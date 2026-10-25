Nữ diễn viên đạt giải thưởng châu Á giờ bán bún bò ở phường Bảy Hiền (TP.HCM)

Sau những biến cố, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên đã có sự thay đổi.

Từ cô gái mê võ thuật đến nữ diễn viên hành động được vinh danh ở châu Á

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là diễn viên hành động kiêm cascadeur nhiều kinh nghiệm. Trước khi được khán giả chú ý qua những màn võ thuật trên màn ảnh, cô đã có hành trình theo đuổi đam mê không ít gian nan. Nữ diễn viên rời quê lên TP.HCM từ năm 14 tuổi, sớm tự lập và tìm cơ hội phát triển bản thân.

Cô được trao cơ hội và tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Hương Cỏ Dại, Vườn Đời, Vật Chứng Mong Manh, Người Thầm Lặng... Bên cạnh diễn xuất, Phi Ngọc Ánh còn được biết đến trong giới cascadeur nhờ kinh nghiệm và khả năng thực hiện các cảnh hành động. Năm 2016 và 2018, cô được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của một nữ nghệ sĩ theo đuổi dòng phim vốn đòi hỏi nhiều sức lực và sự gan lì.

Năm 2022, Phi Ngọc Ánh tiếp tục thử sức ở một lĩnh vực khác khi tham gia chương trình Tình Bolero. Việc chuyển sang sân chơi âm nhạc cho thấy cô không muốn giới hạn mình trong hình ảnh diễn viên hành động. Dẫu vậy, những vai diễn cùng các pha võ thuật vẫn là dấu ấn gắn liền với tên tuổi của nữ nghệ sĩ.

Phi Ngọc Ánh từng 2 lần được vinh danh là Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á

Biến cố liên tục khi sự nghiệp đang lên

Khi sự nghiệp đang ổn định, Phi Ngọc Ánh liên tiếp gặp biến cố. Nữ diễn viên trải qua nỗi đau mất mẹ, sau đó hôn nhân cũng tan vỡ. Tháng 3/2025, Phi Ngọc Ánh cho biết mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Căn bệnh xuất hiện trong giai đoạn nữ diễn viên vốn đã phải đối diện với những khó khăn riêng, tạo thêm áp lực lên cả sức khỏe lẫn công việc.

Cô gặp các vấn đề như run tay chân, mất thăng bằng và khàn tiếng. Với một người làm nghề diễn xuất, đặc biệt là diễn viên hành động, những ảnh hưởng này không chỉ gây trở ngại trong sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến khả năng nhận vai. Phi Ngọc Ánh buộc phải từ chối một số dự án vì tình trạng sức khỏe không cho phép.

Công việc gián đoạn đồng nghĩa với nguồn thu nhập vốn không ổn định càng trở nên khó khăn. Trong khi đó, cô vẫn phải lo sinh hoạt, tiền thuê nhà và việc chăm sóc hai con nhỏ. Từ đó, Phi Ngọc Ánh gặp thêm áp lực về kinh tế.

Phi Ngọc Ánh trải qua nhiều biến cố từ sức khoẻ đến hôn nhân

Tất bật bên nồi bún bò và nỗ lực trở lại màn ảnh

Sau những khó khăn, Phi Ngọc Ánh không bỏ cuộc mà càng nỗ lực hơn. Hiện tại, cô mở quán bún bò tại khu chợ phường Bảy Hiền, TP.HCM. Quán bún bò của nữ diễn viên, quán ăn nhỏ này trở thành nguồn mưu sinh của nữ diễn viên trong giai đoạn cô phải chắt chiu từng khoản thu nhập để trang trải cuộc sống và trả nợ.

Từ phim trường với những cảnh hành động được dàn dựng công phu, Phi Ngọc Ánh chuyển sang công việc gần gũi hơn nhiều: chuẩn bị đồ ăn, phục vụ khách và duy trì hoạt động của quán. Hình ảnh ấy tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình tượng nữ diễn viên mạnh mẽ mà khán giả từng quen thuộc trên màn ảnh.

Sau quãng thời gian tập trung điều trị bệnh, Phi Ngọc Ánh đã dần trở lại với phim ảnh. Dù thể lực mới hồi phục khoảng 80% và vẫn phải uống thuốc mỗi ngày, nữ diễn viên vẫn giữ được niềm đam mê với nghề. Cô bắt đầu tái xuất qua series phim ngắn cuối tuần, góp mặt trong các tác phẩm như Bài Học Của Con và Cơm Sôi Nhỏ Lửa.

Phi Ngọc Ánh mở quán bún bò, kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống sau loạt biến cố

Ảnh: FBNV