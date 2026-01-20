Trợ lý cũ của DLow lên tiếng khi bị lập drive “bóc phốt”, làm rõ vấn đề “nợ lương”

Cụ thể chia sẻ từ N. (đã viết tắt tên nhân vật):

Mình từng làm trợ lý cho DLow, xuất phát từ mối quan hệ anh em quen biết giới thiệu, mình tự nguyện, đương nhiên là không ai bắt ép mình hết, nên không giấy tờ, không lương cố định, nhưng không có nghĩa là mình và DLow chưa từng đề cập đến điều ấy.

Thời điểm ấy, DLow kể một số câu chuyện khó khăn và bảo mình là đang không có tiền trả, nên mình không đề cập đòi lương. (Hồi đó có nhân chứng là người anh chung nhà với DLow).

DLow có nợ lương mình không? Không nợ. Vì mình làm gì có lương (Bên cạnh đó mình còn ứng tiền xe đi lại và tiền ăn uống không liên quan lương).

Những thông tin mình nhận lương xong làm không đến nơi đến chốn, nợ lương… đều sai.

Về việc có người đang lan truyền “drive phốt”.

Lúc mình và Dlow nói chuyện trước khi dừng làm việc với nhau, Dlow đã nhắc đến file này, và nói thẳng cho mình biết ai là người nói, ai là người lập link drive đó.

Và bạn T. - người hiện tại lead FC DLow trong nhiều hoạt động, đang liên tục liên lạc riêng với từng người để bôi xấu và bịa đặt thông tin về mình (mình đều có bằng chứng bạn nhắn tin nói).

Tại sao bạn phải liên lạc kín từng người như thế? Có vấn đề thì đối chất với nhau thẳng thắn. Chưa kể bạn còn đi mail cho bên công ty nghệ sĩ mình làm để hạ thấp mình (những cái này mình đều được báo lại, và nghệ sĩ vẫn tiếp tục bình thường với mình, nhưng mình vẫn thấy phiền cho bên họ khi bị spam như thế).

Vấn đề quà tặng fan gửi Dlow

Ở vị trí trợ lý, mình hiểu rất rõ việc đồ fan tặng nghệ sĩ là quý trọng thế nào, mình không bao giờ tự ý sử dụng.

Dlow hay có thói quen đưa cho anh em mặc chung đồ, và DLow cũng có tặng mình một số thứ, nếu mình biết cái nào là đồ fan tặng, mình sẽ tuyệt đối không động vào. Còn theo lời một số bạn nói mình mặc đồ fan tặng, mình có thể xin lại ảnh check không ạ? Nếu vô tình DLow đã tặng mình một chiếc nào đó như thế, mình xin lỗi vì để mọi người hiểu lầm. Mình không thể nhớ 100% quà của ai, là gì, mình chỉ xếp đồ gọn một góc phòng cho DLow unbox thôi ạ.

Mình hiểu việc bênh idol là thường thấy và dễ hiểu ở một fan hâm mộ. Hâm mộ không sai, nó sai khi các bạn lại dùng điều đó để hạ thấp người khác xuống, thêm thắt các chi tiết sai lệch để idol của bạn đúng và người khác sai.

Việc T. đang làm đã diễn ra từ lâu nay, cho đến ngày hôm nay mình lại bị réo tên và bạn đang “định hướng” cho mọi người quy hết về mình.

Về DLow, DLow đã từng nhắc rằng sẽ không nhắc lại chuyện cũ và can thiệp sâu ảnh hưởng công việc hai bên, vậy mà bạn T. đang tiếp tục can thiệp.

Mình đã im lặng kể từ khi câu chuyện giữa mình và DLow kết thúc cho tới nay. Nay mọi người tiếp tục nhắc tới mình, mình lên tiếng đính chính.

Mình không muốn làm to chuyện lên, nếu bạn không dừng việc bạn đang làm, thì sẽ vừa ảnh hưởng tới bạn và còn ảnh hưởng rất nhiều tới idol của bạn nữa. Bạn hãy suy nghĩ thấu đáo.

Mình cũng có đủ bằng chứng, nhân chứng, và sẵn sàng đối chất trực tiếp với cả bạn hay anh DLow.

Mọi người đều đủ lớn để hiểu và thấy rằng, mình vẫn đang tiếp tục hoạt động với vai trò này bình thường, vấn đề hoàn toàn không phải ở mình.

Việc dừng làm việc cũng là quyết định của mình, không phải “bị đuổi”, mong mọi người không đồn đại ác ý.

Và chỉ khi cần thiết, mình mới phản hồi thêm các vấn đề liên quan đến câu chuyện này, nếu sự việc bị đẩy xa thì mình cũng sẽ làm rõ để bảo vệ danh dự và quyền lợi của bản thân.

Mong các bên đang liên quan đến vấn đề này sẽ giải quyết để không ảnh hưởng đến nhiều người khác, trong đó có mình ạ.