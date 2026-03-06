Từ 1 con hẻm nhỏ của Việt Nam, Pizza 4P's ngạo nghễ tiến sang thị trường lớn bậc nhất thế giới

Trong nhiều năm qua, ẩm thực Việt Nam dần ghi dấu trên bản đồ thế giới, không chỉ qua những món ăn truyền thống quen thuộc mà còn bằng sự xuất hiện của các thương hiệu F&B mang tinh thần sáng tạo từ châu Á. Trong số đó, Pizza 4P's - chuỗi nhà hàng pizza khởi nguồn từ TP.HCM - đang thu hút sự chú ý với kế hoạch mở cửa hàng flagship đầu tiên tại Brooklyn, New York.

Thông tin này từng được cộng đồng khởi nghiệp và những người yêu ẩm thực chia sẻ rộng rãi sau khi nền tảng truyền thông ASIAN FOUNDED™ nhắc tới kế hoạch mở rộng của thương hiệu. Theo đó, Brooklyn được xem là điểm đến quan trọng trong hành trình quốc tế hóa của Pizza 4P's, đồng thời cũng là nơi thử nghiệm mô hình vận hành và trải nghiệm thương hiệu tại một trong những thị trường cạnh tranh nhất thế giới.

(Ảnh: @asianfounded)

Pizza 4P's được thành lập năm 2011 tại TP.HCM bởi cặp vợ chồng người Nhật Yosuke Masuko và Sanae Takasugi. Hành trình của thương hiệu bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ nằm trong con hẻm quận 1 (cũ), với ý tưởng đơn giản: làm pizza chất lượng cao từ nguyên liệu địa phương. Tên gọi Pizza 4P's - viết tắt của "Pizza for Peace" - cũng phản ánh triết lý mà những người sáng lập theo đuổi: lan tỏa hạnh phúc và sự kết nối thông qua ẩm thực.

Khác với nhiều chuỗi pizza nổi tiếng thế giới tập trung vào tốc độ và mô hình thức ăn nhanh, Pizza 4P's xây dựng bản sắc riêng dựa trên triết lý "farm-to-table" (từ nông trại đến bàn ăn). Thương hiệu tự sản xuất phô mai từ sữa bò địa phương, hợp tác với các nông trại ở Tây Nguyên để cung cấp rau củ hữu cơ, đồng thời kết hợp phong cách pizza Ý với tinh thần hiếu khách Omotenashi của Nhật Bản. Những yếu tố này tạo nên phong cách ẩm thực vừa quen vừa lạ, nơi pizza có thể đi cùng rau thơm Việt Nam, cá hồi hun khói hay nhiều nguyên liệu mang dấu ấn châu Á.

(Ảnh: Pizza 4P's)

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Pizza 4P's đã mở rộng mạnh mẽ tại Việt Nam với hàng chục nhà hàng, đồng thời vươn ra nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Campuchia, Indonesia và Ấn Độ. Bên cạnh hệ thống nhà hàng, thương hiệu còn phát triển thêm các mô hình như Market 4P's (sản phẩm thực phẩm đóng gói), Cafe 4P's và Beer 4P's, tạo nên hệ sinh thái ẩm thực xoay quanh triết lý bền vững.

Những năm gần đây, doanh nghiệp cũng xây dựng lộ trình phát triển bền vững dài hạn, tập trung vào quản lý năng lượng, nguồn nước, đa dạng sinh học và nông nghiệp tái tạo. Việc ưu tiên nguyên liệu địa phương, giảm lãng phí và thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh được xem là một trong những nền tảng giúp thương hiệu tạo dấu ấn riêng trong ngành F&B.

(Ảnh: Pizza 4P's)

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn New York, đặc biệt là khu Brooklyn, mang nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là trung tâm văn hóa đa dạng mà còn được xem như "phòng thí nghiệm khắt khe" của ngành ẩm thực thế giới. Thành phố này tập trung hàng nghìn thương hiệu pizza lớn nhỏ, từ những tiệm gia đình lâu đời cho đến các chuỗi quốc tế nổi tiếng.

Chính vì vậy, bước chân vào thị trường Mỹ đồng nghĩa với việc Pizza 4P's phải đối mặt với không ít thách thức: chi phí vận hành cao, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và khẩu vị truyền thống của người Mỹ vốn quen với những kiểu pizza cổ điển. Tuy nhiên, thương hiệu cũng có những lợi thế riêng - từ câu chuyện nguồn gốc rõ ràng, phô mai thủ công tự sản xuất cho đến thực đơn kết hợp hương vị châu Á, vốn đang ngày càng được thực khách tại các đô thị lớn tìm kiếm.

Nếu thành công, đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với riêng Pizza 4P's, mà còn là minh chứng cho khả năng vươn ra thế giới của các thương hiệu ẩm thực hình thành tại Việt Nam. Từ một cửa hàng nhỏ trong con hẻm nhỏ ở TP.HCM, hành trình của Pizza 4P's đang dần tiến tới những sân chơi lớn hơn - nơi mỗi chiếc pizza không chỉ mang hương vị riêng, mà còn kể câu chuyện về một thương hiệu châu Á bước ra toàn cầu.