Song Joong Ki mặt nhăn mày nhó, Song Hye Kyo thảnh thơi đến lạ!

Dù nhiều năm đã trôi qua, 2 cái tên Song Hye Kyo - Song Joong Ki vẫn thường xuyên được đặt cạnh nhau.

Mới đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ về những khoảnh khắc đời thường mà không kèm thêm bất kỳ chú thích nào. Những bức ảnh cho thấy nữ diễn viên đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngoài trời. Diện một bộ trang phục thoải mái gồm áo khoác màu trắng ngà, khăn bandana và kính, cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ quen thuộc với nụ cười rạng rỡ, ngay cả trong phong cách giản dị.

Những chú mèo xuất hiện bên cạnh Song Hye Kyo cũng thu hút sự chú ý. Một chú nằm dưới chân nữ diễn viên sinh năm 1981, trong khi chú còn lại nhìn thẳng vào máy ảnh, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Cảnh Song Hye Kyo và những chú mèo thư giãn bên nhau đã tạo nên một bầu không khí yên bình và thảnh thơi.

Song Hye Kyo để mặt mộc, ăn mặc đơn giản, thư giãn bên những chú mèo. Ảnh: Instagram

Thấy cả bầu trời bình yên và thảnh thơi trong cuộc sống thường nhật của Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram

Bài đăng này càng làm tăng thêm sự đối lập nếu so sánh với động thái của Song Joong Ki gần đây. Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền clip Song Joong Ki rơi vào tình huống khó xử, mặt nhăn mày nhó khi bất ngờ nghe thấy người qua đường nhắc đến vợ cũ Song Hye Kyo. Theo đó, một người hâm mộ đã tình cờ gặp Song Joong Ki trên đường và chủ động tiến đến chào hỏi, xin chụp ảnh chung. Ban đầu, nam diễn viên vẫn giữ thái độ thân thiện, vui vẻ phối hợp. Tuy nhiên, sau khi chụp ảnh xong, người này quay sang nói với bạn mình rằng: "Đây người này từng kết hôn với Song Hye Kyo ấy".

Đáng nói, câu nói trên được thốt ra ngay trước mặt Song Joong Ki, khi nam diễn viên vẫn đứng bên cạnh và có thể nghe rõ từng lời. Theo đoạn clip đang lan truyền, gương mặt của tài xứ Hàn biến sắc thấy rõ, nụ cười dường như khựng lại trong giây lát. Anh quay mặt sang hướng khác, im lặng vài giây không đáp gì rồi lặng lẽ rời đi. Biểu cảm của nam diễn viên tạo nên 1 khung cảnh vô cùng gượng gạo, ngượng ngùng.

Phản ứng sượng trân của Song Joong Ki khi nghe tên Song Hye Kyo trên phố

Nam diễn viên mặt nhăn mày nhó. Ảnh: Weibo

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sượng trân của Song Joong Ki khi nghe tên vợ cũ sau đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo những cuộc bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng việc liên tục bị khơi lại chuyện tình cảm đã qua sau nhiều năm ly hôn có thể khiến bất kỳ ai, kể cả Song Joong Ki cảm thấy không thoải mái, ngay cả khi đó chỉ là một câu nói vô tình.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng lên tiếng mong công chúng nhìn nhận Song Joong Ki bằng sự nghiệp và những dấu ấn riêng, thay vì mãi gắn tên tuổi nam diễn viên với danh xưng "chồng cũ Song Hye Kyo". Nhiều ý kiến cho rằng một mối quan hệ đã kết thúc không nên trở thành cái mác đi theo một người đến suốt đời.

Dù nhiều năm đã trôi qua, 2 cái tên Song Hye Kyo - Song Joong Ki vẫn thường xuyên được đặt cạnh nhau. Ảnh: X

Song Joong Ki và Song Hye Kyo gặp nhau năm 2016 trên trường quay Hậu duệ mặt trời. "Phản ứng hóa học" bùng nổ của họ khiến khán giả si mê, và chỉ một năm sau, tháng 10/2017, cặp đôi tổ chức đám cưới thế kỷ tại khách sạn Shilla sang trọng bậc nhất Seoul. Lúc bấy giờ, việc hai ngôi sao cùng họ “Song” kết hôn không còn là vấn đề pháp lý nhờ luật đã thay đổi từ 12 năm trước. Đám cưới của họ trở thành biểu tượng của tình yêu đẹp, được cả châu Á theo dõi.

Thế nhưng, câu chuyện cổ tích chỉ kéo dài chưa đầy hai năm. Tháng 6/2019, Song Joong Ki bất ngờ nộp đơn ly hôn. Đến tháng 7/2019, thủ tục hoàn tất êm thấm. Cả hai bên đều đưa ra lý do là “khác biệt không thể hòa giải về tính cách và quan điểm sống”. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Song - Song chính thức khép lại, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Cặp đôi ly hôn sau chưa đầy 2 năm chung sống. Ảnh: X

Mặc dù việc ly hôn là một sự kiện buồn, nhưng nhìn từ góc độ tích cực của năm 2026, sự tan vỡ ấy lại là tiền đề cho sự thăng hoa của cả hai. Song Hye Kyo được trở lại làm chính mình, làm người phụ nữ của sự nghiệp. Cô bùng nổ rực rỡ với The Glory và trở thành biểu tượng của sự độc lập, quyền lực và nhan sắc không tuổi. Còn Song Joong Ki tìm thấy bến đỗ mới bên vợ ngoại quốc và tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha đúng như ước nguyện.