Highlight của siêu concert BIGBANG Hà Nội ngày 2: G-Dragon và Daesung "0 điểm" visual zoom cận mặt, Taeyang sexy đến "nghẹt thở"
BIGBANG lại có một đêm diễn trọn vẹn với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khép lại tour diễn "lịch sử" lần đầu tiên tại Việt Nam.
Sau đêm diễn đầu tiên bùng cháy, BIGBANG tiếp tục trở lại với đêm 2 concert ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. G-Dragon, Taeyang, Daesung không chỉ khuấy động không khí với hàng loạt bản hit mà còn "chiêu đãi" fan bữa tiệc visual đã mắt. Và hàng chục nghìn ánh mắt của khán giả đã đổ dồn về thần thái cuốn hút, nhan sắc "0 điểm" - không điểm chê của 3 thành viên trong từng khung hình.
Loạt ảnh và video cam thường tại concert đang khiến fan không khỏi xuýt xoa trước visual trẻ mãi không già của G-Dragon. Làn da căng bóng, mịn màng gần như không tì vết cùng những đường nét gương mặt đầy cuốn hút giúp thủ lĩnh BIGBANG giữ vững phong độ nhan sắc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, dù Hà Nội đang trong tiết trời oi nóng, lớp makeup của "anh Long" vẫn "vững như bàn thạch", không lộ dấu hiệu mốc nền hay xuống tông trong những khung hình zoom cận mặt. Tưởng đâu cam thường sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt với visual của nghệ sĩ, nhưng G-Dragon lại chứng minh điều ngược lại: nhan sắc không góc chết, lớp makeup bền bỉ và thần thái ngôi sao vẫn vẹn nguyên qua bao năm, khiến mỗi lần xuất hiện của anh đều đủ sức làm MXH dậy sóng!
G-Dragon khoe visual zoom chẳng thấy lỗ chân lông ngay trước ống kính của fan. Clip: Đi Soi Sao Đi.
Không hề kém cạnh G-Dragon, Daesung cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa với làn da căng mịn, gần như không tì vết cùng nguồn năng lượng lúc nào cũng tràn đầy. Đặc biệt, sự hài hước duyên dáng, những màn tung hứng dí dỏm và khả năng khuấy động bầu không khí của anh đã góp phần tạo nên màu sắc riêng cho concert, khiến khán giả không chỉ mãn nhãn với các phần trình diễn mà còn được cười nghiêng ngả xuyên suốt chương trình.
Trong khi đó, Taeyang chính là cái tên khiến MXH Việt Nam "phát sốt" khi concert BIGBANG vẫn đang diễn ra. Và lý do thì chỉ có một: người đàn ông có vợ này quá đỗi sexy! Body săn chắc, bờ vai rộng cùng visual ngày càng thăng hạng của Taeyang khiến bầu không khí tại Mỹ Đình vốn đã nóng nay càng thêm bùng nổ.
Đáng nói, sức hút của nam thần tượng không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở phong thái trình diễn đầy mạnh mẽ, với ánh mắt cuốn hút, động tác vũ đạo dứt khoát. Mỗi ánh mắt, cú lắc hông hay chuyển động cơ thể của anh trên sân khấu đều như có ma lực, khiến khán giả bên dưới liên tục hú hét, còn MXH thì chẳng thể ngừng réo tên. Chẳng cần phô trương quá đà, Taeyang vẫn thừa sức biến sân khấu thành lãnh địa của riêng mình, phô diễn sức quyến rũ nam tính đến mức người xem chỉ biết cảm thán: Đúng là phong độ của đàn ông có vợ, càng nhìn càng cuốn, càng diễn càng cháy!
Màn trình diễn sexy "nghẹt thở" đốt cháy sân khấu concert của Taeyang. Clip: Đi Soi Sao Đi.