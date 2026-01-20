Hiệu ứng khởi đầu mới: Bí mật khoa học đằng sau niềm tin năm mới

Với người Việt, Tết không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là khoảnh khắc để trao gửi niềm tin – qua những món quà mang ý nghĩa may mắn, khởi sắc.

Hiệu ứng khởi đầu mới

Nghiên cứu đăng trên Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes chỉ ra rằng con người có xu hướng hoàn thành mục tiêu hiệu quả hơn khi khởi đầu tại những mốc thời gian đặc biệt - đầu năm, đầu tháng hay ngay cả đầu tuần. Hiện tượng này được gọi là "hiệu ứng khởi đầu mới" (Fresh Start Effect).

Các chuyên gia giải thích, những mốc chuyển giao này hoạt động như "vạch xuất phát" vô hình trong tâm trí. Chúng giúp mỗi người tách bạch rõ ràng giữa quá khứ và tương lai, tạo cơ hội để gác lại những thiếu sót, khó khăn đã qua, đồng thời hình dung hành trình mới với nguồn năng lượng tích cực.

Từ góc độ thần kinh học, việc đặt ra và theo đuổi mục tiêu kích thích não bộ tiết dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hứng khởi. Ngay cả nỗ lực nhỏ ban đầu cũng đủ mang lại cảm giác "đang tiến lên", thúc đẩy động lực duy trì hành động.

Để "vạch xuất phát" này thêm vững chãi, người trẻ không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, mà còn chọn cách "hiện thực hóa" bằng những trải nghiệm mới lạ. "Cứ mỗi dịp Tết đến, mình lại dành thời gian nhìn lại một năm cũ, và thiết kế ‘vision board’ (bảng tầm nhìn) cho năm tiếp theo. Thói quen này giúp mình bước sang năm mới với tâm thế chủ động và có thêm niềm tin." – Lâm Anh (25 tuổi, Hải Phòng) cho hay.

Người trẻ lạc quan hơn khi đặt mục tiêu trong năm mới. Ảnh: PNJ

Quà tặng vàng - lời chúc cho năm mới khởi sắc

Từ những bản kế hoạch trên giấy, tinh thần khởi đầu mới dần được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Tết không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là khoảnh khắc mỗi người muốn trao gửi những điều tốt lành – cho bản thân và cho người mình yêu thương. Những món quà mang ý nghĩa may mắn, bền lâu vì thế được ưu ái lựa chọn, như một lời chúc phúc đầu năm cho sự thịnh vượng và hanh thông.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc mang đến trải nghiệm xé "túi mù" độc đáo. Ảnh: PNJ

Cũng đi mua vàng đầu năm, anh Thanh Tuấn (33 tuổi, Hà Nội) lại có một lý do khác. Sau chặng đường dài vun vén để trả góp căn hộ tại thủ đô, anh chọn mua trang sức vàng tặng vợ, thay lời tri ân. Anh hồ hởi chia sẻ: "Tôi chọn cho vợ chiếc vòng tay mang hình ảnh linh vật ngựa đang tiến về phía trước, cũng là lời nhắn nhủ mình muốn gửi đến vợ: trong năm mới, chúng mình sẽ cùng nhau đi xa hơn, sẽ chinh phục mục tiêu cuối cùng để thực sự sở hữu tổ ấm trọn vẹn!"

"Cả năm vất vả, sao cứ phải đợi thưởng từ sếp hay công ty? Tự thưởng cho bản thân một món quà ý nghĩa sau 365 ngày chăm chỉ, là cách mình chủ động tạo ra niềm hân hoan để khởi đầu năm mới!" – cô nàng Tuệ Chi (28 tuổi, TPHCM) trải lòng. Tuệ Chi cho biết cô và bạn bè của mình giờ đây không chỉ mua trang sức vàng vì kiểu dáng đẹp mắt, mà còn thích săn tìm những chế tác ẩn chứa thông điệp ý nghĩa riêng, giúp ghi dấu hành trình đã qua và gửi gắm hy vọng về một năm mới rạng rỡ.

Trang sức với hình tượng Horsie thuộc bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold của PNJ mang hình tượng chú ngựa luôn bản lĩnh và chủ động tiếng về phía trước. Ảnh: PNJ

