“Ba thì không nói ba ủng hộ con, nhưng ba nói: ‘Ngày mai con đi đấu võ đúng không, vậy ba chở con đi, ba sẽ coi con’. Mẹ thì không nói mẹ tin tưởng mình nhưng mẹ nói: ‘Con thích học MC đúng không, mẹ cho tiền. Con thích học luyện thanh, học đi, mẹ cho tiền’”.

Đó là những lời chia sẻ của Én Fitness (Trần Hiển Vinh, SN 2002, quê An Giang) - người từng “gây sốt” với chuyến đạp xe xuyên Việt từ TP.HCM ra Hà Nội vào dịp 2/9 để trực tiếp xem đại lễ A80. Anh chàng kể về sự ủng hộ của ba mẹ với giọng giản dị, chân thành nhưng cũng đầy sự tự hào.

Én nhận ra, có những hành trình được đo bằng số kilomet đã đi qua, số thử thách đã vượt qua hay những cột mốc được đánh dấu trong quá trình phát triển bản thân. Thế nhưng phía sau mỗi hành trình, dù đi xa đến đâu, luôn có một điểm tựa âm thầm, vững chắc ở phía sau. Đó chính là gia đình.

Cầu gì hơn phút giây được ở bên cạnh gia đình, cân bằng thân - tâm - trí để khuấy năm mới thật đỉnh!

Én Fitness - Trần Hiển Vinh

Có thể nói, hành trình đạp xe xuyên Việt từng là dấu mốc lớn trong cuộc đời Én. Không chỉ bởi quãng đường dài hàng nghìn cây số, mà bởi đó là lần đầu Én thực sự đối diện với giới hạn của bản thân trong một hành trình kéo dài, đơn độc và đầy biến số. Mỗi ngày trên yên xe là một bài kiểm tra về thể lực, ý chí và khả năng thích nghi. Có những lúc cơ thể rã rời, tinh thần chùng xuống, nhưng Én vẫn tiếp tục tiến về phía trước, mang theo niềm tin rằng mình có thể đi xa hơn những gì từng nghĩ.

Sau hành trình đáng nhớ, thay vì xem đó là đích đến, Én lại coi đó là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, tiếp tục phát triển bản thân bằng cách chinh phục những thử thách khó hơn, khắt khe hơn. Trong danh sách ấy, Hyrox - hành trình chinh phục 100 môn thể thao xuất hiện như một “bài toán” hoàn toàn khác.

Không còn là câu chuyện của quãng đường, Hyrox đặt ra yêu cầu cao về sự cân bằng giữa sức mạnh, sức bền, kỹ thuật và đặc biệt là khả năng giữ vững tinh thần trong cường độ vận động liên tục.

Với một người mới bắt đầu, Hyrox không cho phép sự chuẩn bị hời hợt. Mỗi buổi tập đều đòi hỏi Én phải lắng nghe cơ thể, kiểm soát tâm lý và duy trì sự tập trung tuyệt đối. Đó cũng là lúc cậu bạn Gen Z nhận ra, hành trình chinh phục thể thao không chỉ là chuyện của “thân”, mà là sự phối hợp chặt chẽ giữa thân - tâm - trí để có thể đi đường dài mà không đánh mất chính mình.

Và trong suốt hành trình ấy, từ những ngày đạp xe băng qua nhiều vùng đất đến khi bước vào một bộ môn hoàn toàn mới, gia đình vẫn luôn là điểm tựa phía sau. Sự ủng hộ lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy trở thành nguồn động lực để Én dám thử, dám bước tiếp và dám đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho bản thân mình.

Nói về gia đình, Én Fitness bày tỏ khoảnh khắc thích nhất trong năm - những ngày Tết: “Mình rất thích cảm giác ngồi quây quần bên đống lửa, rồi cùng làm bánh tét, bánh chưng với nhau. Dù gia đình Én chỉ có 3 người thôi nhưng mình, mẹ rồi ngoại cùng làm những điều đó với nhau sẽ rất vui và gắn kết. Ngoại thì sẽ lau, quét dọn còn mẹ sẽ đi mua đồ sắm sửa, cúng kiếng,...”.

