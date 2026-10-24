Lộ mức lương tháng của diễn viên Bình An

Chỉ qua bài đăng khoe cưng chiều vợ, Bình An để lộ thu nhập khủng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộn ràng trước cuộc đua tậu iPhone mới của dàn sao Việt. Không đứng ngoài xu hướng, Bình An tiếp tục khiến dân tình chú ý khi chi tiền mua điện thoại đắt đỏ tặng Á hậu Phương Nga. Mới đây, Phương Nga hào hứng khoe khoảnh khắc đập hộp chiếc iPhone Duo mới. Bình An cũng đăng hình vợ và còn đính kèm dòng trạng thái đầy hài hước: "Cô ấy và tháng lương của tôi". Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến bài đăng trở thành chủ đề bàn luận, bởi nhiều người lập tức tò mò về mức thu nhập của nam diễn viên.

Theo mức giá được thông tin trên thị trường, chiếc iPhone Duo có giá từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, 71,49 triệu đồng với bản 512GB, 84,49 triệu đồng cho bản 1TB và lên tới 103,99 triệu đồng ở phiên bản 2TB. Đây là khoản tiền không nhỏ để chi cho một món đồ công nghệ, đặc biệt khi Bình An còn từng mua điện thoại cho vợ trước đó không lâu.

Bình An chi cả tháng lương để tặng vợ điện thoại xịn xò

Trước đó, anh cũng đã tặng Phương Nga chiếc iPhone 18 đắt đỏ

Từ câu nói đùa của nam diễn viên, cư dân mạng bắt đầu suy đoán rằng thu nhập mỗi tháng của anh có thể dao động từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng. Một số người cho rằng đây chỉ là cách Bình An trêu bà xã, không thể dùng giá trị món quà để xác định chính xác mức lương. Trong khi đó, nhiều ý kiến nhận định nam diễn viên có thể sở hữu nhiều nguồn thu nhập nhờ hoạt động nghệ thuật và quảng cáo nên mức lương này hoàn toàn phù hợp.

Thực tế, ngoài đóng phim truyền hình và điện ảnh, Bình An còn tham gia sự kiện, chụp ảnh thời trang và quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, thu nhập thực tế của anh không được công khai, vì vậy con số được cư dân mạng bàn luận vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Dẫu vậy, màn tặng quà giá trị cùng cách nói chuyện dí dỏm của nam diễn viên vẫn khiến nhiều người thích thú.

Bình An làm nhiều công việc nên có mức thu nhập cao cũng là chuyện hợp lý

Phương Nga và Bình An đều có vị trí nhất định trong Vbiz

Bình An sinh năm 1993, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Đi Qua Mùa Hạ, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân, Mối Tình Đầu Của Tôi và 11 Tháng 5 Ngày. Anh cũng góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Gái Già Lắm Chiêu và Lạc Giới. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng hoạt động nghệ thuật đa dạng, nam diễn viên duy trì sự hiện diện trong cả lĩnh vực phim ảnh lẫn quảng cáo.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Bình An và Phương Nga cũng luôn nhận được sự quan tâm. Cặp đôi công khai tình cảm vào dịp Valentine năm 2019, sau đó có màn cầu hôn lãng mạn vào tháng 2/2022 và tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào tháng 10 cùng năm. Sau khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên khiến người hâm mộ thích thú bằng những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Từ việc trêu chọc nhau đến những khoảnh khắc đời thường, vợ chồng Bình An - Phương Nga luôn tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.