăn nóng hổi, thơm phức lại có thể làm ấm cơ thể và làm dụy dạ dày. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một món ăn đặc biệt thích hợp cho mùa đông. Nấu món ăn này trên lửa lớn, hương thơm sẽ lan tỏa khắp nhà – vô cùng hấp dẫn. Món ăn này là canh cải thảo om đậu phụ.

Cải thảo/bắp cải và đậu phụ đều là những nguyên liệu phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, giá cả phải chăng và giàu dinh dưỡng. Cải thảo cực ngon và chất lượng vào mùa đông. Nó là loại rau theo mùa rất mọng nước, có vị ngọt thanh mát, giàu vitamin và chất xơ. Còn đậu phụ thì giàu protein, có kết cấu mềm mịn, được tất cả người già và trẻ em yêu thích.

Để nấu món ăn này, trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu. Một chiếc cải thảo tươi non, cắt thành miếng nhỏ rồi rửa sạch. Một miếng đậu phụ khoảng 200g, cắt thành khối vuông nhỏ. Một ít hành lá thái nhỏ, gừng và tỏi băm nhỏ, nước tương, gia vị. Nếu thích bạn có thể chiên quan đậu phụ trước khi nấu.

Tiếp theo, đổ một ít dầu vào chảo, đun nóng. Khi dầu nóng, cho hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho cải thảo thái nhỏ vào, đảo đều. Đến khi cải thảo mềm một chút thì thêm nước tương, gia vị/muôi cho vừa ăn, thêm một chút đường cho đậm đà. Tiếp tục đảo đều để cải thảo ngấm gia vị.

Sau đó, cẩn thận cho các miếng đậu phụ đã thái nhỏ vào nồi. Hãy cẩn thận để không làm vỡ đậu phụ. Thêm nước đủ ngập cải thảo và đậu phụ. Đậy nắp nồi và đun sôi trên lửa lớn. Khi sôi, giảm lửa xuống mức nhỏ và nấu trong khoảng 10-15 phút. Trong quá trình om, vị ngọt của cải thảo và hương thơm của đậu phụ sẽ dần hòa quyện vào nhau, nước dùng sẽ rút bớt và sánh lại.

Đun đến khi cải thảo mềm, đậu phụ dậy mùi thơm thì mở nắp ra. Lúc này bạn sẽ thấy một mùi thơm nồng nàn lan tỏa, khiến bản thân thèm thuồng, muốn gắp ngay một miếng để ăn thử. Hãy rắc thêm một chút hành lá thái nhỏ và một chút ớt (tùy khẩu vị) lên và tắt bếp. Nếu bạn không thích quá nhiều nước, hãy đun lâu hơn để nước dùng sánh lại sệt hơn.

Vào ngày đông lạnh giá, một bát canh cải thảo và đậu phụ nóng hổi thật sự rất tuyệt vời. Vị ngọt của cải thảo, độ mềm của đậu phụ và nước dùng đậm đà làm cho món ăn vừa ngon miệng lại vừa hoàn hảo khi ăn kèm với cơm. Hơn nữa, món ăn này rất dễ làm và nguyên liệu cũng dễ tìm. Vì vậy, khi trời lạnh, tại sao không thử món canh bắp cải và đậu phụ này để làm phong phú thêm bữa ăn của bạn?