Khách mang 13,7 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 2 năm phát hiện đã mua bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chỉ nói đúng 5 từ

Ngày nhận tiền đền bù, bà Lý Tuyết Mai (52 tuổi, sống tại một huyện ngoại ô Thành Đô, Trung Quốc) gần như không ngủ được cả đêm. Mảnh đất gắn bó với gia đình bà suốt mấy chục năm đã được thu hồi để làm dự án, đổi lại là khoản tiền bồi thường lên tới khoảng gần 3,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,7 tỷ đồng ). Với một người phụ nữ quanh năm buôn bán nhỏ, chưa từng cầm trong tay số tiền lớn đến vậy, niềm vui xen lẫn lo lắng là điều không tránh khỏi.

“Tiền nhiều thì sợ mất, sợ lừa đảo. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mang gửi ngân hàng cho an toàn”, bà Mai kể lại.

Đem tiền đi gửi ngân hàng, hai năm sau phát hiện sự thật chấn động khi đi rút tiền

Sáng hôm đó, bà Mai đến một chi nhánh ngân hàng lớn gần nhà. Vì số tiền quá lớn, bà được mời vào phòng tư vấn riêng. Nhân viên ngân hàng là một phụ nữ trẻ, ăn nói nhẹ nhàng, hỏi han kỹ hoàn cảnh, rồi đề xuất các “gói gửi” phù hợp với khách hàng trung niên.

Ảnh minh họa.

Theo lời bà Mai, nhân viên này nhiều lần nhấn mạnh rằng đây là sản phẩm an toàn, có lãi cao hơn gửi tiết kiệm thông thường , lại “linh hoạt”, “có thể rút khi cần”, đặc biệt phù hợp với những người muốn giữ tiền lâu dài.

“Tôi có hỏi có phải bảo hiểm không thì cô ấy nói không, nói đây là dạng gửi tiền kết hợp ưu đãi, ngân hàng nào cũng có” , bà Mai nhớ lại.

Tin tưởng ngân hàng, lại không rành về các sản phẩm tài chính, bà Mai ký vào loạt giấy tờ được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ 13,7 tỷ được chuyển đi ngay trong ngày. Nhân viên còn cẩn thận dặn: “Cô cứ giữ giấy tờ này, có gì cần thì quay lại ngân hàng.”

Ra về, bà Mai nhẹ nhõm. Trong đầu bà, số tiền đã “nằm yên” ở ngân hàng, chỉ chờ sinh lãi. Cuộc sống trôi qua bình lặng cho đến đầu năm thứ ba, khi bà Mai dự định rút một phần tiền để mua nhà cho con trai. Cầm theo bộ hồ sơ cũ, bà quay lại ngân hàng với tâm trạng thoải mái.

Thế nhưng, chỉ sau vài phút kiểm tra, nhân viên giao dịch thông báo: “ Số tiền này không phải là tiền gửi tiết kiệm.”

Bà Mai sững người. Sau khi được giải thích kỹ hơn, bà mới tá hỏa phát hiện: toàn bộ số tiền 13,7 tỷ đồng đã được dùng để mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dài hạn , thời hạn hơn 10 năm.

Điều khiến bà choáng váng hơn cả là nếu rút tiền vào thời điểm đó, bà không những không có lãi , mà còn có nguy cơ mất một khoản lớn do phí hủy hợp đồng sớm . “Tôi run cả người, chân mềm nhũn. Hai năm qua tôi cứ nghĩ tiền mình nằm trong sổ tiết kiệm”, bà Mai nói.

Quay lại chất vấn, nhân viên chỉ nói đúng 5 từ

Không chấp nhận sự thật, bà Mai yêu cầu gặp lại nhân viên đã tư vấn cho mình trước đây. Sau nhiều lần liên hệ, cuối cùng bà cũng được sắp xếp một buổi làm việc. Theo bà Mai, khi đối chất, nhân viên này chỉ lặp đi lặp lại một câu ngắn gọn: "Đó là chị tự nguyện."

Năm từ ngắn ngủi ấy khiến bà Mai chết lặng. Bà cho biết mình chưa từng được giải thích rõ ràng rằng đây là bảo hiểm nhân thọ, cũng không hề được tư vấn về rủi ro khi rút tiền sớm. Các điều khoản quan trọng đều nằm trong hợp đồng dày hàng chục trang, chữ nhỏ, thuật ngữ chuyên môn mà bà không thể hiểu hết.

“Tôi chỉ là người dân bình thường, làm sao phân biệt nổi tiết kiệm với bảo hiểm nếu họ cố tình nói mập mờ? ”, bà bức xúc.

Ảnh minh họa.

Sau sự việc, bà Mai từng nghĩ đến việc khiếu nại, thậm chí trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi nhờ người quen am hiểu pháp lý xem lại hồ sơ, bà mới nhận ra mình đang ở thế rất bất lợi.

Toàn bộ giấy tờ đều có chữ ký của bà. Trong hợp đồng cũng ghi rõ đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Về mặt pháp lý, ngân hàng và công ty bảo hiểm đều có thể khẳng định khách hàng đã “tự nguyện tham gia”.

“Không phải tôi không đọc, mà là họ không nói cho tôi hiểu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều quay lại trách tôi”, bà Mai chua chát.

Cuối cùng, vì không muốn mất thêm tiền, bà buộc phải tiếp tục duy trì hợp đồng, chấp nhận “chôn” số tiền lớn trong nhiều năm nữa, dù kế hoạch mua nhà cho con đã phải gác lại.

Câu chuyện gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội

Bài chia sẻ của bà Mai sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là chiêu “đánh tráo khái niệm” quen thuộc, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng lớn tuổi.

Không ít netizen cũng thừa nhận từng rơi vào tình huống tương tự, chỉ khác là số tiền ít hơn. Một số người thẳng thắn: “Ngân hàng nói là gửi tiết kiệm, nhưng giấy tờ lại là bảo hiểm. Đến lúc phát hiện thì đã muộn.”

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng người dân cần cẩn trọng hơn khi ký bất kỳ hợp đồng tài chính nào, đặc biệt là với các khoản tiền lớn.

“Tôi không trách mình vì tin người, tôi chỉ trách là tại sao có những người sẵn sàng dùng sự mập mờ để đổi lấy hoa hồng ”, bà nói.

Từ câu chuyện của bà Mai, nhiều chuyên gia tài chính khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi gửi tiền tại ngân hàng, nhất là với các khoản tiền lớn. Trước hết, khách hàng cần xác nhận rõ sản phẩm mình tham gia có phải là tiền gửi tiết kiệm hay không, tránh nhầm lẫn với các hình thức bảo hiểm hoặc đầu tư dài hạn. Không nên ký bất kỳ giấy tờ nào khi chưa hiểu rõ bản chất sản phẩm, đồng thời cần yêu cầu ngân hàng cung cấp đầy đủ xác nhận về loại hình gửi, thời hạn, mức sinh lời cũng như điều kiện rút tiền trước hạn. Với những khoản tiền lớn, việc đi cùng người thân hoặc nhờ tư vấn độc lập từ chuyên gia tài chính được xem là bước cần thiết để hạn chế rủi ro.

Với bà Mai, hơn cả thiệt hại về tiền bạc, điều khiến bà day dứt nhất chính là cảm giác mất niềm tin. “Tôi không trách mình vì đã tin người, tôi chỉ buồn vì có những người sẵn sàng dùng sự mập mờ để đổi lấy hoa hồng”, bà nói.