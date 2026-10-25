Highlight của siêu concert BIGBANG Hà Nội ngày 2: G-Dragon và Daesung "0 điểm" visual zoom cận mặt, Taeyang sexy đến "nghẹt thở"

BIGBANG lại có một đêm diễn trọn vẹn với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khép lại tour diễn "lịch sử" lần đầu tiên tại Việt Nam.

Sau đêm diễn đầu tiên bùng cháy, BIGBANG tiếp tục trở lại với đêm 2 concert ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. G-Dragon, Taeyang, Daesung không chỉ khuấy động không khí với hàng loạt bản hit mà còn "chiêu đãi" fan bữa tiệc visual đã mắt. Và hàng chục nghìn ánh mắt của khán giả đã đổ dồn về thần thái cuốn hút, nhan sắc "0 điểm" - không điểm chê của 3 thành viên trong từng khung hình.

Loạt ảnh và video cam thường tại concert đang khiến fan không khỏi xuýt xoa trước visual trẻ mãi không già của G-Dragon. Làn da căng bóng, mịn màng gần như không tì vết cùng những đường nét gương mặt đầy cuốn hút giúp thủ lĩnh BIGBANG giữ vững phong độ nhan sắc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, dù Hà Nội đang trong tiết trời oi nóng, lớp makeup của "anh Long" vẫn "vững như bàn thạch", không lộ dấu hiệu mốc nền hay xuống tông trong những khung hình zoom cận mặt. Tưởng đâu cam thường sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt với visual của nghệ sĩ, nhưng G-Dragon lại chứng minh điều ngược lại: nhan sắc không góc chết, lớp makeup bền bỉ và thần thái ngôi sao vẫn vẹn nguyên qua bao năm, khiến mỗi lần xuất hiện của anh đều đủ sức làm MXH dậy sóng!

G-Dragon khoe visual zoom chẳng thấy lỗ chân lông ngay trước ống kính của fan. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Qua loạt ảnh cam thường được chia sẻ từ concert, G-Dragon tiếp tục khiến người hâm mộ phải xuýt xoa trước làn da căng mịn, gần như không tì vết cùng visual trẻ trung bất chấp năm tháng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Sau ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật, thủ lĩnh BIGBANG vẫn giữ nguyên sức hút của một biểu tượng, với đường nét gương mặt cuốn hút và thần thái chẳng hề có dấu hiệu xuống phong độ. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Đáng chú ý, giữa thời tiết Hà Nội oi nóng, lớp makeup của "anh Long" vẫn bền bỉ đến khó tin, không hề lộ dấu hiệu bị mốc hay xuống tông qua những khung hình cận mặt. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Từ làn da mướt mắt đến diện mạo chỉn chu dưới ống kính thường, G-Dragon một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc của ngôi sao hàng đầu: cam thường không những không dìm được visual mà còn trở thành "bằng chứng thép" cho phong độ ngày càng đáng gờm của anh! Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Không hề kém cạnh G-Dragon, Daesung cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa với làn da căng mịn, gần như không tì vết cùng nguồn năng lượng lúc nào cũng tràn đầy. Đặc biệt, sự hài hước duyên dáng, những màn tung hứng dí dỏm và khả năng khuấy động bầu không khí của anh đã góp phần tạo nên màu sắc riêng cho concert, khiến khán giả không chỉ mãn nhãn với các phần trình diễn mà còn được cười nghiêng ngả xuyên suốt chương trình.

Daesung cũng chiếm trọn spotlight với làn da căng bóng, mịn màng đến khó tin cùng diện mạo trẻ trung bất chấp thời gian. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Thế nhưng, nhan sắc chỉ là một phần sức hút của nam thần tượng. Điều khiến Daesung ghi điểm tuyệt đối chính là nguồn năng lượng lúc nào cũng căng tràn, sự hài hước duyên dáng cùng khả năng "tấu hài" cực mượt trên sân khấu. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Trong khi đó, Taeyang chính là cái tên khiến MXH Việt Nam "phát sốt" khi concert BIGBANG vẫn đang diễn ra. Và lý do thì chỉ có một: người đàn ông có vợ này quá đỗi sexy! Body săn chắc, bờ vai rộng cùng visual ngày càng thăng hạng của Taeyang khiến bầu không khí tại Mỹ Đình vốn đã nóng nay càng thêm bùng nổ.

Đáng nói, sức hút của nam thần tượng không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở phong thái trình diễn đầy mạnh mẽ, với ánh mắt cuốn hút, động tác vũ đạo dứt khoát. Mỗi ánh mắt, cú lắc hông hay chuyển động cơ thể của anh trên sân khấu đều như có ma lực, khiến khán giả bên dưới liên tục hú hét, còn MXH thì chẳng thể ngừng réo tên. Chẳng cần phô trương quá đà, Taeyang vẫn thừa sức biến sân khấu thành lãnh địa của riêng mình, phô diễn sức quyến rũ nam tính đến mức người xem chỉ biết cảm thán: Đúng là phong độ của đàn ông có vợ, càng nhìn càng cuốn, càng diễn càng cháy!

Màn trình diễn sexy "nghẹt thở" đốt cháy sân khấu concert của Taeyang. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Chiếc áo "nửa kín nửa hở" phô diễn body săn chắc, sexy của Taeyang. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Anh khiến bầu không khí tại Mỹ Đình càng thêm nóng hơn bao giờ hết. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Sự quyến rũ đậm chất nam tính, pha chút nổi loạn cùng thần thái tự tin khó cưỡng đã biến Taeyang thành thỏi nam châm thực thụ, khiến người hâm mộ không thể rời mắt và liên tục gọi tên anh suốt đêm nhạc. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.