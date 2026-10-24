Clip độc quyền: BIGBANG về khách sạn 150 triệu/đêm ngay sau khi đáp máy bay đến Hà Nội

Sau 1 chuyến bay dài, các thành viên BIGBANG đều vội vã di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi.

Khoảng 22h tối 23/10, 3 thành viên của nhóm BIGBANG đã đáp chuyến bay xuống Hà Nội để chuẩn bị cho 2 đêm concert trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Đáp chuyến bay khá muộn, G-Dragon, Taeyang, Daesung cùng ekip đều chọn di chuyển bằng lối nội bộ ra xe trở về khách sạn, thay vì đi cổng hành khách để gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ.

Đến gần 23h39, dàn xe sang chở 3 ngôi sao hàng đầu Kpop trở về khách JW Marriott Hanoi. Sau hơn 5 tiếng di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam, ngay khi tới khách sạn, G-Dragon, Taeyang, Daesung đều vội vàng di chuyển vào bên trong. Trong đó, Daesung được nhìn thấy gật đầu chào mọi người xung quanh đầy thân thiện.

3 thành viên của nhóm BIGBANG đến khách sạn hạng sang ở Hà Nội lúc đêm muộn. Clip: Đi Soi Sao Đi

Taeyang quải balo đi trước, "ngoại" GD trùm khăn kín đầu, lững thững bước theo sau. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Daesung là thành viên đi cuối cùng. Anh gật đầu nhẹ chào mọi người rồi sải bước dài di chuyển vào bên trong sảnh khách sạn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

G-Dragon cùng Daesung dính nhau như sam sau khi đáp chuyến bay. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ở đầu sân bay Hàn Quốc, "anh Long" xé lẻ đi 1 mình. Ảnh: Osen.

Trong khi Taeyang và Daesung đi cùng nhau, trò chuyện rôm rả. Ảnh: Osen.

Khách sạn nơi BIGBANG lưu trú - JW Marriott Hanoi - là khách sạn 5 sao thuộc phân khúc cao cấp, nổi bật với kiến trúc hiện đại, không gian bên hồ và hệ thống dịch vụ dành cho khách nghỉ dưỡng, doanh nhân cũng như các đoàn khách quốc tế. Giá phòng tại đây có sự chênh lệch đáng kể tùy hạng phòng, thời điểm đặt, tình trạng phòng và các dịch vụ đi kèm. Theo các mức giá tham khảo, phòng tiêu chuẩn có giá khoảng 4-6 triệu đồng/đêm; các hạng suite dao động từ khoảng 8,7 triệu đến hơn 18 triệu đồng/đêm. Với những lựa chọn cao cấp nhất, mức giá có thể lên tới hơn 100 triệu đồng mỗi đêm, thậm chí xấp xỉ 150 triệu đồng đối với phòng Tổng thống.

Trước đó, ban tổ chức concert BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại Hà Nội cũng chuẩn bị sẵn dàn xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan đưa rước 3 thành viên BIGBANG từ sân bay Nội Bài về khách sạn. Một chiếc phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết khoảng hơn 32 tỷ đồng. Thậm chí, giá cuối cùng có thể tăng hơn 40 tỷ đồng tùy thuộc vào các tùy chọn cá nhân hóa (Bespoke) mà chủ nhận lựa chọn ví dụ như màu sơn độc quyền, trần sao Starlight, các loại gỗ và da quý hiếm..

BIGBANG sẽ lưu trú tại khách sạn JW Marriott Hanoi cho 2 ngày concert.

Họ được đưa đón bằng dàn xe sang Rolls-Royce Cullinan. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Ngày 24 và 25/10/2026, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ khi G-Dragon cùng Taeyang và Daesung trở lại Việt Nam trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm nhạc huyền thoại, đồng thời là dịp để khán giả Việt Nam một lần nữa chứng kiến sức hút những nghệ sĩ đã góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đạ và sống lại những giai điệu đã gắn với nhiều thế hệ.