Nghệ sĩ kiếm hàng trăm cây vàng: Kết hôn với Hoa hậu có 3 con riêng, sống trong biệt thự 200 tỷ

Cặp đôi này đã chào đón con chung vào tháng 10/2025.

Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972. Anh bén duyên với nghệ thuật từ sớm và được nghệ sĩ Bạch Long đặt nghệ danh Vũ Luân khi tham gia nhóm Đồng ấu Bạch Long năm 1992. Từ môi trường biểu diễn này, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng ca diễn và theo đuổi dòng cải lương tuồng cổ.

Trong sự nghiệp, Vũ Luân ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, trong đó có Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Ngô Phù Sai trong Giang sơn mỹ nhân và những vai diễn trong Xử bá đao Từ Hải Thọ. Với giọng ca đặc trưng cùng khả năng hóa thân vào các nhân vật có số phận, tính cách khác nhau, anh dần trở thành gương mặt được khán giả cải lương yêu mến.

Đến năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu truyền thống. Sau nhiều năm hoạt động, nghệ sĩ không chỉ được biết đến qua các vai diễn mà còn bởi sự đầu tư nghiêm túc cho những chương trình, vở diễn cải lương.

Vũ Luân bén duyên với nghệ thuật từ sớm và được nghệ sĩ Bạch Long đặt nghệ danh Vũ Luân khi tham gia nhóm Đồng ấu Bạch Long. Ảnh: FBNV

Từng kiếm hàng trăm cây vàng sau vài tháng đi diễn

Giai đoạn cuối thập niên 1990, khi cải lương vẫn có sức hút lớn với khán giả, Vũ Luân là một trong những nghệ sĩ đắt show. Anh kể rằng vào khoảng năm 1998-2000, cát-xê khoảng 10 triệu đồng mỗi đêm diễn, tương đương 2,5 cây vàng theo giá vàng thời điểm đó.

Khi ấy, lịch trình của nghệ sĩ khá dày đặc. Anh thường chạy nhiều tụ điểm trong một đêm, đồng thời liên tục đi diễn ở các tỉnh thành. Theo lời kể của Vũ Luân, mỗi chuyến lưu diễn kéo dài khoảng hai đến ba tháng có thể giúp anh tích góp hàng trăm cây vàng. Đây là thành quả đáng kể đối với một nghệ sĩ trẻ trong thời kỳ cải lương thời điểm đó.

Vào khoảng năm 1998-2000, cát-xê của Vũ Luân khoảng 10 triệu đồng mỗi đêm diễn, tương đương 2,5 cây vàng theo giá vàng thời điểm đó. Ảnh: FBNV

Kết hôn với Hoa hậu Phương Lê, sống trong biệt thự 200 tỷ đồng

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Vũ Luân cũng nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi anh công khai mối quan hệ với Hoa hậu Phương Lê vào năm 2023. Phương Lê sinh năm 1979, từng đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới năm 2017. Trước khi đến với Vũ Luân, cô trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 con gái riêng. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024, sau đó tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8 cùng năm.

Sau khi gắn bó, Vũ Luân chuyển đến sống cùng Phương Lê trong căn biệt thự tại TP.HCM có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Cơ ngơi này có diện tích khoảng 600 m², gồm năm tầng, thiết kế theo phong cách tân cổ điển với tông màu trắng chủ đạo. Căn nhà có tên Bình Phương Villa, gắn với tên thật của hai vợ chồng.

Anh công khai mối quan hệ với Hoa hậu Phương Lê vào năm 2023. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với Vũ Luân, cô trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 con gái riêng. Ảnh: FBNV

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024, sau đó tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8 cùng năm. Ảnh: FBNV

Sau khi công khai bên nhau, Vũ Luân chuyển đến sống cùng Phương Lê trong căn biệt thự tại TP.HCM có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Năm 2025, Hoa hậu Phương Lê thông báo mang thai tự nhiên ở tuổi 46. Đây là con chung đầu tiên của Vũ Luân và Phương Lê, đồng thời là con thứ tư của Hoa hậu Phương Lê. Với nghệ sĩ, sự xuất hiện của con gái đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống cá nhân khi anh lần đầu đón con ruột ở tuổi 53. Ở tuổi ngoài 50, bên cạnh cuộc sống gia đình, Vũ Luân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở sân khấu cải lương.