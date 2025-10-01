Miss Grand Yến Nhi hết bị chê, còn được so sánh với Thuỳ Tiên

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi từng vướng không ít tranh cãi. Nhan sắc của người đẹp sinh năm 2004 bị đánh giá không hợp thị hiếu công chúng, thậm chí còn gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mọi định kiến nhanh chóng thay đổi chỉ sau một đoạn video ghi lại phần catwalk của cô trong ngày đầu tiên tham dự đấu trường Miss Grand International 2025. Không ít bình luận cho rằng Yến Nhi đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện, thậm chí còn hứa hẹn trở thành một trong những đối thủ đáng gờm tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm nay.

Yến Nhi trong ngày đầu tiên "chào sân" Miss Grand International 2025. (Nguồn: _bonghau.vn_)

Trong đoạn video hậu trường đầu tiên tại Miss Grand International 2025, Yến Nhi đã nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong thái tự tin và quyến rũ. Khoác lên mình bộ đầm dạ hội xanh cobalt với đường xẻ cao táo bạo, cô khéo léo khoe đôi chân dài cùng dáng đi uyển chuyển. Từng bước sải chân chắc chắn, nhịp xoay người dứt khoát và thần thái kiêu hãnh đã thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của đại diện Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng bởi dáng catwalk, biểu cảm tươi cười rạng rỡ, giao lưu ánh mắt với ống kính đúng "chất Miss Grand" của Yến Nhi khiến khán giả quê nhà phải khen ngợi. Tạo hình với sash và lá cờ Việt Nam trên tay càng làm cho màn xuất hiện của cô trở nên trọn vẹn, gợi lên niềm tự hào dân tộc. Khoảnh khắc này cũng chứng minh Yến Nhi hoàn toàn đủ bản lĩnh để chinh phục khán giả quốc tế.

Vài giây catwalk đậm chất "Miss Grand" của Yến Nhi.

Thần thái tự tin, những bước sải chân mạnh mẽ và nụ cười rạng rỡ của Yến Nhi lập tức gây bùng nổ mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng phải "quay xe" thừa nhận sức hút của Tân hoa hậu.

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng Miss Grand Vietnam 2025 sở hữu năng lượng giống với Thuỳ Tiên.

Yến Nhi là một trong những nàng hậu nhận nhiều tranh cãi nhất tại các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam vài năm đổ lại đây. Vẻ đẹp lạ, sắc sảo của cô khiến nhiều người chưa thấy xứng với vương miện danh giá.