Với Én, những khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là kỷ niệm Tết, mà còn là phần quan trọng trong hành trình giữ cho mình một trạng thái cân bằng. Sau những ngày tập luyện cường độ cao, những buổi đối diện với áp lực thể chất lẫn tinh thần, được trở về nhà và cùng gia đình chuẩn bị Tết giúp Én tìm lại nhịp điệu quen thuộc của bản thân. Ở đó, không có thành tích, không có bảng kế hoạch tập luyện, chỉ có sự hiện diện trọn vẹn bên những người luôn ở phía sau ủng hộ.

Chính những phút giây quây quần giản dị ấy trở thành nguồn năng lượng đặc biệt với Én. Khi thân được chăm sóc bằng những bữa cơm ấm cúng, tâm được xoa dịu bởi sự gần gũi và trí được thả lỏng sau một năm dài theo đuổi thử thách, Én cảm nhận rõ hơn sự cân bằng mà mình luôn hướng tới. Đó không phải là cảm giác buông bỏ mục tiêu, mà là được tiếp thêm sức mạnh để sẵn sàng bước tiếp.

Bên cạnh đó, để bước vào một năm mới hiệu quả, Én thường đặt ra cho mình những kế hoạch rõ ràng, dựa trên 5 điều cốt lõi: Sức khỏe - Gia đình - Công việc - Bạn bè - Tình yêu. Khi lựa chọn bộ môn Hyrox, Én liên tục được mở ra những trang mới.

“Bộ môn này rèn cho Én thân - tâm - trí rất tốt. Thân thì mình rèn thể lực, có thể chạy bộ 8km và 8 bài tập chức năng nên toàn bộ cơ bắp đều được vận động. Bộ môn cũng rèn luyện tâm cho Én cực kỳ tốt vì khi bước vào sàn đấu, mình không bị sợ đối thủ hay sợ bất cứ bài tập, máy móc nào của phòng tập đó. Còn về trí, rèn cho mình khi bước vào cuộc thi, làm sao nhìn đề thi có thể phân tích được chiến lược, sức mạnh, mang lại thành tích cao nhất”, Én chia sẻ.

Không chỉ mang đến những giới hạn mới để chinh phục, mỗi bộ môn Én bước qua còn mở ra những mối quan hệ mới. Từ những buổi tập cùng nhau đến những lần sát cánh trên sàn đấu, Én gặp gỡ những con người có chung tinh thần kỷ luật, chung khát khao vượt qua chính mình. Ở đó, họ không chỉ là bạn tập, mà còn là những người đồng hành, động viên nhau khi mệt mỏi và chia sẻ cảm giác vỡ òa sau mỗi thử thách hoàn thành.

Những mối quan hệ ấy giúp hành trình của Én không còn là câu chuyện đơn độc. Khi thân được tôi luyện qua từng bài tập, tâm được tiếp sức bởi sự đồng hành và trí được mở rộng nhờ những trải nghiệm mới, Én nhận ra việc chinh phục thể thao cũng là cách để kết nối với con người theo một cách rất tự nhiên. Mỗi bộ môn đi qua là một vòng tròn quan hệ được mở rộng, nhưng điểm chung vẫn luôn là tinh thần tích cực và sự ủng hộ dành cho nhau.

Thế nhưng, dù hành trình có mở ra bao nhiêu mối quan hệ mới, gia đình vẫn là nơi Én luôn hướng về khi năm cũ khép lại. Tết, với Én, là khoảnh khắc tất cả những điều quan trọng cùng hội tụ. Những câu chuyện bên mâm cơm, những phút giây quây quần giản dị và cảm giác được tiếp thêm sức mạnh từ những người thân luôn ở phía sau. Chính từ nền tảng ấy, Én bước vào năm mới với trạng thái vững vàng hơn, không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần và tư duy.

Cầu gì hơn những phút giây được ở bên cạnh gia đình ngày Tết. Khi thân - tâm - trí được cân bằng trọn vẹn, khi những hành trình cá nhân được nâng đỡ bởi tình thân và những mối quan hệ tích cực, đó cũng là lúc Én Fitness sẵn sàng khuấy động năm mới thật “đỉnh” theo cách của riêng mình.