Tranh cãi thí sinh Hoa hậu Việt Nam dính scandal vẫn được đi giữa dàn Hậu đình đám nhất showbiz

Fashion show "Lụa Là Trà Hoa" của NTK Linh San Couture diễn ra tối 30/9 đã biến thảm đỏ và sàn diễn thành một "bữa tiệc áo dài" lộng lẫy, đậm tinh thần Việt Nam. Sự kiện không chỉ quy tụ dàn sao đình đám từ Vbiz mà còn gây phấn khích bởi loạt tên tuổi từ làng sắc đẹp, âm nhạc, điện ảnh cùng hội tụ cùng sải bước trên sàn runway.

Thế nhưng, cao trào tranh cãi lại bùng nổ ở màn kết show xoay quanh sự xuất hiện và vị trí được sắp xếp của Nguyễn Thanh Thảo - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cụ thể, xuất hiện đầu tiên là Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Hà, tiếp sau là Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, thứ 3 là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh sải bước. Vị trí thứ 4 bất ngờ lại thuộc về Thanh Thảo khiến dân tình đặt nhiều dấu chấm hỏi.

Màn kết ấn tượng nhưng cũng đầy tranh cãi của "Lụa Là Trà Hoa".



3 vị trí đầu tiên của màn kết bắt đầu từ các nàng hậu: Đỗ Hà, Phương Khánh và Xuân Hạnh...

Ngay sau Thanh Thảo mới đến loạt gương mặt có thành tích và chỗ đứng vững chắc như: Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 2 Vũ Thuý Quỳnh, Á hậu Miss Grand Lê Phan Hạnh Nguyên, Hoa hậu Nguyễn Lê Quế Anh, Tân Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh…

...xếp thứ 4 là Nguyễn Thanh Thảo.

Bộ 3 Hoa hậu Đỗ Hà, Phương Khánh và Xuân Hạnh giữ vị trí đặc biệt trong bố cục biểu diễn show...

...như vậy vị trí của Nguyễn Thanh Thảo khi được xếp liền sau tạo ra sự khập khiễng khi xét về chỗ đứng, tên tuổi và danh vị trên bản đồ sắc đẹp.

Thứ tự catwalk này lập tức khiến khán giả dậy sóng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng Thanh Thảo chưa có danh hiệu cụ thể nhưng lại "chen chân" vào nhóm đầu, thậm chí đi trước nhiều Hoa/Á hậu thành tích dày dặn hơn.

- Có nhìn nhầm không ta, sau Xuân Hạnh là ai thế nhỉ?

- Một sàn Hoa/Á hậu phải đi sau luôn hả trời.

- Dính scandal gì đó mà vẫn được diễn hả?

- Bạn Thanh Thảo đi trước Á hậu Việt Nam hả?

Netizen dậy sóng khi thấy vị trí của Thanh Thảo cùng dàn Hoa/Á hậu đình đám trên sàn diễn.

Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 2006, cao 1m73, đến từ Hà Nội. Từng lọt Top 25 Hoa hậu Việt Nam, hiện theo học Luật thương mại quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Là thí sinh trong top nhỏ tuổi nhất mùa thi, Thanh Thảo nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ vòng đăng ký và được dự đoán là ứng viên tiềm năng cho vương miện.

Thanh Thảo góp mặt cùng gia đình trên thảm đỏ "Lụa Là Trà Hoa".

Trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thảo nhiều lần chia sẻ về gia đình. Là chị cả của 4 em nhỏ, cô cho biết muốn trở thành tấm gương để các em noi theo, đồng thời lấy mẹ làm nguồn cảm hứng lớn trong hành trình trưởng thành.

Thanh Thảo từng là thí sinh có profile khủng, nhận nhiều kỳ vọng tại Hoa hậu Việt Nam.

Tháng 6/2025, Nguyễn Thanh Thảo từng vướng ồn ào lớn khi mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cũ. Theo đó, Thanh Thuỷ chia sẻ cô sinh ra và lớn lên trong "gia đình không theo hình mẫu lý tưởng mà xã hội kỳ vọng" nhưng luôn "có đầy đủ tình yêu thương, sự dạy dỗ cũng như những giá trị sống chân thành". Về chuyện trong quá khứ của gia đình, Thanh Thảo khẳng định mình không né tránh mà nhìn nhận với lòng biết ơn vì hoàn cảnh này đã dạy cho cô phải sống tử tế và cố gắng hơn.

Đoạn clip này nhanh chóng gây chú ý, khiến cái tên Thanh Thảo liên tục lọt top tìm kiếm. Nhiều bài đăng về Thanh Thảo trên fanpage Hoa hậu Việt Nam nhận lượng tương tác phẫn nộ cao kỷ lục. Trước áp lực dư luận, tài khoản cá nhân và fanpage Hoa hậu Việt Nam từng phải hạn chế hoặc khóa bình luận ở những nội dung liên quan. Thanh Thảo khi ấy khẳng định cô không né tránh quá khứ, thậm chí coi đó là động lực để sống tử tế và nỗ lực hơn.