Á hậu ở Người Ấy Là Ai thông báo cưới, chú rể Công Vinh bảnh ghê!

Đó là chia sẻ mới nhất của Á hậu Quản Trần Gia Hân (SN 1997, quê Đồng Nai).

Quản Gia Hân từng nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai 2023 với vai trò nữ chính tập 4. Tại đây, người đẹp ghi điểm nhờ nhan sắc ưa nhìn, khả năng giao tiếp duyên dáng, đồng thời được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Miss Peace Vietnam 2022 và vai trò MC. Đặc biệt, quyết định tìm hiểu bác sĩ Văn Vinh sau khi chương trình kết thúc cũng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cặp đôi từng khiến cộng đồng mạng thích thú khi thường xuyên chia sẻ những đoạn clip chung dễ thương. Quản Gia Hân cho biết, Văn Vinh là người chủ động xin thông tin liên lạc để kết nối. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý nên cả hai không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Từ khoảng tháng 8/2023, cặp đôi không còn đăng tải hình ảnh hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội, và Quản Hân cũng âm thầm xoá các clip từng quay chung với Văn Vinh trên trang cá nhân.

Sau khi xuất hiện tại chương trình này, thông tin về chuyện tình cảm của Quản Hân gây chú ý.

Quản Hân từng có giai đoạn tìm hiểu bác sĩ Văn Vinh sau khi tham gia Người Ấy Là Ai song đã chia tay.

Đến năm 2024, Á hậu sinh năm 1997 được cho là đã có mối quan hệ tình cảm mới.

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Quản Gia Hân tiếp tục gây bất ngờ khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lễ dạm ngõ. Theo chia sẻ, chồng sắp cưới của cô tên Công Vinh. Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng gửi lời chúc phúc, đồng thời bày tỏ sự tò mò về danh tính nửa kia của người đẹp.

Nguồn: Quản Hân.

Trước đó, chồng sắp cưới của nàng Á hậu vẫn thường xuyên xuất hiện trong các clip trên trang cá nhân của cô, cùng cô quay nhiều nội dung bắt trend hài hước và chia sẻ về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, việc chính thức công khai Lễ dạm ngõ, chuẩn bị về chung một nhà vẫn khiến không ít cư dân mạng tò mò về danh tính chàng trai này.

Trên trang Facebook cá nhân, Quản Hân hạnh phúc thông báo: "Hôm nay, ngày 19.01.2026 là ngày dạm ngõ của chúng mình - Quản Hân và Công Vinh.

Chúng con cảm ơn ba mẹ hai bên đã thương, đã yêu, đã cho chúng con được bắt đầu hành trình này trong sự đủ đầy và yêu thương". Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp.

"Bất ngờ quá, theo dõi hai bạn lâu rồi, thấy trên TikTok rất đáng yêu, hợp nha, chúc mừng", "Mãi luôn hạnh phúc nha nàng ơi", "Trời ơi, mới coi cô ấy ngày nào trên Người Ấy Là Ai giờ cô ấy đã lấy chồng", "Yêu quá ạ, chú rể may mắn nhất đây rồi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Được biết, chồng sắp cưới của Quản Hân tên là Nguyễn Công Vinh (SN 1996, tại Ninh Thuận), cựu sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình, chuyên ngành Báo chí - Truyền thông. Hiện tại, Công Vinh làm đạo diễn hình ảnh. Còn Quản Hân làm MC, diễn viên.

Trở lại câu chuyện tình cảm của nam đạo diễn và nàng Á hậu. Họ bắt đầu úp mở chuyện có người yêu từ khoảng tháng 3/2024. Từ đó đến nay, cặp đôi thường xuyên đăng tải những clip với nội dung couple ngọt ngào lên các nền tảng MXH. Đặc biệt, Quản Hân và Công Vinh có series Đi ăn gì bé? ghi lại những khoảnh khắc mà Công Vinh chiều chuộng bạn gái hết cỡ.

Công Vinh cầu hôn bạn gái vào thắng 6/2025 vừa qua.

Quản Hân hạnh phúc chia sẻ: "Năm 28 tuổi, tôi bóc trúng secret của đời mình".

Nói về chuyện tình cảm của mình, Quản Hân tâm sự: “Sự trùng hợp trong tình yêu là một người đa nghi, gặp một người biết tạo cảm giác an toàn. Một người hay dỗi gặp một người hay dỗ. Một người hay nghĩ tiêu cực, gặp một người biết thấu hiểu và cảm thông. Một người hay tự ti về bản thân gặp một người coi người yêu mình là cả thế giới. Một người thích nhõng nhẽo, gặp một người hay nuông chiều.

Nói chung là yêu đương cũng không có gì phức tạp, học cách chấp nhận sự khác biệt của nhau là sẽ hạnh phúc thôi. Mà em học rớt môn rồi, nên anh chịu khó chiều em đi nha”.

Cả hai đồng hành trong cả công việc lẫn đời thường.

Netizen đang chờ ăn đám cưới online của cặp đôi.