Lại cãi nhau ầm ĩ Threads city: "Bớt pick me độc thân đi được không?"

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một cô gái gây tranh cãi khi đăng tải bài viết nêu quan điểm: "Công nhận đi, những bạn nữ có cả tri thức và ngoại hình đều có điểm chung là thường độc thân và rất độc lập."

Chỉ sau vài giờ đăng tải bài đăng này nhận về hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận trái chiều. Người... đồng tình thì ít, song ý kiến tranh cãi, trái chiều thì nhiều vô kể. Đặc biệt là khi cô gái này dùng từ "công nhận đi" khi nêu lên quan điểm cho rằng phụ nữ mà có tri thức và ngoại hình thì thường độc lập và độc thân - hai điều vốn không liên quan đến nhau. Nhiều người cho rằng đây chí là "pick me độc thân" - cách nói ám chỉ việc tự làm nổi bật bản thân bằng cách gán cho mình những giá trị tích cực, đồng thời vô tình đặt người khác vào thế đối lập.

Chia sẻ trên Threads đang gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Từ một phát ngôn cá nhân, tranh luận nhanh chóng lan rộng, chạm tới câu chuyện quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết tranh cãi, bàn tán. Đó là: đặt phụ nữ vào thế so sánh - như thể độc thân là một "phiên bản nâng cấp" so với những người đã lập gia đình.

Vấn đề không nằm ở độc thân mà ở "Pick me độc thân"

Trong luồng bình luận phản đối, nhiều cư dân mạng cho rằng điều khiến họ khó chịu không nằm ở việc độc thân, mà ở cách độc thân bị đặt trong mối liên hệ trực tiếp với những phẩm chất như "tri thức" và "ngoại hình". Theo họ, khi độc thân được mô tả như một điểm chung của những người xinh đẹp, giỏi giang và độc lập, nó không còn đơn thuần là một trạng thái sống, mà dần bị "thần thánh hóa" như một thước đo giá trị.

"Độc thân thì cứ độc thân, sao phải thần thánh hóa?", một tài khoản viết. Người khác gay gắt hơn: "Nghe giống kiểu tự nâng mình lên bằng cách hạ thấp lựa chọn của người khác".

Không ít ý kiến cho rằng những phát ngôn như vậy dễ rơi vào nhóm quan điểm bị gọi là "pick me" - thuật ngữ dùng để chỉ việc khẳng định bản thân bằng cách ngầm phủ nhận hoặc coi nhẹ giá trị của những người phụ nữ khác. "Có tri thức thì liên quan gì đến độc thân?", một bình luận đặt câu hỏi. Người khác thẳng thắn hơn: "Nghe như kiểu độc thân mới là 'phiên bản xịn', còn có gia đình thì tự động kém đi", "Không kết hôn không có nghĩa là thiếu thốn. Có gia đình cũng không đồng nghĩa là kém tri thức hay kém hấp dẫn".

Ảnh minh họa.

Trí thức không tự nhiên tăng lên chỉ vì một người đang độc thân. Ngoại hình cũng không tốt hơn hay kém đi vì tình trạng hôn nhân. Tương tự, sự độc lập không phải là đặc quyền của những người sống một mình, mà là kết quả của quá trình rèn luyện, trải nghiệm và lựa chọn cá nhân.

"Không kết hôn không có nghĩa là thiếu thốn. Nhưng có gia đình cũng không đồng nghĩa là đánh mất bản thân", một ý kiến viết. Theo nhiều cư dân mạng, vấn đề không phải là độc thân hay không độc thân, mà là việc biến độc thân thành một biểu tượng ưu việt, từ đó vô tình tạo ra một phép so sánh mới giữa phụ nữ với nhau.

Đừng "thần thành hóa" độc thân nữa

Một cư dân mạng bình luận nhận về nhiều lượt đồng tình: "Thật sự mình nghĩ các bạn cứ nói về tri thức, về sự độc lập mà không cần thêm cái độc thân vào làm gì. Tại thật ra độc thân hay không độc thân nó không thêm hay bớt đi cái giá trị vốn có của các bạn. Chứ dạo gần đây có nhiều bạn cứ hay chia sẻ theo kiểu như là độc thân sẽ thượng đẳng hơn, khí chất hơn, không ai có được tôi này nọ. Không nha, nó không hề liên quan".

Nhiều cư dân mạng cho rằng chính việc "thần thánh hóa" độc thân mới là nguyên nhân khiến những phát ngôn kiểu này dễ gây phản ứng ngược. Bởi độc thân, suy cho cùng, chỉ là một trạng thái sống, không phải danh hiệu, cũng không phải thước đo cho trí thức, ngoại hình hay giá trị của một con người. Khi độc thân được gắn với những mỹ từ như "ưu việt", "độc lập hơn" hay "cao cấp hơn", nó vô tình tạo ra một áp lực mới, lần này không còn dành cho người độc thân, mà cho những ai đã lựa chọn cuộc sống gia đình.

"Đừng biến độc thân thành một chuẩn mực để đánh giá người khác", một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình. Theo nhiều ý kiến, việc hài lòng với lựa chọn sống của mình là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, khi sự khẳng định bản thân đi kèm với so sánh, hoặc đòi hỏi sự công nhận từ người khác, nó rất dễ trở thành nguồn cơn của tranh cãi.

Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng không nên quá khắt khe với những phát ngôn về cuộc sống độc thân. Trong bối cảnh phụ nữ thường xuyên bị hỏi han, thúc giục chuyện hôn nhân, nhiều người lựa chọn nói thẳng, nói mạnh như một cách tự vệ.

Thế nhưng, theo nhiều cư dân mạng, ranh giới nằm ở chỗ: bạn có thể chọn độc thân, có thể tự hào về điều đó, nhưng không cần và cũng không nên yêu cầu người khác phải "công nhận" lựa chọn ấy như một chuẩn mực ưu việt.

Bởi mỗi người có một cuộc đời khác nhau, với những ưu tiên và hoàn cảnh khác nhau. Có người độc thân vì chưa muốn ràng buộc. Có người kết hôn sớm vì tìm thấy sự đồng điệu. Có người vừa giỏi giang, xinh đẹp lại vừa có gia đình hạnh phúc. Cũng có người độc thân nhưng vẫn đang loay hoay đi tìm sự cân bằng cho chính mình.

Tri thức không đến từ tình trạng hôn nhân. Ngoại hình không tăng hay giảm chỉ vì một người có hay không có bạn đời. Và sự độc lập cũng không tự động xuất hiện chỉ vì sống một mình. Những yếu tố ấy được hình thành từ rất nhiều lựa chọn, trải nghiệm và nỗ lực cá nhân trong suốt cuộc đời.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng thay vì tranh cãi đúng - sai quanh một phát ngôn, điều đáng bàn hơn là cách xã hội vẫn thường xuyên gán nhãn và đặt kỳ vọng lên phụ nữ, bất kể họ đang độc thân hay đã có gia đình. Khi lựa chọn sống nào cũng bị đem ra so đo, những tranh cãi tương tự có lẽ sẽ còn tiếp diễn.