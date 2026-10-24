Dương Dương hẹn hò, sống chung với nam thần Sở Kiều Truyện

Thật không thể ngờ được rằng Dương Dương và nam thần Sở Kiều Truyện đã bí mật yêu đương trong thời gian dài.

Sáng 24/10, tờ 163 đưa tin, nữ diễn viên Dương Dương (tên đầy đủ là Lư Dương Dương) hiện đang hẹn hò với Hình Chiêu Lâm (phim Sở Kiều Truyện). Được biết, Lư Dương Dương hơn Hình Chiêu Lâm 3 tuổi.

Theo nguồn tin, cặp đôi vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi rời khỏi 1 căn hộ và đi vứt rác cùng nhau. Trong ảnh, Hình Chiêu Lâm mặc áo khoác, còn Lư Dương Dương để mặt mộc, chậm rãi đi theo phía sau đàng trai. Vứt rác xong, cặp đôi tình cờ gặp người hàng xóm đang dắt chó đi dạo nên đã dừng lại trò chuyện vài câu rồi mới cùng nhau quay về nhà. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt đưa ra nhận định, Lư Dương Dương và Hình Chiêu Lâm đang sống chung với nhau.

Lư Dương Dương - Hình Chiêu Lâm đi vứt rác cùng nhau. Ảnh: 163

Cặp đôi trò chuyện với 1 người quen trước khi cùng trở về nhà. Ảnh: 163

Lư Dương Dương - Hình Chiêu Lâm kè kè bên nhau như hình với bóng suốt thời gian qua. Ảnh: 163

Chuyện tình của cặp đôi chị em đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: 163

Hình Chiêu Lâm - Lư Dương Dương lần đầu hợp tác trong bộ phim Bạn Gái 1 Sao Của Tôi cách đây 3 năm. Bầu không khí trên phim trường khi ấy rất thoải mái, cặp đôi thường xuyên tiếp xúc và tụ tập ăn uống riêng cùng nhau.

Tới tháng 4/2024, 2 diễn viên lần đầu dính tin hẹn hò khi được bắt gặp cùng đi du lịch Thái Lan rồi trở về sân bay, tới đêm muộn còn về cùng 1 khu chung cư.

Đến tháng 7/2025, cặp đôi được phát hiện cùng đi đến bệnh viện. Khi đó, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Lư Dương Dương đang mang thai con của Hình Chiêu Lâm. Thế nhưng, phần đông cư dân mạng lại cho rằng, Hình Chiêu Lâm hoặc Lư Dương Dương lúc ấy đang gặp vấn đề sức khỏe nên mới cùng tới bệnh viện để thăm khám. Theo thời gian, nghi vấn Lư Dương Dương mang thai con đầu lòng cũng dần lắng xuống.

Lư Dương Dương - Hình Chiêu Lâm được phát hiện cùng tới 1 bệnh viện hồi tháng 7 năm ngoái, làm bùng lên nghi vấn sắp đón con đầu lòng. Nhưng tin đồn này cũng nhanh chóng lắng xuống sau đó ít lâu. Ảnh: Sohu

Hình Chiêu Lâm sinh năm 1997, được khán giả châu Á biết đến nhờ vai diễn “Nguyệt Thất” trong Sở Kiều Truyện, “Bát Vương Gia” trong Song Thế Sủng Phi. Ngoài ra, anh chàng còn để lại dấu ấn trong lòng công chúng ở loạt phim khác bao gồm Thế Giới Nợ Tôi 1 Mối Tình Đầu, Trạch Quân Ký,...

Hình Chiêu Lâm nổi tiếng nhờ vai “Nguyệt Thất” trong Sở Kiều Truyện, “Bát Vương Gia” trong Song Thế Sủng Phi. Ảnh: Sohu

Trong khi đó, Lư Dương Dương sinh năm 1994, tốt nghiệp Khoa âm nhạc ở Học viện Sư phạm Tề Lỗ. Cô từng là đội trưởng của girlgroup Trung - Hàn MIXX và hoạt động tại Hàn Quốc. Sau khi nhóm tan rã, Lư Dương Dương trở về Trung Quốc hoạt động, dần khẳng định tên tuổi qua các vai diễn ở Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian, Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi,...

Trước khi yêu Hình Chiêu Lâm, người đẹp họ Lư từng dính tin hẹn hò đỉnh lưu 1 thời Thái Từ Khôn. Còn nhớ Lư Dương Dương - Thái Từ Khôn có cơ hội hợp tác chung với nhau trong bộ phim truyền hình mang tên Tôi Sẽ Không Để Con Gái Bắt Nạt. Cả 2 diễn vai bạn bè trong phim với rất nhiều tương tác ngọt ngào, ăn ý. Thời điểm này, rất nhiều khán giả cho rằng giữa Lư Dương Dương và Thái Từ Khôn đã hẹn hò với nhau, tuy nhiên cả 2 nhân vật chính đều không lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tin đồn tình ái bủa vây quanh họ.

Lư Dương Dương được cho là từng hẹn hò Thái Từ Khôn trước khi đến với Hình Chiêu Lâm. Ảnh: 163

Nguồn: 163