Không thể nhận ra Lisa (BLACKPINK) sau hàng loạt ca “dao kéo”

Công chúng hy vọng Lisa (BLACKPINK) sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ thêm nữa.

Sáng 24/10, tờ Koreaboo đưa tin, đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Lisa (BLACKPINK) và người hâm mộ mới đây bỗng trở nên viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Thay vì tập trung vào thái độ của Lisa trong clip, netizen lại đổ dồn hết sự chú ý vào ngoại hình nữ idol ở thời điểm hiện tại sau khi làm mũi.

Nhìn vào những bức ảnh so sánh ngày ấy - bây giờ, không khó để nhận ra dáng mũi của em út BLACKPINK đã hoàn toàn thay đổi. Ngày trước, chiếc mũi của Lisa mang những nét đặc trưng rất mềm mại và tự nhiên. Ở góc chụp nghiêng, phần đầu mũi của nữ idol hơi tròn, đầy đặn và hài hòa với cấu trúc gương mặt. Chính nét tự nhiên này đã góp phần tạo nên hình ảnh 1 nàng “búp bê Thái” rạng rỡ và gần gũi với khán giả.

Nhưng trong hình ảnh hiện tại, chiếc mũi của Lisa đã trở nên góc cạnh hơn hẳn so với trước đây. Ở góc chụp nghiêng, sống mũi được nâng cao vút, thẳng tắp, chóp mũi giờ đây cũng nhô cao hơn, trông khá nhọn. Cấu trúc mũi mới thậm chí còn làm thay đổi đáng kể tổng thể gương mặt của nữ ca sĩ sinh năm 1997. Ở màn lộ diện mới đây, Lisa khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng vì trông vô cùng khác lạ, giống như biến thành người khác. Chiếc mũi cao, nhọn khiến khuôn mặt cô mất đi vẻ thanh thuần, ngọt ngào vốn có, thay vào đó là nét sắc sảo, trưởng thành và mang đậm hơi hướng phương Tây hơn. Tuy nhiên, chính phần đầu mũi có phần sắc nhọn quá mức lại làm cho nữ thần tượng đình đám trở nên đơ cứng, thiếu đi vẻ tự nhiên vốn có trong nhiều góc chụp.

Lisa lộ diện với gương mặt khác lạ sau ca “dao kéo” mũi (ảnh trái). Đối chiếu với hình ảnh trong quá khứ của chính nữ ngôi sao, công chúng dễ dàng nhận ra sự khác biệt không thể chối cãi. Ảnh: Naver

Chiếc mũi có phần thiếu tự nhiên được cho là nguyên nhân khiến nữ idol trở nên dừ hơn. Ảnh: X

Chiếc mũi của Lisa đã thay đổi hoàn toàn theo thời gian, kéo theo sự biến đổi đáng kể trên gương mặt nữ ca sĩ. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả đồng loạt tỏ vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến màn thay đổi ngoại hình của nàng rapper gen Z: “Toàn bộ gương mặt Lisa đã thay đổi rồi. Cô ấy đã không còn là Lisa mà mọi người biết nữa”, “Không đời nào. Đây có đúng là Lisa không vậy? Sao cô ấy trông khác lạ đến thế?”,...

Đáng nói, cách đây vài năm, em út BLACKPINK từng bị tố ”dao kéo” khắp mặt, chi bộn tiền để tân trang nhan sắc. Và tới nay sau hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ, Lisa đã ngày càng trở nên khác lạ, có lẽ khiến cho nhiều fan đời đầu cũng phải cảm thấy bất ngờ.

Cách đây hơn 1 tháng, tạp chí VOGUE Korea đã công bố 1 bộ ảnh của Lisa và ngay lập tức khiến cả mạng xã hội “loạn cào cào”. Bộ ảnh này cũng là màn lộ diện hiếm hoi của em út BLACKPINK hậu “dao kéo” mũi. Chính vì lẽ đó mà dân tình đã đổ dồn sự chú ý vào chiếc mũi mới của nàng rapper sinh năm 1997.

Đáng tiếc, nhiều khán giả đã không để lại những phản hồi tích cực sau khi chứng kiến màn thay đổi của Lisa vào thời điểm đó. Koreaboo cho hay, không ít netizen đã nhận xét rằng, chiếc mũi mới làm cho tổng thể khuôn mặt của nữ ca sĩ trở nên cứng và thiếu tự nhiên hơn trước, thậm chí còn góp phần khiến Lisa bị phá nét. 1 số khác nhấn mạnh, chiếc mũi mới đã lấy đi vẻ đẹp mềm mại vốn có của em út Hắc Hường, làm cho cô trông dừ hơn.

Lisa lộ diện trên tạp chí VOGUE Korea hậu “dao kéo” mũi (ảnh phải). Nhiều khán giả nhận xét rằng, nữ idol sinh năm 1997 bỗng trở nên thay đổi rất nhiều so với trước đây, trông khó nhận ra nổi. Đặc biệt, sự thay đổi ở phần mũi là rất dễ thấy. Ảnh: X

Trước khi dính tin “dao kéo” mũi, Lisa cũng từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận trên gương mặt. Vài năm trước, tờ Koreaboo đưa tin, 1 bác sĩ thẩm mỹ tố Lisa chi hơn 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để ”dao kéo” khắp mặt. Trong video, bác sĩ nêu ra những điểm thay đổi trên gương mặt em út BLACKPINK từ mũi cho đến môi, cằm,... Sau 1 hồi phân tích, vị bác sĩ này chỉ rõ ra từng bộ phận mà Lisa đã đụng chạm “dao kéo”, đồng thời công bố luôn giá tiền cho từng ca phẫu thuật thẩm mỹ của nàng rapper sinh năm 1997.

Cụ thể, Lisa bị tố chi tổng cộng số tiền 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để “đập mặt xây lại” và can thiệp vào rất nhiều bộ phận trên khắp gương mặt, bao gồm 6000 USD (158 triệu đồng) sửa mí mắt trên, 4000 USD (105 triệu đồng) mở góc mắt ngoài, 16000 USD (421 triệu đồng) nâng/sửa mũi, 7000 USD (184 triệu đồng) thu ngắn nhân trung và 7000 USD (184 triệu đồng) để độn cằm.

1 bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng từng đăng ảnh ngày ấy - bây giờ của Lisa, đồng thời tố nữ idol “dao kéo” khắp mặt. Ảnh: Koreaboo

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Ngoài ra, cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Lisa giờ đây đã trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, X