"Cái may của Brooklyn là mang họ Beckham và thật bi kịch, đó cũng cái khổ của cậu ta!"

Ồn ào xoay quanh gia đình Beckham những ngày qua - khi Brooklyn Beckham công khai bày tỏ sự tổn thương và khoảng cách với bố mẹ - đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Không chỉ sự tò mò rằng sự thật là gì hay ai đúng - ai sai mà người ta còn thắc mắc một vấn đề khác: Điều gì thực sự diễn ra phía sau cuộc sống của những người con sinh ra trong hào quang?

Khi ánh đèn sân khấu chiếu quá gần vào đời sống riêng, mâu thuẫn gia đình không còn là chuyện đóng cửa bảo nhau. Đôi khi nó còn phản chiếu một “bi kịch” ít được gọi tên: áp lực của người con có bố mẹ quá giỏi giang, quá nổi tiếng.

Khi họ của bạn đã là một “thương hiệu”

Brooklyn Beckham sinh ra đã mang trên mình hai cái tên đủ để khiến cả thế giới chú ý: David Beckham - biểu tượng bóng đá toàn cầu và Victoria Beckham - ngôi sao âm nhạc, nhà thiết kế thời trang quyền lực. Với công chúng, đó là giấc mơ, là sinh ra vượt vạch đích, là may mắn, là đầu thai đúng chỗ,... Nhưng với một đứa trẻ, đó cũng có thể là điểm xuất phát bất lợi.

Từ khi 1 tháng tuổi, Brooklyn đã là mục tiêu săn đuổi của paparazzi (Nguồn: Getty Images)

Từ rất sớm, Brooklyn không chỉ được nhìn nhận là “Brooklyn” - một cá nhân độc lập, mà là “con trai nhà Beckham”. Mỗi lựa chọn nghề nghiệp của anh đều đi kèm câu hỏi: “Có xứng với bố mẹ không?”. Nhiếp ảnh, nấu ăn, kinh doanh đồ uống, rồi lại chuyển hướng - với người trẻ bình thường, đó là hành trình thử và sai rất quen thuộc. Nhưng với Brooklyn, nó bị gắn mác “thiếu kiên định”, “dựa hơi gia đình”, “không có năng lực thật”.

Ở đây, danh tiếng của bố mẹ không còn là bệ đỡ mà trở thành thước đo khắc nghiệt, nơi mọi nỗ lực đều bị đánh giá trong tương quan với một chuẩn mực gần như không thể vượt qua - sự thành công của bố mẹ.

Một trong những bi kịch phổ biến của con cái người nổi tiếng là không - được - phép - bình - thường. Nếu thành công, công chúng nói đó là nhờ gia thế. Nếu thất bại, họ bị xem là nỗi thất vọng. Không có khoảng trống nào để họ được phép chậm lại, được phép sai lầm hay hoang mang trong khi đó những điều vốn là rất cơ bản của bất kỳ ai.

Khi bố mẹ là những người đã đạt đến đỉnh cao, việc con cái loay hoay tìm bản sắc riêng dễ bị hiểu lầm là yếu đuối, thiếu nỗ lực. Khoảng cách thế hệ lúc này không chỉ là tư duy, mà là trải nghiệm sống: bố mẹ trưởng thành trong một thời đại khác, con cái lớn lên giữa mạng xã hội, truyền thông 24/7 và áp lực hình ảnh.

Vợ chồng Beckham tại triển lãm sách ảnh của con trai (Ảnh: IGNV)

Những đứa trẻ may mắn có thật sự thấy may mắn?

Ồn ào giữa Brooklyn và gia đình Beckham khiến nhiều người chú ý hóng drama. Nhưng nếu soi xét kỹ càng hơn, đó không chỉ là mâu thuẫn cá nhân hay gia đình, nó phản ánh một vấn đề rộng hơn: khi gia đình cũng trở thành một “thương hiệu công chúng”, ranh giới giữa đời sống riêng và hình ảnh chung trở nên mong manh.

Với những gia đình nổi tiếng, mỗi hành động của các thành viên đều có khả năng ảnh hưởng đến danh tiếng chung. Và trong nhiều trường hợp, người con bị đặt vào vị trí phải phù hợp với hình ảnh gia đình, thay vì được sống đúng với cảm xúc của mình. Khi tiếng nói cá nhân bị lấn át bởi lợi ích tập thể, mâu thuẫn dường như không chỉ là chuyện đúng - sai, mà là cảm giác không được lắng nghe.

Trong câu chuyện của Brooklyn, nhiều người nói rằng đó là cái giá đi cùng danh tiếng, cơ hội và sự giàu có: “Sinh ra ở vạch đích thì còn than khóc gì nữa?”, “Nếu không phải là con David Beckham và Victoria Beckham thì chắc gì đã gặp được con gái tỷ phú?”, “Sao những lúc ở biệt thự, đi siêu xe, đeo đồng hồ hạng sang thì không thấy áp lực?”,...

Những lập luận ấy tưởng chừng hợp lý, nhưng lại bỏ qua một thực tế quan trọng: áp lực tinh thần không tỷ lệ thuận với điều kiện vật chất.

"Cái may của Brooklyn là mang họ Beckham và thật bi kịch, đó cũng cái khổ của cậu ta", một trong những ý kiến ngược dòng gây chú ý sau vụ việc vừa qua.

Phải thừa nhận, đôi khi áp lực không chỉ đến từ dư luận, mà còn tồn tại ngay trong cấu trúc của những gia đình nổi tiếng.

Khi danh tiếng trở thành tài sản chung, mỗi thành viên - kể cả con cái - đều bị cuốn vào việc duy trì hình ảnh gia đình. Những lựa chọn cá nhân khác kỳ vọng dễ bị xem là rủi ro hơn là nhu cầu chính đáng.

Trong bối cảnh đó, mong muốn tách ra để sống cuộc đời riêng có thể bị hiểu thành chống đối hoặc gây tổn hại hình ảnh gia đình, thậm chí là vô ơn.

Vợ chồng Brooklyn

Brooklyn Beckham không phải trường hợp duy nhất của bi kịch này, chỉ là trường hợp dễ nhìn thấy nhất. Câu chuyện của anh chàng nhắc lại một điều tưởng như hiển nhiên nhưng thường bị bỏ quên: Mọi đứa trẻ, dù sinh ra trong nhung lụa hay ánh đèn sân khấu, đều cần được nhìn nhận như một con người độc lập.

Và đôi khi, áp lực lớn nhất của người con có bố mẹ nổi tiếng không phải là phải thành công, mà là được phép thất bại mà không bị phán xét - đặc quyền đơn giản nhưng vô cùng vô cùng xa xỉ trong những gia đình mà cả thế giới luôn dõi theo.