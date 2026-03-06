Khách Tây tiết lộ số ly cà phê uống trong 1 ngày khiến dân mạng Việt hoảng hốt: "Sao vẫn đứng vững được vậy?"

Cà phê từ lâu đã trở thành một trong những trải nghiệm ẩm thực khiến nhiều du khách nước ngoài "phải lòng" khi đặt chân đến Việt Nam. Từ ly cà phê sữa đá đậm đà, cà phê đen mạnh mẽ cho tới cà phê trứng béo ngậy, mỗi loại đều mang một hương vị rất riêng. Tuy nhiên, việc thưởng thức nhiều đến mức nào trong một ngày thì lại là câu chuyện khiến không ít người phải bất ngờ.

Mới đây, một cô gái Tây đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc mình đang cầm trên tay một ly cà phê khi dạo phố ở Việt Nam. Vừa đi vừa vui vẻ nhấp từng ngụm cà phê, cô hào hứng tiết lộ: "Đây là ly cà phê Việt thứ 5 trong ngày của tôi."

Chỉ một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng con số "5 ly" lại đủ khiến nhiều người xem phải tròn mắt. Trong video, cô gái vẫn tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ, vừa đi vừa thưởng thức ly cà phê như thể đó chỉ là một thói quen rất bình thường.

Không dừng lại ở đó, cô còn nói thêm một câu khiến nhiều người bật cười: "Không thể ngừng uống cà phê trứng."

Có thể thấy rõ rằng, hương vị đặc trưng của cà phê Việt - đặc biệt là cà phê trứng - đã hoàn toàn chinh phục vị giác của cô gái này. Lớp kem trứng béo mịn, vị cà phê đậm đà hòa quyện với vị ngọt khiến nhiều du khách nước ngoài thường thử một lần rồi… muốn thử thêm lần nữa.

Tuy vậy, khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng Việt Nam lại có phản ứng khá hài hước. Không ít người vừa ngạc nhiên vừa "hoảng hốt" khi biết cô gái đã uống tới ly cà phê thứ 5 trong ngày.

Phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động với hàng loạt ý kiến:

- "Ly thứ 5? Cô gái à, sao bạn vẫn đứng vững được vậy?"

- "Quá nhiều rồi đó bạn yêu, quá nhiều!"

- "Tối đó bạn đã ngủ thế nào vậy cô gái?"

Nhiều người thừa nhận rằng cà phê Việt Nam đúng là rất ngon và dễ "gây nghiện", nhưng uống tới 5 ly trong một ngày thì quả thật không phải ai cũng dám thử. Một số bình luận còn hài hước cho rằng nếu uống lượng cà phê như vậy, có lẽ cả đêm sẽ… tỉnh táo hoàn toàn.

Bên cạnh sự ngạc nhiên, khá nhiều cư dân mạng cũng nhẹ nhàng khuyên cô gái nên tiết chế lại. Theo họ, dù cà phê có hấp dẫn đến đâu thì việc uống quá nhiều trong một ngày cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng như mất ngủ, tim đập nhanh hoặc cảm giác bồn chồn do nạp quá nhiều caffeine.

Dù vậy, câu chuyện nhỏ này cũng cho thấy một điều rất thú vị: cà phê Việt Nam thực sự có sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế. Không ít người sau khi thử đã nhanh chóng trở thành "fan cứng" của thức uống này.

Trong nhiều video du lịch được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh du khách nước ngoài ngồi ở quán cà phê vỉa hè, nhâm nhi ly cà phê sữa đá hoặc tò mò thử cà phê trứng đã trở nên quen thuộc. Với hương vị đậm đà, cách pha chế độc đáo cùng văn hóa thưởng thức rất riêng, cà phê Việt Nam thường để lại ấn tượng khó quên với những ai từng trải nghiệm.

Và có lẽ với cô gái trong câu chuyện trên, chuyến đi này cũng sẽ được nhớ mãi - không chỉ vì những ly cà phê thơm ngon, mà còn vì… con số "5 ly trong một ngày" khiến dân mạng Việt phải bật cười.

(Nguồn: @daria_ali)