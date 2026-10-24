"Phát hiện chấn động" về G-Dragon phủ kín các mặt báo Hàn sau khi BIGBANG đến Việt Nam

G-Dragon làm gì cũng tạo ra content!

Fan Việt đang thở chung 1 bầu không khí với 3 thành viên nhóm BIGBANG. G-Dragon, Taeyang, Daesung đã đáp chuyến bay xuống Nội Bài vào đêm qua (23/10). Hôm nay, nhóm nhạc huyền thoại sẽ biểu diễn D1 concert trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Nhất cử nhất động của G-Dragon, Taeyang, Daesung hiện tại nhận được sự quan tâm lớn.

Đáng chú ý, chuyến đi đến Việt Nam lần này bỗng biến G-Dragon trở thành "hiện tượng lạ". Xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, "anh Long" diện outfit trùm kín mít trông chẳng khác nào Ninja. Sau đó, vì muốn dùng điện thoại, thủ lĩnh BIGBANG phải tranh thủ kéo nhẹ khẩu trang xuống để máy nhận diện...Face ID, và lộ luôn khoảnh khắc vẫn chưa cạo râu khi ra sân bay. Khoảnh khắc siêu dễ thương, hài hước này của G-Dragon khiến các phóng viên Hàn xung quanh cười phá lên.

Chưa dừng lại ở đó, cứ như thể là một phát hiện chấn động, hàng loạt tờ báo Hàn sau đó đều giật tiêu đề bài viết về việc G-Dragon có là ông hoàng K-Pop đi nữa cũng phải tháo khẩu trang để quét Face ID giống mọi người. Ngay lập tức, thủ lĩnh nhóm BIGBANG đã dùng tài khoản Instagram chính chủ thả tim, thả bình luận "cười haha sảng khoái" ở 1 bài đăng tổng hợp lại hàng loạt các bài báo đặt tiêu đề việc dùng điện thoại của anh ở sân bay quốc tế Incheon.

Vỡ òa khoảnh khắc BIGBANG xuất hiện tại Việt Nam. Nguồn: Đi Soi Sao Đi

Các phóng viên Hàn cười phá lên khi thấy G-Dragon phải mở khẩu trang để quét Face ID điện thoại. Clip: X.

Khoảnh khắc G-Dragon tháo khẩu trang quét Face ID, cư dân mạng phát hiện anh vẫn chưa cạo râu khi lên đường sang Việt Nam. Ảnh: Newsen. Ảnh: Newsen.

Đến G-Dragon cũng không nhịn được cười khi thấy hành động kéo khẩu trang xuống để mở khóa Face ID lên thẳng tiêu đề các bài báo của truyền thông Hàn. Ảnh: X.

Không chỉ có khoảnh khấu "tấu hài" ở đầu sân bay Hàn Quốc, sang đến Hà Nội, G-Dragon lần nữa khiến fan cười như được mùa khi "thời trang" cho lắm rồi cuối cùng anh cũng đầu hàng trước thời tiết. Sau khi hạ cánh, "ngoại Long" có lẽ vì quá nóng nên đã phải cởi chiếc áo khoác dạ vừa dày vừa dài lượt thượt, cùng khăn trùm đầu. Trên mạng xã hội, các VIP Việt Nam đùa rằng G-Dragon nên học theo Daesung - người chỉ mặc áo phông cọc tay, quần jeans đơn giản nhưng rất phù hợp với thời tiết Hà Nội vào lúc này. Còn mặc kín mít như "anh Long" sang Việt Nam khéo có ngày bị sốc nhiệt.

Đáp xuống Hà Nội chưa bao lâu, "anh Long" đã phải cởi bỏ áo khoác dạ dáng dài, cùng khăn trùm đầu vì thời tiết. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Ngày 24 và 25/10/2026, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ khi G-Dragon cùng Taeyang và Daesung trở lại Việt Nam trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm nhạc huyền thoại, đồng thời là dịp để khán giả Việt Nam một lần nữa chứng kiến sức hút những nghệ sĩ đã góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đạ và sống lại những giai điệu đã gắn với nhiều thế hệ.

Hôm nay ngày 1 concert của BIGBANG sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: X

Nguồn: Osen, X