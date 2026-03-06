Người bán hàng rong ở Nha Trang gây sốt toàn cầu

Trên trang cá nhân Local Lou (Louis) - một du khách Anh tại Việt Nam - video ghi lại màn đối đáp giữa anh và người phụ nữ bán hoa quả tên Mai ở Nha Trang bất ngờ gây sốt.

Video có tựa đề Mango pineapple banana, mở đầu với khoảnh khắc Louis tiến lại gần người phụ nữ bán hoa quả và cất tiếng chào: “Hello”. Người phụ nữ đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: “Hello, is it me you’re looking for?” (Xin chào, có phải em là người anh đang kiếm tìm?) - lời mở đầu trong bản tình ca Hello của Lionel Richie (phát hành năm 1984).

Chủ kênh Local Lou và người bán hoa quả ở Nha Trang.

Lời đáp khiến du khách Anh ngỡ ngàng. Người bán hoa quả sau đó ngân nga: “Mango, pineapple, banana, watermelon” (xoài, dứa, chuối, dưa hấu) theo giai điệu, tạo cảm giác như đang biểu diễn một ca khúc quảng bá trái cây.

Local Lou thích thú nói: “I miss you” (anh nhớ em), người phụ nữ lại đáp: “I love you number one” (em yêu anh số một). Chưa dừng lại, khi anh tiếp lời: “I love you number two, how are you?” (anh yêu em số hai, em khỏe không?). Cả hai cười thích thú sau màn đối đáp.

Biểu cảm và sự tự tin của người phụ nữ bán hoa quả ở Nha Trang tạo nên một màn giao tiếp hài hước, duyên dáng.

Cuối tháng 2, nhạc sĩ David Scott (The Kiffness) liên hệ với chủ kênh Local Lou đề nghị hợp tác, lồng nhạc biến lời bài hát thành giai điệu thú vị. Nhạc sĩ người Nam Phi đặt tên ca khúc là Mango, pineapple, banana, watermelon. Bài hát được David Scott đăng lên kênh YouTube hôm 28/2, thu hút 1 triệu lượt xem sau 5 ngày.

Tiếng rao của người phụ nữ được phối lại thành bài hát.

Trên Facebook của nam nhạc sĩ, sức lan tỏa của bài hát còn mạnh mẽ hơn với gần 10 triệu lượt xem và gần 200.000 lượt yêu thích. Ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động, gợi không khí mùa hè.

Cộng đồng mạng quốc tế và Việt Nam để lại bình luận khen ngợi người bán hoa quả có chất giọng tuyệt vời, lại có khiếu hài hước. Cư dân mạng Việt Nam liên tục bình luận địa chỉ bán hoa quả của chị Mai như một cách tranh thủ quảng bá du lịch Việt Nam đến thế giới. Sau khi bài hát trở nên nổi tiếng, Louis quay lại Nha Trang để tìm người phụ nữ trong video và mở bản nhạc được phối lại từ lời rao, khiến người phụ nữ thích thú.

Du khách Anh cho biết Nha Trang ít khi được khách quốc tế lựa chọn làm điểm đến đầu tiên khi sang Việt Nam. Louis muốn thay đổi điều đó và cho nhiều người biết đến nơi này hơn bởi ẩm thực, bãi biển, lối sống và con người Nha Trang đã chinh phục anh.

Đây cũng không phải lần đầu người bán hoa quả ở Nha Trang được dân mạng nước ngoài yêu thích bởi màn nói tiếng Anh lưu loát, hài hước. Năm 2019, chị Mai xuất hiện trên tạp chí Unilad của Anh với video "mời chào" khách mua hoa quả.