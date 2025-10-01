Hoa hậu Đỗ Hà: Khởi đầu từ Gucci, lên đời bằng Hermès

Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà không chỉ ghi dấu với hình ảnh một nàng hậu ngày càng trưởng thành, thanh lịch, mà còn gây chú ý với gu thời trang nữ tính. Từ những ngày đầu còn khá giản dị, đến nay, cô đã sở hữu nhiều chiếc túi đắt đỏ, khẳng định sự thăng hạng trong cả phong cách lẫn vị thế của mình.

Cột mốc đầu tiên trong hành trình "chơi túi hiệu" của Đỗ Thị Hà có lẽ là chiếc Gucci Dionysus vào năm 2021. Đây là một trong những thiết kế được nhiều ngôi sao trẻ ưa chuộng. Với form dáng vuông vắn, phần khóa kim loại đầu hổ đặc trưng, chiếc túi mang lại cảm giác cá tính, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Ở thời điểm ấy, việc nàng hậu sở hữu Gucci Dionysus được xem là bước khởi đầu đánh dấu sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh cá nhân, thay vì chỉ trung thành với những món phụ kiện phổ thông.

Chiếc túi Gucci Dionysus màu đen, có giá khoảng 62 triệu đồng.

Từ chiếc túi đầu tiên đó, hành trình nâng cấp style của Đỗ Thị Hà ngày càng rõ rệt. Cô dần thử nghiệm với nhiều thương hiệu cao cấp khác nhau, từ Louis Vuitton, Dior cho đến Chanel. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, khán giả lại thấy nàng hậu khá để ý trong việc chọn túi đi kèm, bởi lẽ chúng không chỉ đơn thuần là phụ kiện mà còn trở thành điểm nhấn hoàn thiện outfit, thể hiện khả năng bắt nhịp với thời trang, cũng như nâng tầm đẳng cấp cho phong cách riêng của người đẹp.

Sau chiếc Dionysus, item thứ hai trong bộ sưu tập túi hiệu của người đẹp tiếp tục đến từ Gucci - mẫu Horsebit 1955 có giá khoảng 55 triệu đồng

Nàng hậu nhiều lần xách chiếc túi xô Longchamp Épure S hơn 11,9 triệu đồng.

Trong tủ đồ hiệu của Đỗ Thị Hà còn có sự xuất hiện của chiếc túi Dior 30 Montaigne có giá khoảng 100 triệu đồng.

Chiếc túi Chanel 23C Mini Pouch bằng da cừu thuộc bộ sưu tập Métiers d'art 2024 có giá 52 triệu đồng.

Một mẫu túi khác là chiếc Chanel 19 có giá khoảng 160 triệu đồng với màu kem nhã nhặn, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách.



Chiếc túi tote của Saint Laurent giá khoảng 120 triệu đồng được người đẹp sử dụng trong một lần đi du lịch nước ngoài.

Người đẹp sinh năm 2001 cũng nhanh chóng bắt trend, tậu về chiếc túi màu nâu bò của thương hiệu Polène Neuf, có giá khoảng 12 triệu đồng.

Không thể không nhắc tới mẫu Lady Dior có giá khoảng 185 triệu đồng. Chiếc túi màu trắng rất hợp với những set đồ điệu đà, nữ tính của nàng hậu.

Đỗ Thị Hà tiếp tục ưu ái mẫu túi của thương hiệu Polène - thiết kế được khen là "chiếc túi đáng sắm nhất 2025". Phiên bản cô dùng có giá hơn 12 triệu đồng, gam nâu trung tính, dễ dàng phối hợp với nhiều outfit.

Và mới đây, giới mộ điệu đặc biệt chú ý khi Đỗ Thị Hà chính thức "chạm ngưỡng" Hermès – chiếc túi xa xỉ bậc nhất mà không phải ai cũng dễ dàng sở hữu. Nàng hậu xuất hiện cùng chiếc Hermès Kelly Craie Epsom Sellier Kelly 25cm Gold Hardware. Giá trị của chiếc túi không chỉ nằm ở con số hàng trăm triệu đồng, mà còn ở tính biểu tượng, khi Hermès Kelly vốn được xem là chuẩn mực của sự sang trọng, tinh tế và đẳng cấp.

Chiếc Hermès Kelly có giá ước tính khoảng 600 tới hơn 700 triệu đồng. Đây là chiếc túi đắt nhất trong BST túi hiệu của nàng hậu .



Điều dễ nhận thấy là khi chọn túi hiệu, Đỗ Hà khá trung thành với những gam màu cơ bản như be, đen, nâu. Đây đều là tông màu an toàn nhưng sang, giúp nàng hậu dễ dàng mix&match trong nhiều bối cảnh: từ phong cách thanh lịch thường ngày, những bộ váy tiệc kiêu kỳ cho đến outfit dạo phố năng động.

Đặt chiếc Gucci Dionysus ngày nào cạnh Hermès Kelly hôm nay, công chúng càng thấy rõ hành trình "lột xác" của nàng hậu xứ Thanh. Nếu Gucci Dionysus là khởi đầu trẻ trung, tươi mới của một "tay mơ" bước vào thế giới hàng hiệu, thì Hermès Kelly lại là dấu mốc khẳng định hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh của Đỗ Hà sau nhiều năm hoạt động. Hơn cả câu chuyện thời trang, đó chính là minh chứng cho quá trình nỗ lực xây dựng hình ảnh và hành trình khẳng định bản thân của nàng hậu ở tuổi 25.