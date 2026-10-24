Danh hài từng mang 300 cây vàng đi mua siêu xe, nay bán cơm tấm ở Long An

Ở tuổi 71, ông vẫn hoạt động nghệ thuật, đồng thời cùng vợ thứ ba kém 29 tuổi kinh doanh cơm tấm và cà phê.

Bảo Chung tên thật là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955 tại TP.HCM. Ông bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từng theo các đoàn hát để học ca cổ nhạc và rèn luyện khả năng biểu diễn. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò danh hài, ông đã trải qua thời gian làm nghề tại nhiều đoàn hát, đảm nhận những vai diễn khác nhau để tích lũy kinh nghiệm.

Sự nghiệp của Bảo Chung phát triển mạnh từ thập niên 1980 và 1990. Năm 1985, ông ghi dấu ấn với lối diễn hài qua vở cải lương Chắp cánh chim bằng. Sau đó, nghệ sĩ trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu và trong các sản phẩm băng đĩa hài, được yêu thích nhờ cách diễn tự nhiên, duyên dáng. Năm 1992, ông được khán giả bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích; đến năm 1996, ông giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Danh hài TP.HCM.

Tên tuổi của Bảo Chung gắn liền với các tác phẩm như: Thằng vô duyên, Sợ vợ, Giấc mơ tỷ phú... Về sau, nam nghệ sĩ còn xuất hiện trong phim truyền hình, điện ảnh như: Hai lúa lên đời, Ngày nảy ngày nay, Khi đàn ông có bầu...

Những năm cuối thập niên 80, Bảo Chung là cái tên quen thuộc của làng hài miền Nam. Ảnh: FBNV

Cát-xê của nghệ sĩ Bảo Chung từng có thời điểm lên tới 1 cây vàng 1 đêm. Ảnh: FBNV

Ông có đam mê chơi siêu xe, có thời điểm mang 300 cây vàng đi mua siêu xe. Ảnh: FBNV

Thời kỳ đắt show, Bảo Chung từng có mức cát-xê được nhắc đến là một cây vàng mỗi đêm diễn. Thu nhập cao giúp ông theo đuổi sở thích sưu tập ô tô. Nghệ sĩ từng chia sẻ mình đã chơi qua hơn 50 chiếc xe và có lần mang 300 cây vàng đi mua siêu xe.

Ông cũng thừa nhận việc liên tục đổi xe khiến bản thân phải chấp nhận những khoản lỗ khi bán xe cũ để mua mẫu mới. Đây là một trong những câu chuyện thường được nhắc lại khi nói về thời kỳ sung túc của danh hài.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Chung còn lấn sân sang kinh doanh ăn uống. Ông cùng vợ là ca sĩ Diệu Thắm kinh doanh cà phê online và mở quán cơm tấm tại Cần Giuộc, Long An (cũ). Công việc này đem đến cho hai vợ chồng một hướng hoạt động bên cạnh biểu diễn. Khi không bận lịch diễn, nam nghệ sĩ có thể dành thời gian hỗ trợ vợ trong việc buôn bán, cùng duy trì công việc kinh doanh gia đình.

Hiện vợ chồng Bảo Chung kinh doanh online bán cà phê và mở một tiệm cơm tấm ở Cần Giuộc, Long An (cũ). Ảnh: FBNV

Về đời tư, Bảo Chung từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi xây dựng gia đình hiện tại với ca sĩ Diệu Thắm, người kém ông 29 tuổi. Nghệ sĩ có bốn người con từ các mối quan hệ trước và một con trai chung với người vợ hiện tại. Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai vẫn đồng hành trong cuộc sống, cùng chăm sóc gia đình và hỗ trợ nhau trong công việc.

Ở tuổi 71, Bảo Chung tiếp tục duy trì công việc biểu diễn song song với việc kinh doanh cùng vợ. Từ một danh hài từng có thu nhập tính bằng vàng, sở hữu niềm đam mê đặc biệt với siêu xe, ông hiện có thêm những công việc bình dị hơn bên gia đình.

Ông từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 4 người con. Ảnh: FBNV