Lưu Diệc Phi kém sắc, dàn sao gầy trơ xương tại thảm đỏ hot nhất

Tôn Thiên sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc. Người đẹp cao 1,72 m, tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên còn được đánh giá có nhiều nét giống Jun Ji Hyun của Hàn Quốc. Năm 2026, Tôn Thiên liên tiếp có 3 phim đóng nữ chính đều hiệu quả là Người làm ăn lớn, Tình yêu của người thực dụng và Đầu xuân tươi sáng.