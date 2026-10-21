Chi tiết lạ trong mối quan hệ của Lisa (BLACKPINK) và bạn trai mới kém 3 tuổi

Rốt cuộc thì tại sao Lisa (BLACKPINK) và bạn trai “hồng hài nhi” lại có hành động như vậy?

Sau khi chia tay tỷ phú Frédéric Arnault, Lisa (BLACKPINK) được cho là đang hẹn hò với nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat kém cô 3 tuổi. Suốt thời gian qua, cặp đôi tin đồn liên tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đi du lịch, mua sắm,... ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Tới sáng 21/10, tờ Sports Seoul cho hay, Lisa - Blue vừa được bắt gặp khi đang đi dạo cùng nhau trên đường phố Bangkok, Thái Lan. Trong nhiều hình ảnh, 2 nghệ sĩ giữ khoảng cách khá xa, giống như đang tỏ ra không quen biết với đối phương. Động thái lạ này khiến cho khán giả không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ trong những màn lộ diện trước đó, Lisa - Blue vẫn luôn đi sát nhau như hình với bóng, thậm chí có lần họ còn nắm tay nhau đầy tình tứ giữa phố.

Lisa - Blue đứng cách đối phương khá xa, còn nhìn về 2 hướng hoàn toàn khác nhau. Ảnh: X

Công chúng nhìn vào còn tưởng Lisa - Blue xem nhau như 2 người xa lạ. Nhìn vào đây có lẽ không ai nghĩ rằng 2 nghệ sĩ đang đi hẹn hò với nhau. Ảnh: X

Trong khoảnh khắc ở gần đối phương hơn 1 chút, 2 nghệ sĩ cũng chẳng hề có bất kỳ tương tác nào và vẫn nhìn về 2 hướng khác nhau. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang thảo luận rôm rả xung quanh loạt ảnh mới của Lisa và “hồng hài nhi” kém 3 tuổi. 1 bộ phận công chúng hiện vô cùng tò mò xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em út BLACKPINK và tài tử xứ Thái trong buổi đi chơi ngày hôm đó.

Song song với đó, nhiều ý kiến lại cho rằng Lisa - Blue cố tình giữ khoảng cách vì không muốn gây bàn tán. Theo 1 nhân chứng cho hay, ban đầu Blue nhìn về phía Lisa nhưng sau đó đã đổi hướng nhìn sau khi phát hiện có khán giả chụp hình mình. Em út BLACKPINK khi ấy cũng đột nhiên cầm máy điện thoại lên nghe, được cho là đang giả vờ gọi điện. Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều cư dân mạng đồng loạt đưa ra nhận định, Lisa - Blue cố tình làm như vậy nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của khán giả.

“Nhất cử nhất động” của Lisa - Blue đều thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: X

Suốt nhiều tháng trở lại đây, Lisa - Blue liên tục đi chơi, đi du lịch khắp thế gian trong bầu không khí vui vẻ. Ban đầu, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan. Còn nhớ hồi đầu năm nay, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Sau đó, Lisa - Blue lại tiếp tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng xuất hiện bên nhau ở Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ công bố hình ảnh tóm dính cặp đôi tin đồn, người đăng bài còn gửi lời chúc phúc tới Lisa: “Có người vừa bắt gặp Lisa ở Hong Kong (Trung Quốc), còn chàng trai đi cùng có lẽ là Blue Pongtiwat. Lúc đầu chỉ nghĩ họ là bạn thân vì thấy gặp nhau suốt lúc ở Thái, nhưng lần này lại đi nước ngoài cùng nhau như vậy thì tôi phải có cách nhìn khác về mối quan hệ này thôi. Nếu họ thực sự là 1 đôi thì tôi cũng lấy làm mừng lắm, rất muốn Lisa được hạnh phúc, và quan trọng nhất là Blue Pongtiwat nhìn đẹp trai dã man luôn ấy”.

Theo nhiều nguồn tin, Lisa - Blue đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Hồi tháng 8, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat còn cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue trong bầu không khí đầm ấm.

Lisa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X

2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng đi tổ chức sinh nhật cho mẹ Blue trong bầu không khí ấm áp, thân tình. Ảnh: X

Đến ngày 21/9, trên mạng xã hội X lan truyền loạt ảnh hẹn hò của Lisa và “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat ở London, Anh Quốc. Cặp đôi được bắt gặp đi cùng nhau tại cửa hàng đồ chơi, sau đó là khoác tay nhau đi dạo trên phố.

Tháng trước, 1 đoạn clip hậu trường VMAs ở Mỹ bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Đoạn video chỉ dài khoảng 5 giây nhưng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của netizen khi xuất hiện Blue Pongtiwat. Khoảnh khắc Lisa được bạn trai tin đồn hộ tống trong hậu trường đã lập tức khiến mối quan hệ giữa 2 người họ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán.

Sau khi đã đi qua những địa điểm ở Thái Lan, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ,... thì cách đây hơn 1 tuần, Lisa và “hồng hài nhi” kém 3 tuổi lại tiếp tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang shopping tại Ginza - khu mua sắm hiện đại bậc nhất ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Lisa và Blue Pongtiwat khoác tay nhau đi dạo trên đường phố London. Ảnh: X

Nam diễn viên người Thái hộ tống Lisa trong hậu trường VMAs ở Mỹ hồi tháng trước. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, X